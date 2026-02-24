U.E.
UE își va respecta promisiunea sprijinului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, asigură von der Leyen și Costa la Kiev. Zelenski cere aderarea la UE în 2027
Uniunea Europeană își va respecta promisiunea de a acorda Ucrainei un împrumut mult așteptat de 90 de miliarde de euro, în pofida faptului că Ungaria a încercat să blocheze demersul în ultimul moment, au declarat marți, la Kiev, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat în mod apăsat că speră la anul 2027 pentru aderarea țării sale la UE, relatează Politico Europe și The Guardian.
Costa și von der Leyen s-au aflat marți în capitala Ucrainei pentru a reafirma sprijinul de neclintit pentru Ucraina și pentru a marca împlinirea a patru ani de la invazia ilegală și neprovocată pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei.
Vorbind la Kiev alături de Zelenski după o reuniune a Coaliției de Voință, președinta Comisiei Europene și președintele Consiliului European au insistat că împrumutul asupra căruia au convenit liderii europeni la finele anului 2025 va fi acordat în curând. Pe agenda discuțiilor s-a aflat și cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva economiei de război a Rusiei și sprijin pentru infrastructura energetică a Ucrainei, afectată de bombardamentele Rusiei.
„Ne vom respecta cuvântul într-un fel sau altul. Să fie clar. Avem opțiuni diferite și le vom folosi”, a spus Ursula von der Leyen.
„Invit Comisia să folosească toate instrumentele pe care le avem în tratate pentru a depăși această situație, pentru a evita ca oricine să poată șantaja Uniunea Europeană. Și avem instrumente în tratate”, a declarat și António Costa
Aceste luări de poziție au venit după ce premierul ungar Viktor Orbán, care se confruntă cu alegeri în aprilie, și-a reiterat amenințarea de a bloca împrumutul UE, acuzând Kievul că tergiversează reparațiile la conducta de petrol Druzhba, avariată într-un atac cu drone rusești la sfârșitul lunii ianuarie.
„Nu este prima dată când premierul Ungariei blochează ceva”, a declarat Zelenski, întrebat despre demersul lui Orbán. „Rusia a distrus aceste conducte de mai multe ori… depinde de Orbán să vorbească cu Putin” pentru a-l convinge să accepte un armistițiu în domeniul energetic.
În același context, Zelenski a afirmat în mod apăsat că speră la anul 2027, o dată despre care a spus că va fi „foarte importantă pentru noi”, pentru aderarea la UE reiterând avertismentul său că „Putin nu ne poate bloca aderarea timp de decenii”.
Însă, într-un ton altminteri foarte pozitiv pe alte subiecte sensibile, inclusiv perspectiva deblocării împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, Ursula von der Leyen a părut, în mod neobișnuit, să tempereze această poziție.
„La întrebarea dumneavoastră dacă există o cale pentru ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene, răspunsul este un da foarte clar, desigur. Ucraina este pe un drum bun pentru a deveni membră a Uniunii Europene. Înțeleg foarte bine că pentru dumneavoastră o dată clară este, de asemenea, importantă. Data pe care ați stabilit-o este reperul pe care doriți să îl atingeți. Știți că, din partea noastră, datele în sine nu sunt posibile. Dar, desigur, sprijinul pentru a vă atinge obiectivul este absolut clar din partea noastră”, a declarat șefa Comisiei.
Nedebusolat, Zelenski a reiterat că dorește ca Ucraina să fie plasată pe o „cale rapidă” către aderare, pentru a preveni ca Putin să poată bloca acest parcurs în viitor.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE
Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a aprobat opinia coordonată de vicepreședintele legislativului european Victor Negrescu privind bugetul pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual post-2027.
„Nu este doar un document tehnic. Este un mesaj politic clar pe care îl transmit în calitate de raportor: fără un sistem de justiție solid, independent și modern, nu putem vorbi despre o Europă puternică”, a subliniat eurodeputatul Victor Negrescu într-o primă reacție după acest „pas important”.
Prin acest raport adoptat cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri, Victor Negrescu solicită „o finanțare ambițioasă de 800 de milioane de euro pentru programul dedicat justiției, de aproape trei ori mai mult față de bugetul actual” pentru a:
- crește accesul cetățenilor la actul de justiție, inclusiv în comunitățile vulnerabile;
- investi în calitatea și eficiența sistemelor judiciare;
- consolida cooperarea europeană pentru combaterea criminalității și corupției transfrontaliere;
- întări capacitatea de răspuns în fața atacurilor cibernetice și să accelerăm digitalizarea justiției.
Raportul coordonat de eurodeputatul Victor Negrescu vine „într-o perioadă în care presiunile asupra independenței justiției sunt reale, iar criminalitatea devine tot mai complexă și transfrontalieră, Europa are nevoie de instrumente și resurse adecvate.”
Un punct esențial al raportului, explică vicepreședintele Parlamentului European, „evidențiază importanța și necesitatea respectării prevederilor din tratatele europene.”
„Am contestat ideea centralizării excesive a fondurilor și a comasării programelor prevăzute explicit în tratate, dacă acest lucru ar duce la diluarea sau chiar dispariția unor politici fundamentale precum coeziunea sau politica agricolă comună. Nu putem construi viitorul sacrificând echilibrul care a ținut Uniunea unită. Pentru mine, având și calitatea de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de transparență și combaterea corupției, acest dosar este despre încredere. Încrederea cetățenilor că drepturile lor sunt protejate. Încrederea că legea se aplică egal pentru toți. Încrederea că Europa rămâne un spațiu al justiției și al valorilor”, a arătat eurodeputatul.
În cadrul negocierilor care abia încep, mai spune Victor Negrescu în încheiere, direcția este „una clară: o Europă care investește în justiție investește, de fapt, în propria sa stabilitate și credibilitate.”
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Comisia TRAN a adoptat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, anunță eurodeputatul Gheorghe Falcă
În cadrul reuniunii Comisiei pentru Transport și Turism, europarlamentarii au votat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, dosar la care eurodeputatul Gheorghe Falcă a contribuit în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
„Procesul a fost rezultatul unei colaborări strânse și coordonate în cadrul Grupului PPE, precum și cu colegii din Comisiile pentru Bugete, Apărare și Industrie și Energie. Strategia pe care am propus-o a fost susținută de toți colegii PPE din TRAN și de președinta comisiei, ceea ce demonstrează unitatea și coerența poziției noastre. Am insistat pentru o structură bugetară clară în cadrul Connecting Europe Facility – Mecanismului pentru conectarea Europei, prin diferențierea alocării pentru transport de cea pentru mobilitate militară, cu obiective specifice reflectate în linii bugetare distincte. Această abordare asigură predictibilitate pe termen lung pentru proiecte mari, transfrontaliere și strategice, pe care niciun stat membru nu le poate realiza singur”, a transmis Gheorghe Falcă.
Mai mult, europarlamentarul român a subliniat importanța finanțării mobilității militare care „trebuie să evolueze în paralel cu finalizarea unei rețele TEN-T inteligente, reziliente și interoperabile, fără a întârzia proiectele esențiale de infrastructură civilă”.
„Investițiile în mobilitate militară vor avea, de asemenea, un impact direct asupra infrastructurii civile, consolidând rețeaua europeană de transport și crescând capacitatea acesteia de a răspunde provocărilor actuale”, a spus acesta.
Europarlamentarul a subliniat că, pentru România, aceste decizii au o importanță strategică majoră, arătând că extinderea și modernizarea infrastructurii feroviare, finalizarea coridoarelor TEN-T și consolidarea conexiunilor la Marea Neagră reprezintă oportunități concrete pentru dezvoltarea economică, creșterea competitivității și consolidarea rolului țării noastre ca nod logistic regional.
„Investițiile europene în infrastructură duală sporesc reziliența, facilitează fluxurile comerciale și întăresc capacitatea de reacție în contextul actual de securitate”, a punctat Falcă.
În urma adoptării acestui aviz, comisia TRAN a subliniat că „transporturile și mobilitatea militară sunt priorități strategice pentru viitorul Uniunii, iar finanțarea lor trebuie să reflecte această realitate”.
COMISIA EUROPEANA
Noul Centru european pentru reziliență democratică își începe activitatea. Ursula von der Leyen: Vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea și dezinformarea externă
Miniștrii UE au fost invitați de Comisia Europeană și de președinția cipriotă a Consiliului UE să marcheze începutul activității Centrului european pentru reziliență democratică.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, obiectivul centrului, o inițiativă emblematică a Scutului european pentru democrație, este de a facilita o abordare consolidată care să implice întreaga societate, pentru a crește gradul de conștientizare și a spori capacitatea de a răspunde amenințărilor cu care se confruntă democrațiile în prezent, precum și de a consolida reziliența democratică.
Citiți și: Comisia Europeană lansează „Scutul european pentru democrație”, un nou cadru pentru protejarea alegerilor, presei și societății libere
„Într-o lume în care informațiile sunt din ce în ce mai des utilizate ca arme pentru a submina democrațiile noastre, noi luăm măsuri. Cu ajutorul Centrului european pentru reziliență democratică, vom spori capacitatea noastră colectivă de a combate manipularea informațiilor și dezinformarea din străinătate. Acest lucru va consolida reziliența noastră, va asigura că dezbaterea publică din Europa rămâne deschisă și echitabilă și va permite cetățenilor să participe la viața democratică”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Comisarul pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor, Michael McGrath, va discuta cu miniștrii UE despre modul în care centrul poate facilita schimbul de expertiză și experiență și poate sprijini elaborarea de răspunsuri eficiente la amenințările comune, pentru a obține rezultate tangibile pentru cetățenii noștri.
Interesul manifestat de toate statele membre pentru înființarea centrului demonstrează că inițiativa răspunde unei nevoi clare și că va fi pusă în aplicare în mod flexibil, cu proiecte practice de consolidare a capacităților care reflectă prioritățile statelor membre.
Centrul va contribui la evitarea fragmentării eforturilor existente, conectând rețelele și structurile existente care lucrează deja la prevenirea, detectarea, analiza și opțiunile de răspuns la tiparele de amenințări din spațiul informațional, ajutând fiecare dintre acestea să își valorifice pe deplin potențialul și evitând duplicarea eforturilor.
Domeniile prioritare emergente pentru primul an includ:
- Dezvoltarea de instrumente pentru sprijinirea unor alegeri rezistente, inclusiv prin reunirea normelor UE relevante existente, a măsurilor și instrumentelor flexibile pentru statele membre care contribuie la combaterea manipulării și interferenței informaționale străine (FIMI) și a campaniilor de dezinformare care vizează procesele electorale din statele membre.
- Un plan de acțiune al UE pentru combaterea interferenței informaționale străine (FIMI) și a dezinformării, menit să sprijine pregătirea și să contribuie la consolidarea capacităților în întreaga Uniune.
- Lansarea unei platforme dedicate părților interesate, care să reunească actori independenți, precum organizații ale societății civile, grupuri de reflecție, cercetători, mediul academic, verificatori de fapte și organizații media, pentru a sprijini diseminarea cercetării și a altor rezultate și pentru a încuraja schimbul între diferite părți interesate, furnizând cunoștințe și informații utile pentru colaborarea cu statele membre în cadrul Centrului.
- Promovarea consolidării capacităților și a învățării reciproce, inclusiv prin schimbul de expertiză și de bune practici, permițând statelor membre cu experiență avansată în combaterea FIMI și consolidarea rezilienței democratice să le sprijine pe celelalte, ridicând nivelul general de pregătire în întreaga UE.
- Identificarea modalităților adecvate de cooperare cu țările candidate la aderarea la UE și cu potențialele țări candidate în cadrul Centrului, pentru a asigura o cooperare reciproc avantajoasă.
- Explorarea diverselor modele de implicare a cetățenilor în eforturile noastre de protejare a democrației, pe baza experienței valoroase acumulate în multe state membre. Comisia va sprijini această reflecție prin organizarea, în acest an, a două grupuri de cetățeni, pe tema pregătirii și a consolidării rezilienței democratice.
Comisia Europeană, cu participarea Serviciului European de Acțiune Externă, va sprijini activitățile centrului prin utilizarea instrumentelor și expertizei existente și prin consolidarea coordonării între instrumentele și rețelele relevante ale UE.
Odată cu lansarea Centrului european pentru reziliență democratică, facem un pas înainte în consolidarea rezilienței democratice, protejarea integrității dezbaterii publice și întărirea încrederii în sistemele democratice ale Europei.
