UE își va respecta promisiunea sprijinului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, asigură von der Leyen și Costa la Kiev. Zelenski cere aderarea la UE în 2027

Uniunea Europeană își va respecta promisiunea de a acorda Ucrainei un împrumut mult așteptat de 90 de miliarde de euro, în pofida faptului că Ungaria a încercat să blocheze demersul în ultimul moment, au declarat marți, la Kiev, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat în mod apăsat că speră la anul 2027 pentru aderarea țării sale la UE, relatează Politico Europe și The Guardian.

Costa și von der Leyen s-au aflat marți în capitala Ucrainei pentru a reafirma sprijinul de neclintit pentru Ucraina și pentru a marca împlinirea a patru ani de la invazia ilegală și neprovocată pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.

Vorbind la Kiev alături de Zelenski după o reuniune a Coaliției de Voință, președinta Comisiei Europene și președintele Consiliului European au insistat că împrumutul asupra căruia au convenit liderii europeni la finele anului 2025 va fi acordat în curând. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva economiei de război a Rusiei și sprijin pentru infrastructura energetică a Ucrainei, afectată de bombardamentele Rusiei.

„Ne vom respecta cuvântul într-un fel sau altul. Să fie clar. Avem opțiuni diferite și le vom folosi”, a spus Ursula von der Leyen.

„Invit Comisia să folosească toate instrumentele pe care le avem în tratate pentru a depăși această situație, pentru a evita ca oricine să poată șantaja Uniunea Europeană. Și avem instrumente în tratate”, a declarat și António Costa

Aceste luări de poziție au venit după ce premierul ungar Viktor Orbán, care se confruntă cu alegeri în aprilie, și-a reiterat amenințarea de a bloca împrumutul UE, acuzând Kievul că tergiversează reparațiile la conducta de petrol Druzhba, avariată într-un atac cu drone rusești la sfârșitul lunii ianuarie.

„Nu este prima dată când premierul Ungariei blochează ceva”, a declarat Zelenski, întrebat despre demersul lui Orbán. „Rusia a distrus aceste conducte de mai multe ori… depinde de Orbán să vorbească cu Putin” pentru a-l convinge să accepte un armistițiu în domeniul energetic.

În același context, Zelenski a afirmat în mod apăsat că speră la anul 2027, o dată despre care a spus că va fi „foarte importantă pentru noi”, pentru aderarea la UE reiterând avertismentul său că „Putin nu ne poate bloca aderarea timp de decenii”.

Însă, într-un ton altminteri foarte pozitiv pe alte subiecte sensibile, inclusiv perspectiva deblocării împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, Ursula von der Leyen a părut, în mod neobișnuit, să tempereze această poziție.

„La întrebarea dumneavoastră dacă există o cale pentru ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene, răspunsul este un da foarte clar, desigur. Ucraina este pe un drum bun pentru a deveni membră a Uniunii Europene. Înțeleg foarte bine că pentru dumneavoastră o dată clară este, de asemenea, importantă. Data pe care ați stabilit-o este reperul pe care doriți să îl atingeți. Știți că, din partea noastră, datele în sine nu sunt posibile. Dar, desigur, sprijinul pentru a vă atinge obiectivul este absolut clar din partea noastră”, a declarat șefa Comisiei.

Nedebusolat, Zelenski a reiterat că dorește ca Ucraina să fie plasată pe o „cale rapidă” către aderare, pentru a preveni ca Putin să poată bloca acest parcurs în viitor.