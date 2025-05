UE își dorește un acord de securitate și apărare cu Australia: Nu vă vedem doar ca pe un partener comercial, ci ca pe un partener strategic

Uniunea Europeană a deschis discuțiile pentru încheierea unui pact de securitate cu Australia, în contextul unei serii de întâlniri la nivel înalt desfășurate la Roma, unde premierul australian Anthony Albanese a participat inclusiv la Liturghia de inaugurare a pontificatului Papei Leon al XIV-lea, având o scurtă conversație cu noul Suveran Pontif, relatează The Guardian.

În capitala Italiei, Albanese s-a întâlnit cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre rolul pe care Australia îl poate juca într-o lume tot mai instabilă. În declarațiile făcute înaintea întrevederii, von der Leyen a subliniat dorința UE de a extinde parteneriatul strategic cu Australia, inclusiv în domeniul apărării și securității.

Great to see you in Rome, @AlboMP and congratulations on your re-election!

In uncertain times, your renewed mandate brings both continuity and fresh momentum to the EU–Australia strategic partnership.

So let’s deepen ties in trade, defence, and security. pic.twitter.com/6mmIfLfyS8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2025