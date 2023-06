UE își mobilizează asistența internațională pentru Ucraina după distrugerea barajului Kakhovka

Comisia Europeană a propus ca bugetul Uniunii Europene pentru 2024 să se ridice la 189,3 miliarde de euro, ce urmează să fie completat de 113 miliarde euro sub formă de plăți pentru granturi în cadrul NextGenerationEU, instrumentul european destinat redresării post-pandemice.

Conform unui comunicat al instituției, forța conjugată a celor două va continua să stimuleze redresarea economică în desfășurare a Europei și să creeze locuri de muncă, consolidând în același timp autonomia strategică a UE.

”Bugetul UE continuă să ofere Europei mijloacele necesare pentru a face față provocărilor actuale și viitoare. Cu toate acestea, bugetul UE, ca și bugetele naționale, se confruntă cu constrângeri din cauza creșterii costurilor, în timp ce nevoile de finanțare nu scad. Bugetul UE pentru 2024 a fost adaptat pentru a continua să sprijine tranziția ecologică și digitală a Uniunii și rămâne unul dintre cele mai puternice instrumente care oferă valoare adăugată în viața oamenilor”, a menționat Johannes Hahn, comisarul responsabil pentru buget și administrație.

Today we have proposed the #EUbudget for 2024 with a volume of €189.3 bn.

Together with #NextGenerationEU, their combined firepower will continue to drive Europe’s ongoing economic recovery and create jobs, while strengthening our strategic autonomy. 1/2 pic.twitter.com/olRhBMVTwN

