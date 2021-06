UE își propune să devină un furnizor de securitate maritimă globală pentru a asigura utilizarea liberă și pașnică a domeniului maritim

Ministrul german pentru afaceri europene, Michael Roth, a declarat înainte de reuniunea cu omologii săi la Luxemburg că noua lege din Ungaria care interzice „afișarea și promovarea homosexualității” în rândul tinerilor sub 18 ani încalcă în mod clar valorile Uniunii Europene, relatează Reuters și Agerpes.

„Uniunea Europeană nu este în primul rând o piață unică sau o uniune monetară. Suntem o comunitate de valori, aceste valori ne leagă pe toți. Nu ar trebui să existe absolut nicio îndoială că minoritățile, inclusiv minoritățile sexuale, trebuie să fie tratate cu respect”, a transmis oficialul german.

Potrivit ONG-urilor, legea ungară va duce la interzicerea programelor educative, a reclamelor, a cărţilor sau a serialelor în care este menţionată homosexualitatea, potrivit Agerpres.

Ursula von der Leyen a confirmat miercuri că proiectul de lege va fi investigat de Uniunea Europeană. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri pe care partidul Fidesz și Orban le-au lansat împotriva comunității LGBT în ultimele luni, potrivit Euronews.

Very concerned about the new law in Hungary.

We are assessing if it breaches relevant EU legislation.

I believe in a Europe which embraces diversity, not one which hides it from our children.

No one should be discriminated on the basis of sexual orientation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2021