UE își extinde discuțiile despre Politica Agricolă Comună, după ce negociatorii nu au ajuns la un acord privind reformele menite să îi ajute pe fermieri

Statele Uniunii Europene vor discuta vineri despre reforma Politicii Agricole Comune (PAC), a anunțat joi seară Comisia Europeană, după ce negociatorii nu au reuşit să ajungă la un acord referitor la reglementările menite să-i ajute pe micii fermieri şi să facă sectorul agricol mai verde, transmite Agerpres.

Miniştrii europeni ai Agriculturii au demarat miercuri o reuniune de două zile pentru a da un impuls negocierilor între eurodeputaţi şi reprezentanţii statelor membre, negocieri care au început marţi.

Potrivit Consiliului UE, principalul punct de pe ordinea de zi a miniștrilor agriculturii a fost viitorul politicii agricole comune. Obiectivul general a fost acela de a se ajunge la un acord cu privire la toate cele trei regulamente care alcătuiesc PAC. Reuniunea a avut loc în paralel cu negocierile interinstituționale dintre Consiliu și Parlament.

Parlamentul European și Consiliul au convenit asupra pozițiilor lor de negociere cu privire la reforma PAC la 21 și, respectiv, 23 octombrie 2020, permițând începerea trilogurilor la 10 noiembrie 2020.

Cele 27 de state membre UE au căzut de acord în luna octombrie 2020 cu privire la o reformă a Politicii Agricole Comune care se va aplica începând din ianuarie 2023, cu un buget de aproximativ 387 miliarde de euro pe o perioadă de şapte ani, dintre care 270 miliarde de euro sub formă de subvenţii directe către fermieri.

În paralel, Parlamentul European a adoptat propria sa foaie de parcurs şi, între timp, eurodeputaţii şi capitalele statelor membre bat pasul pe loc: cele două părţi trebuie să ajungă la o înţelegere pentru ca noua Politică Agricolă Comună să intre în vigoare.

„Am fost foarte aproape de a ajunge la un acord săptămâna aceasta. Cu toate acestea, sper că vom reuși să ajungem la un compromis”, a transmis comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski.

We were very close to reach an agreement this week. However I do hope that we will still achieve a compromise during the @2021PortugalEU.

Commission stands ready to work with you.#CAPreform#FutureofCAP

