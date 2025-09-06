CONSILIUL UE
UE își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către o energie curată: „Trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE”
Președinția daneză a Consiliului UE anunță că Europa își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către energie curată, sprijinită de o infrastructură mai solidă și de integrarea surselor nucleare și regenerabile.
„Adio combustibililor fosili din Rusia, bun venit energiei europene. Pentru aceasta este nevoie de multă energie curată, de o infrastructură mai bună în întreaga Europă și de construirea de punți între diferitele forme de energie, precum cea nucleară și cea regenerabilă”, a transmis vineri președinția daneză, într-un comunicat.
Potrivit acesteia, Europa se află sub presiune. Peisajul geopolitic s-a schimbat, concurența globală este mai intensă, lanțurile de aprovizionare sunt tensionate, iar consecințele schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai grave.
O parte importantă a răspunsului la aceste provocări constă în crearea unei Europe independente din punct de vedere energetic. Pentru că o Europă care produce suficientă energie curată este o Europă mai sigură și mai competitivă, se arată în comunicatul președinției daneze a Consiliului UE.
Prin urmare, președinția daneză a UE a reunit miniștrii energiei din UE la Copenhaga pentru a discuta soluții și a impulsiona Europa către independența energetică și o tranziție ecologică mai rapidă și mai rentabilă.
„Combustibilii fosili ruși nu fac parte din viitorul Europei. Pentru a ne consolida securitatea, aprovizionarea cu energie și competitivitatea, trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE. În același timp, trebuie să creștem producția de energie europeană curată și să utilizăm mai bine diversitatea noastră energetică. Independența energetică este absolut crucială pentru o Europă mai puternică și, în calitate de președinție, vom lucra fără încetare pentru a o realiza”, a declarat ministrul danez pentru climă.
Printre altele, miniștrii energiei au discutat despre modalitățile de creștere a producției de energie curată în Europa și despre modalitățile de eliminare a lacunelor din infrastructura energetică. Este necesar să se consolideze securitatea aprovizionării Europei – și este absolut necesar dacă se dorește ca eliminarea treptată a petrolului și gazelor rusești să se realizeze într-un mod care să consolideze și competitivitatea Europei. La reuniune a participat și viceministrul ucrainean al energiei, Roman Andarak. Sprijinirea Ucrainei reprezintă o prioritate esențială pentru Președinția daneză a Consiliului UE.
Conceptul de acorduri „tripartite” este familiar în Danemarca datorită Green Deal-ului din 2024. Prin acest mecanism, o largă majoritate a Parlamentului danez, organizații din domeniul agriculturii și mediului, precum și reprezentanți ai industriei s-au reunit pentru a negocia un Green Deal – care a dus la introducerea, pentru prima dată, a unei taxe pe emisiile din agricultură.
Inspirată de modelul danez, Comisia Europeană a decis să promoveze un teren comun între sectorul public, organizațiile de interese și industrie. În cadrul reuniunii ministeriale informale a miniștrilor energiei de la Copenhaga, primele două tripartite europene au fost lansate de comisarul pentru energie Dan Jørgensen – una privind energia eoliană offshore, cealaltă privind stocarea și flexibilitatea.
Obiectivul este de a produce mai multă energie curată în Europa, ceea ce necesită o cooperare mai strânsă între sectorul public, dezvoltatori și consumatori pentru a putea elimina barierele. În timpul lansării, Comisia a dezvăluit că vor urma și alte tripartite. Președinția daneză a UE va sprijini activitatea Comisiei în acest sens în lunile următoare.
România pledează pentru adoptarea deciziilor de deschidere efectivă a negocierilor de aderare cu Ucraina și R. Moldova, cu accent pe obiectivul deschiderii primului cluster de negociere
Secretarul de stat pentru afaceri europene, Orientul Mijlociu și Africa, Clara Staicu, a participat, în perioada 1-2 septembrie 2025, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale organizată de președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile din cadrul CAG au vizat extinderea UE, integrarea graduală și importanța criteriilor de la Copenhaga în noul context geopolitic, respectiv consolidarea statului de drept.
De asemenea, miniștrii și secretarii de stat pentru afaceri europene au avut un schimb de opinii cu privire la viitorul Europei și procesul european de reformă.
În cadrul schimbului de opinii, secretarul de stat Clara Staicu a exprimat sprijinul puternic al României pentru avansarea procesului de extindere a Uniunii, ca investiție strategică în viitorul unit al continentului european, subliniind relevanța îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga în parcursul european al statelor candidate, precum și avansarea calendarului de aderare pe baza meritelor proprii ale candidaților în procesele de reformă.
În context, Clara Staicu a pledat pentru adoptarea deciziilor vizând deschiderea efectivă a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, cu accent pe obiectivul deschiderii primului cluster de negociere cu cele două țări.
A subliniat importanța integrării graduale ca proces bazat pe merit, menit să contribuie la avansarea integrării statelor candidate, fără a înlocui procesul propriu-zis de aderare.
A salutat, de asemenea, progresele realizate în ultima perioadă în avansarea negocierilor de aderare ale candidaților din regiunea Balcanilor de Vest, exprimând speranța obținerii de rezultate concrete în procesul de reformă care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor lor de aderare.
De asemenea, demnitarul român a subliniat sprijinul principial și constant al României pentru instrumentele europene existente în domeniul consolidării statului de drept, pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor europeni.
În marja întâlnirii, secretarul de stat Clara Staicu a avut scurte întrevederi cu comisarul european pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, respectiv cu Mehmet Kemal Bozay, ministru-adjunct de externe al Turciei și responsabil pentru afaceri europene.
Consiliul UE stabilește direcția pentru simplificarea politicii agricole comune, vizând consolidarea competitivității agriculturii prin reducerea birocrației și sprijinirea fermierilor
Reprezentanții statelor membre au convenit miercuri asupra poziției Consiliului UE privind simplificarea dispozițiilor referitoare la politica agricolă comună (PAC). Măsura urmărește consolidarea competitivității agriculturii europene prin reducerea birocrației, sprijinirea fermierilor, inclusiv a celor tineri sau aflați la început de drum, stimularea inovării și creșterea productivității, informează comunicatul oficial.
Propunerea face parte din așa-numitul pachet „Omnibus III”, adoptat de Comisie la 14 mai 2025 pentru a simplifica legislația UE în domeniul agriculturii. Pachetul conține modificări la două dintre cele trei acte legislative de bază care stabilesc normele pentru PAC, și anume regulamentul privind planul strategic (SPR) și regulamentul „orizontal”.
Având în vedere implicațiile sale semnificative, Consiliul a tratat această inițiativă cu maximă prioritate, cu scopul de a oferi agricultorilor din UE și administrațiilor naționale securitatea juridică necesară în ceea ce privește obligațiile lor.
Măsurile de simplificare propuse ar putea conduce la reduceri semnificative ale costurilor administrative atât pentru agricultori, cât și pentru administrațiile naționale. Conform evaluării Comisiei, această simplificare ar putea conduce la economii anuale de până la 1,6 miliarde de euro pentru agricultori și de peste 200 de milioane de euro pentru administrațiile statelor membre.
Poziția Consiliului păstrează direcția generală a propunerii Comisiei, susținând următoarele obiective:
- reducerea sarcinii administrative pentru fermieri și administrații, precum și diminuarea controalelor;
- majorarea plăților către micii fermieri și simplificarea regulilor privind condiționalitatea, în special pentru fermele ecologice;
- reducerea controalelor la fața locului și eliminarea procedurii anuale de verificare a performanței.
Modificarea rezervei agricole ar limita cererile de utilizare a acestui fond, dar noile tipuri de plăți de criză corespunzătoare din SPR ar trebui, în ansamblu, să îmbunătățească finanțarea agricultorilor în perioade de criză. Aceste noi tipuri propuse au fost acum amânate până la revizuirea mai amplă a PAC.
În plus, mandatul Consiliului aduce îmbunătățiri următoarelor elemente din propunerea Comisiei:
- oferă statelor membre flexibilitatea de a decide în ce măsură fermele parțial ecologice pot fi considerate ca respectând anumite standarde de mediu, așa-numitele GAEC (condiții bune agricole și de mediu);
- îmbunătățește posibilitatea fermierilor de a beneficia de instrumente de gestionare a riscurilor;
- crește procentul pentru plățile directe în avans, facilitând sprijinul pe care statele membre îl pot oferi fermierilor afectați, de exemplu, de dezastre naturale.
Președinția Consiliului UE este pregătită să negocieze cu Parlamentul European, odată ce acesta din urmă va ajunge la propria poziție de negociere, pentru a ajunge la un acord final cu privire la acest dosar.
Amintim că propunerea de buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034 a fost întâmpinată cu critici din partea eurodeputaților, care susțin că planul Comisiei nu răspunde nevoilor Uniunii și resping comasarea politicii de coeziune cu Politica Agricolă Comună. Parlamentarii europeni au avertizat că bugetul propus echivalează cu „o înghețare a investițiilor” și au criticat includerea agriculturii și coeziunii în așa-numitele „megafonduri-umbrelă”.
Primul pilon prevede comasarea politicilor tradiționale (agricultură și coeziune) sub forma unor Planuri de Parteneriat Naționale și Regionale cu o anvelopă de 865 de miliarde de euro, urmat de pilonul competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) cu o alocare de 410 miliarde de euro și de pilonul Europei globale, cu o putere financiară de 200 de miliarde de euro care include parteneriatele globale, extinderea și un fond special de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Pachetul de simplificare „Omnibus III” privind agricultura face parte dintr-un obiectiv politic mai amplu de consolidare a competitivității UE, prin reducerea sarcinilor administrative pentru întreprinderi și crearea unor condiții mai favorabile pentru funcționarea acestora în Uniune. Această inițiativă de simplificare răspunde impulsului dat de Consiliul European (Concluziile din martie 2023, Agenda strategică 2024-2029), care a solicitat simplificarea mediului normativ general și reducerea poverii administrative.
La 26 februarie 2025, ca urmare a apelului liderilor UE, Comisia a prezentat primele două pachete Omnibus, având ca obiectiv simplificarea legislației existente în domeniul raportării privind durabilitatea și al anumitor programe de investiții ale UE. La 20 martie 2025, Consiliul European, în concluziile sale, a îndemnat co-legiuitorii să avanseze cu prioritate și cu un nivel ridicat de ambiție în privința pachetelor de simplificare Omnibus.
Șefa diplomației române, mesaj de la reuniunea Gymnich: ”O unitate mai mare a acțiunilor și a pozițiilor europene, în avantajul UE și al României
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat astăzi, 30 august, la reuniunea Gymnich a miniștrilor de externe ai UE, „într-un moment important pentru prioritățile de politică externă ale UE și ale României”. Printre prioritățile avute pe agenda de lucru se numără securitatea zonii Mării Negre, concluziile de Cernăuți ale trilateralei în format Odesa, dar și asigurarea de vize necesare accesului diplomaților la Adunarea Generală a ONU din New York.
De asememena, miniștrii de externe ai statelor UE au discutate pașii viitori pentru îmbunătățirea procesului decizional al UE pe subiecte de securitate și politică externă pentru o voce mai puternică și proactivă în lume: „O unitate mai mare a acțiunilor și a pozițiilor europene este în avantajul UE și al României.”
Ministrul român a avut și întâlniri bilaterale de lucru cu Finlanda și Slovacia pentru a discuta despre întărirea relațiilor dintre țările noastre, mai ales pentru o coordonare diplomatică a țărilor de pe Flancul estic: „Le-am comunicat despre procesul de aderare al României la OCDE, o prioritate a Guvernului nostru, și am informat despre progresele făcute. Am reconfirmat sprijinul lor pentru acest obiectiv important al României.”
Am participat astăzi, în Copenhaga, la reuniunea Gymnich a miniștrilor de externe ai UE 🇪🇺.
Reuniunea a avut loc într-un moment important pentru prioritățile de politică externă ale UE și ale României 🇷🇴.
📝 Am avut următoarele priorități pe agenda de lucru:
✅ am inclus în… pic.twitter.com/idRQWhBxU3
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 30, 2025
Reuniunea Gymnich are loc de două ori pe an. Prima reuniune de acest fel a avut loc acum 50 de ani, la castelul Gymnich din Germania – de aici și numele. De atunci, a devenit o tradiție, pentru că permite miniștrilor să dezbată subiecte importante și să înțeleagă mai bine prioritățile și punctele de vedere.
