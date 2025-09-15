UE își reiterează angajamentul de a proteja democrația în fața „provocărilor fără precedent” precum dezinformarea și manipularea: Este o chestiune de securitate și valori

Protejarea democrației în cadrul UE și la nivel mondial este o chestiune de securitate și de valori, interesele noastre strategice, au subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, vicepreședintele executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, și comisarul european responsabil pentru democrație, justiție, stat de drept și protecția consumatorului, Michael McGrath, în cadrul unei declarații comune difuzate cu ocazia Zilei Internaționale a Democrației.

Aceștia au reafirmat „importanța vitală a respectării principiilor democratice, a drepturilor omului și a statului de drept, recunoscând că acestea sunt mai importante ca niciodată și stau la baza structurii societăților noastre”.

Ei au atras atenția că „democrația se confruntă cu provocări fără precedent la nivel mondial”.

„Asistăm la o creștere a manipulării și interferenței informaționale externe, precum și a dezinformării. Acest lucru subminează accesul la informații fiabile, ceea ce duce la erodarea încrederii publicului în instituțiile și procesele democratice. Polarizarea crescândă pune în pericol dezbaterea democratică, participarea cetățenilor și drepturile câștigate cu greu. De asemenea, pune în pericol protecția grupurilor marginalizate. Narațiunile autocratice încearcă să submineze încrederea în integritatea proceselor electorale. Conflictele violente destabilizează țările și regiunile și agravează insecuritatea. În plus, reducerea bugetului destinat sprijinirii democrației la nivel global creează un vid pe care regimurile autoritare sunt dornice să îl exploateze”, semnalează cei trei membri ai Comisiei Europene.

Kallas, Virkkunen și McGrath reamintesc că „democrația reprezintă fundamentul păcii, libertății și prosperității și constituie piatra de temelie a Uniunii Europene”.

„Ea rămâne cea mai legitimă și eficientă modalitate de a face față provocărilor cu care se confruntă societățile noastre, precum și complexității lumii actuale. Atunci când cetățenii informați sunt liberi să se implice în mod semnificativ în modelarea politicii, toată lumea are de câștigat. Numai democrația poate garanta că drepturile fundamentale sunt păstrate și respectate”, au mai subliniat aceștia.

Ei au reiterat că UE rămâne angajată în „apărarea și promovarea valorilor democratice, a drepturilor omului și a statului de drept, astfel cum sunt consacrate în tratatele noastre fondatoare și în dreptul internațional”.

„Vom sprijini mass-media liberă și pluralistă, procesele electorale libere și corecte și vom proteja libertatea de exprimare, asigurând difuzarea de informații fiabile, exacte și imparțiale. Cu ocazia acestei Zile internaționale a democrației, invităm guvernele, organizațiile și persoanele fizice să ni se alăture în apărarea democrației și a drepturilor fundamentale. Împreună, putem face față provocărilor cu care ne confruntăm și putem apăra societăți sigure, stabile și incluzive, în care valorile democratice prosperă și cetățenii pot participa în mod liber”, au conchis Kallas, Virkkunen și McGrath.