UE își respectă angajamentele față de R. Moldova: Comisia Europeană a acordat un grant de 36,4 milioane de euro pentru lupta împotriva COVID-19 și reforma poliției

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Plata sprijinului bugetar face parte din sprijinul general acordat de Team Europe Moldovei pentru a depăși pandemia și se bazează pe eforturile comune cu statele membre ale UE. La începutul acestui an, Moldova a fost prima țară europeană care a primit donații de vaccinuri COVID-19 din partea Facilității COVAX și a mecanismului UE de partajare a vaccinurilor. Până în prezent, Moldova a primit peste 1 milion de doze de vaccinuri (peste 500 000 de la facilitatea COVAX și peste 500 000 de la mecanismul UE de partajare a vaccinurilor).

În plus, progresele înregistrate în ceea ce privește reforma poliției și încrederea publică au continuat să crească: În octombrie 2020, procentajul persoanelor care și-au exprimat încrederea în poliție a ajuns la 41 %, în creștere de la 39,5 % în 2019. Ponderea femeilor în cadrul poliției și-a continuat, de asemenea, tendința de creștere, ajungând la 19,9 % în 2020. Poliția moldovenească și-a îmbunătățit bilanțul în ceea ce privește drepturile omului și a continuat să implementeze poliția de proximitate. În cele din urmă, promovarea unei politici de toleranță zero față de corupție a continuat prin campanii de sensibilizare și formare pentru angajații poliției.

