UE își reafirmă angajamentul pentru protejarea drepturilor comunității LGBTIQ+: „Egalitatea nu este opțională, ci fundamentul unor societăți libere și reziliente”

Uniunea Europeană a reafirmat, cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei, Bifobiei și Transfobiei (IDAHOT), angajamentul său pentru protejarea drepturilor persoanelor LGBTIQ+ și a avertizat asupra intensificării discriminării și a discursului instigator la ură la nivel global.

Într-o declarație transmisă luni, 18 mai, în numele UE de către Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, blocul european subliniază că „acolo unde persistă inegalitățile și discriminarea, democrația nu poate prospera”.

„Egalitatea nu este opțională, ci fundamentul unor societăți libere și reziliente”, se arată în declarație.

Uniunea Europeană atrage atenția că, în multe state ale lumii, persoanele LGBTIQ+ continuă să fie victime ale violenței, discriminării, stigmatizării și campaniilor de dezinformare, doar pentru că „sunt cine sunt”.

„Atunci când exercitarea deplină a drepturilor omului de către persoanele LGBTIQ+ este subminată, participarea se restrânge, iar societățile devin mai puțin incluzive și mai puțin democratice”, precizează UE.

Bruxellesul avertizează și asupra unei „reacții globale împotriva drepturilor universale ale omului”, susținând că discriminarea pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen este în creștere.

Potrivit declarației, 65 de state continuă să incrimineze relațiile consensuale între persoane de același sex, ceea ce UE consideră o încălcare clară a dreptului internațional privind drepturile omului.

„Acest lucru trebuie să înceteze”, transmite Uniunea Europeană, care solicită tuturor statelor să abroge legislația care incriminează relațiile între persoane de același sex și să oprească adoptarea unor noi legi considerate discriminatorii la adresa persoanelor LGBTIQ+.

UE subliniază că egalitatea este consacrată inclusiv în tratatele fondatoare ale Uniunii și afirmă că va continua să sprijine organizațiile societății civile și apărătorii drepturilor omului care activează în domeniul drepturilor LGBTI, inclusiv prin „finanțare susținută și previzibilă”.

Bruxellesul anunță totodată că noua Strategie europeană pentru egalitatea LGBTIQ+ va urmări în următorii ani consolidarea protecției împotriva violenței și discriminării, inclusiv în mediul online, precum și extinderea spațiului pentru ca oamenii „să trăiască liber și în condiții de egalitate”.