UE își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către o energie curată: „Trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE”

Președinția daneză a Consiliului UE anunță că Europa își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către energie curată, sprijinită de o infrastructură mai solidă și de integrarea surselor nucleare și regenerabile.

„Adio combustibililor fosili din Rusia, bun venit energiei europene. Pentru aceasta este nevoie de multă energie curată, de o infrastructură mai bună în întreaga Europă și de construirea de punți între diferitele forme de energie, precum cea nucleară și cea regenerabilă”, a transmis vineri președinția daneză, într-un comunicat.

Potrivit acesteia, Europa se află sub presiune. Peisajul geopolitic s-a schimbat, concurența globală este mai intensă, lanțurile de aprovizionare sunt tensionate, iar consecințele schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai grave.

O parte importantă a răspunsului la aceste provocări constă în crearea unei Europe independente din punct de vedere energetic. Pentru că o Europă care produce suficientă energie curată este o Europă mai sigură și mai competitivă, se arată în comunicatul președinției daneze a Consiliului UE.

Prin urmare, președinția daneză a UE a reunit miniștrii energiei din UE la Copenhaga pentru a discuta soluții și a impulsiona Europa către independența energetică și o tranziție ecologică mai rapidă și mai rentabilă.

„Combustibilii fosili ruși nu fac parte din viitorul Europei. Pentru a ne consolida securitatea, aprovizionarea cu energie și competitivitatea, trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE. În același timp, trebuie să creștem producția de energie europeană curată și să utilizăm mai bine diversitatea noastră energetică. Independența energetică este absolut crucială pentru o Europă mai puternică și, în calitate de președinție, vom lucra fără încetare pentru a o realiza”, a declarat ministrul danez pentru climă.

Printre altele, miniștrii energiei au discutat despre modalitățile de creștere a producției de energie curată în Europa și despre modalitățile de eliminare a lacunelor din infrastructura energetică. Este necesar să se consolideze securitatea aprovizionării Europei – și este absolut necesar dacă se dorește ca eliminarea treptată a petrolului și gazelor rusești să se realizeze într-un mod care să consolideze și competitivitatea Europei. La reuniune a participat și viceministrul ucrainean al energiei, Roman Andarak. Sprijinirea Ucrainei reprezintă o prioritate esențială pentru Președinția daneză a Consiliului UE.

Conceptul de acorduri „tripartite” este familiar în Danemarca datorită Green Deal-ului din 2024. Prin acest mecanism, o largă majoritate a Parlamentului danez, organizații din domeniul agriculturii și mediului, precum și reprezentanți ai industriei s-au reunit pentru a negocia un Green Deal – care a dus la introducerea, pentru prima dată, a unei taxe pe emisiile din agricultură.

Inspirată de modelul danez, Comisia Europeană a decis să promoveze un teren comun între sectorul public, organizațiile de interese și industrie. În cadrul reuniunii ministeriale informale a miniștrilor energiei de la Copenhaga, primele două tripartite europene au fost lansate de comisarul pentru energie Dan Jørgensen – una privind energia eoliană offshore, cealaltă privind stocarea și flexibilitatea.

Obiectivul este de a produce mai multă energie curată în Europa, ceea ce necesită o cooperare mai strânsă între sectorul public, dezvoltatori și consumatori pentru a putea elimina barierele. În timpul lansării, Comisia a dezvăluit că vor urma și alte tripartite. Președinția daneză a UE va sprijini activitatea Comisiei în acest sens în lunile următoare.