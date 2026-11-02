UE va continua să apere jurnalismul independent și solicită statelor membre să protejeze jurnaliștii împotriva violențelor, intimidării și hărțuirii

Cu prilejul Zilei internaționale pentru încetarea impunității pentru crimele împotriva jurnaliștilor, marcată anual la 2 noiembrie, Uniunea Europeană a reafirmat angajamentul său pentru protejarea libertății presei și siguranței jurnaliștilor.

„Violența împotriva jurnaliștilor subminează însăși fundația societăților deschise, libere și democratice. Cu toate acestea, în întreaga lume, jurnaliștii continuă să fie uciși, torturați, hărțuiți, reținuți și forțați să plece în exil doar pentru că își fac meseria și îi trag la răspundere pe cei aflați la putere”, au avertizat șefa diplomației UE și comisarul european pentru democrație și justiție într-o declarație comună.

De asemenea, înalții oficiali europeni mai subliniază că mediul online a devenit un loc de hărțuire pentru jurnaliști, fiind subiectul unor campanii care au scop discreditarea sau reducerea lor la tăcere: „Represiunea transnațională, procesele abuzive, constrângerile economice și ingerințele străine exercită presiuni asupra jurnalismului independent. Femeile jurnalist sunt vizate în mod disproporționat, iar unii actori statali și nestatali persecută în mod deliberat femeile apărătoare ale drepturilor omului și jurnalistele.”

„Uniunea Europeană va continua să apere jurnalismul independent la nivel mondial și să ofere sprijinul necesar pentru ca jurnaliștii să își poată desfășura activitatea esențială. În cadrul dialogurilor privind drepturile omului cu partenerii din întreaga lume, UE pledează pentru libertatea mass-mediei, inclusiv prin aducerea în discuție a cazurilor concrete ale jurnaliștilor hărțuiți sau uciși din cauza activității lor”, se mai arată în declarația comună.

Comisia Europeană mai face un apel la toate statele să își îndeplinească obligațiile: „Să protejeze jurnaliștii, să investigheze infracțiunile comise împotriva lor și să îi aducă în fața justiției pe cei responsabili. Impunitatea trebuie să înceteze.”