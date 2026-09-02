UE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei după incidentul cu dronă explozivă de la Leipzig: Prezintă toate caracteristicile terorismului susținut de stat

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a subliniat că atacul cu dronă explozivă din Leipzig, atribuit Rusiei, prezintă „toate caracteristicile terorismului susținut de stat”.

Înainte de reuniunea miniștrilor de Externe din UE, care are loc în Irlanda, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniuni Europene, Kallas a anunțat că UE l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei, în vreme ce Franța a anunțat o măsură similară.

„Este evident că acest lucru prezintă toate caracteristicile terorismului susținut de stat. Întrebarea este: ce putem face în această privință? L-am convocat deja pe însărcinatul cu afaceri al Rusiei la UE, la fel au procedat și multe state membre, și vom discuta ce alte măsuri putem lua”, a declarat fostul premier al Estoniei, conform Serviciului European de Acțiune Externă.

The Leipzig attacks have all the hallmarks of state-sponsored terrorism. We will respond with resolve.

1.600 listings for the military complex of Russia are already in the pipeline, and we stand ready to add more. We have also summoned the Russian representative to the EU, as… pic.twitter.com/7zdOsZHNP9 — Kaja Kallas (@kajakallas) September 2, 2026

Aceasta a mai dezvăluit că UE continuă eforturile sale cu privire la următorul pachet de sancțiuni care vizează aproximativ 1600 de persoane ce au legătură cu războiul ilegal al Rusiei în Ucraina și a completat că „poate vor fi adăugate și altele”.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat, de asemenea, reporterilor de la Dublin că Parisul că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri rus ca răspuns la incidentul cu dronă din orașul german Leipzig, potrivit Deutsche Welle.

„L-am convocat pe însărcinatul cu afaceri rus de la Paris pentru a-mi exprima protestul”, a spus Barrot, adăugând că ar trebui adoptate sancțiuni la nivel european, în special împotriva așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei.

Ministrul de Externe Johann Wadephul și ministrul de Interne Alexander Dobrindt au anunțat marți, în cadrul unei conferințe de presă comune, că guvernul federal de la Berlin consideră Rusia responsabilă pentru atacul eșuat.

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