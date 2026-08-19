UE își reafirmă sprijinul pentru acțiunile umanitare: Fiecare lucrător umanitar ucis este un eșec al comunității internaționale

De Ziua Mondială a Asistenței Umanitare, Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, și Hadja Lahbib, comisar european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, au adus un omagiu curajului extraordinar al lucrătorilor umanitari care se expun pericolului în fiecare zi pentru a furniza hrană, apă, adăpost și îngrijiri medicale persoanelor aflate într-o nevoie disperată.

„Devotamentul lor — adesea în locuri de la care lumea și-a întors privirea — reprezintă una dintre cele mai puternice expresii ale solidarității umane. Curajul lor are adesea un preț teribil. Lucrătorii umanitari continuă să fie vizați, răpiți și uciși într-un ritm alarmant”, se arată în declarația comună.

Până în prezent, în 2026, 82 de lucrători umanitari au fost uciși, 39 au fost răpiți, iar 97 au fost răniți.

În Sudan, una dintre cele mai grave crize umanitare din lume continuă să facă victime și să strămute milioane de persoane, în timp ce accesul umanitar este blocat în mod repetat.

În Gaza, distrugerile și suferința continuă la o scară catastrofală. În Ucraina, războiul de agresiune al Rusiei a generat nevoi umanitare ale căror efecte se resimt mult dincolo de granițele țării, perturbând lanțurile de aprovizionare cu alimente și împingând comunitățile vulnerabile și mai adânc în criză în Africa și Orientul Mijlociu.

Din Cornul Africii până în Sahel, din Afganistan până în Myanmar, crizele umanitare continuă să se desfășoare beneficiind de mult prea puțină atenție la nivel mondial.

„Uniunea Europeană este unul dintre cei mai mari donatori de ajutor umanitar din lume și suntem hotărâți să ne menținem angajamentul. Însă finanțarea, de una singură, nu este suficientă. Trebuie să continuăm diplomația noastră umanitară pentru a susține asigurarea unui acces umanitar rapid, sigur și neîngrădit, astfel încât lucrătorii umanitari să poată ajunge la cei care au nevoie de ajutor. Fiecare lucrător umanitar ucis nu reprezintă doar o tragedie personală, ci și un eșec al comunității internaționale de a-și respecta cele mai fundamentale angajamente”, mai transmit înalții oficiali europeni.