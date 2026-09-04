UE își intensifică sprijinul pentru Nepal după cele mai grave inundații din ultimele decenii: „Solidaritatea europeană traversează oceanele”

UE contribuie la eforturile de ajutorare conduse de autoritățile nepaleze și de partenerii umanitari, în contextul în care familiile din Nepal se confruntă cu consecințele umane ale uneia dintre cele mai grave inundații din ultimele decenii. Un prim zbor al podului aerian umanitar al UE transportă 82 de tone de materiale esențiale, iar Comisia Europeană alocă suplimentar 500.000 de euro pentru operațiunile de răspuns și coordonarea ajutorului oferit de țările europene.

Organizat împreună cu UNICEF, zborul Air Bridge a aterizat în această dimineață transportând provizii pentru nutriție, sănătate, apă și salubritate, adăpost, educație și protecție împotriva stocurilor UE, potrivit comunicatului oficial.

Suma suplimentară de 500.000 de euro va fi canalizată prin intermediul Fondului de urgență pentru intervenții în caz de dezastre al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, permițând echipelor locale să acopere nevoile urgente. Separat, prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, Luxemburg, Germania, Letonia și Norvegia trimit echipamente, inclusiv veste de salvare, truse de igienă și de bucătărie, pături, materiale medicale, echipamente de protecție și echipamente energetice de urgență.

„Într-o singură noapte, râuri de noroi și de apă au măturat ceea ce construiseră generațiile: case, școli, comunități întregi. Nepalul a suferit o pierdere devastatoare de vieți omenești, iar mii de familii se confruntă cu inimaginabilul. Durerea abia începe să se scufunde. Europa este alături de poporul nepalez. Sprijinim personalul de intervenție în caz de urgență și obținem ajutor de urgență pentru cei care au nevoie de acesta: apă curată, medicamente pentru spitale, adăpost pentru familiile care dorm în aer liber și sprijin psihologic pentru cei îndurerați. Solidaritatea europeană traversează oceanele. Vom ajuta Nepalul nu doar să supraviețuiască acestei tragedii, ci și să reconstruiască. Mai puternice și niciodată singure”, a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Hadja Lahbib.

An EU-funded humanitarian flight has just reached Nepal, with over 80 tonnes of supplies from EU’s stocks 🇪🇺🇳🇵 With this shipment, @UNICEF expects to support up to 420 000 people with relief items, from health & water & sanitation material to school supplies.#EUSolidarity pic.twitter.com/zL3Xp7T9Jd — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) September 4, 2026

Această asistență suplimentară se bazează pe răspunsul UE aflat deja în curs de desfășurare. La 28 august, Comisia a alocat 2 milioane EUR sub formă de ajutor umanitar de urgență, pe lângă aproape 3 milioane de euro deja alocate Nepalului în 2026 pentru pregătirea în caz de dezastre. Partenerii finanțați de UE au oferit asistență pe teren, în timp ce cartografierea de urgență prin satelit a programului Copernicus a fost activată, iar coordonatorii UE pentru răspuns rapid și logistică pentru Asia sunt mobilizați.

Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7; asigură desfășurarea rapidă a sprijinului de urgență și acționează ca un centru de coordonare între toate statele membre ale UE, cele 10 state participante suplimentare, țara afectată și experții în domeniul protecției civile și al ajutorului umanitar.