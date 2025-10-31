SUA
UE l-a invitat pe secretarul american al comerțului la Bruxelles pentru a discuta despre relațiile comerciale
Uniunea Europeană l-a invitat pe secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, la Bruxelles, pe 24 noiembrie, pentru discuții cu miniștrii comerțului din blocul comunitar, a declarat pentru Politico un oficial danez familiarizat cu situația.
Președinția daneză a Consiliului UE și Comisia Europeană l-au invitat pe secretarul american al comerțului să participe la un prânz cu miniștrii în care va fi abordată relația comercială dintre Statele Unite și UE.
Invitația vine în contextul în care divergențele cu China privind ultimele controale ale exporturilor de pământuri rare redefinesc relațiile dintre Washington, Beijing și Bruxelles.
Lutnick nu și-a confirmat încă oficial participarea la reuniunea ministerială, a adăugat oficialul.
Invitația, care se află în pregătire de câteva luni, vine în contextul în care Bruxelles și Washingtonul sunt încă în procesul de implementare a angajamentelor asumate în iulie, în Scoția, de către președintele american Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, a confirmat că invitația i-a fost adresată lui Lutnick.
Bruxellesul continuă să facă presiuni asupra Washingtonului pentru scutiri tarifare în sectoare sensibile, precum băuturile spirtoase și produsele chimice, și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la extinderea de către SUA a listei de produse derivate din oțel supuse unui tarif de 50%.
Țările UE vor fi informate vineri cu privire la invitație, ambasadorii urmând să o discute pe 5 noiembrie. Aceasta se bazează pe contactele recente dintre comisarul european al comerțului, Maroš Šefčovič, și ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a cărui țară prezidează în prezent lucrările legislative ale Consiliului, brațul interguvernamental al blocului.
Între timp, aliații G7 încearcă să-și coordoneze răspunsurile la controlul exercitat de China asupra aprovizionării cu minerale esențiale pentru tehnologii precum turbinele eoliene, vehiculele electrice și dronele. Vineri, Comisia Europeană găzduiește o delegație de oficiali chinezi pentru a discuta despre cele mai recente controale la export.
CHINA
Ministrul chinez al apărării i-a cerut secretarului american Pete Hegseth ca SUA să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului”
China a cerut vineri Statelor Unite să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului” și a afirmat că „reunificarea” celor două maluri ale strâmtorii este o „tendință istorică ireversibilă”, informează EFE, potrivit Agerpres.
Ministrul chinez al apărării, Dong Jun, a făcut aceste declarații în timpul unei întâlniri cu omologul său american, Pete Hegseth, în cadrul reuniunii miniștrilor apărării din ASEAN de la Kuala Lumpur, la o zi după summitul dintre președinții Xi Jinping și Donald Trump din Busan (Coreea de Sud), în care – potrivit președintelui american – nu a fost abordată problema Taiwanului.
De mai bine de șapte decenii, SUA se află în mijlocul disputelor dintre China și Taiwan. Washingtonul este principalul furnizor de arme pentru Taipei și, deși nu întreține legături diplomatice cu insula, ar putea să o apere în cazul unui conflict cu Beijingul.
În timpul întâlnirii cu Hegseth, Dong și-a exprimat, de asemenea, speranța că SUA vor „traduce în acțiune declarațiile sale de a nu limita China sau de a căuta conflicte”, cu scopul de a „injecta energie pozitivă în pacea și securitatea regională și globală”.
Declarațiile ministrului chinez au fost făcute în aceeași zi în care președintele taiwanez, William Lai a îndemnat la „respingerea anexării, agresiunii, unificării forțate și a formulei o țară, două sisteme” propusă de Beijing.
Taiwanul nu vrea „o țară, două sisteme” așa cum dorește China și trebuie să își susțină libertatea și democrația și să fie hotărâtă să se apere, a declarat președintele Lai Ching Te (William Lai), potrivit Reuters.
Taiwanul a primit până acum 80 din cele 108 tancuri M1A2T pe care le-a comandat din SUA, cel mai important susținător internațional și furnizor de arme al insulei, în pofida lipsei de legături diplomatice formale.
China consideră insula o „parte inalienabilă” a teritoriului său și în ultimii ani și-a dublat campania de presiune împotriva acesteia pentru a realiza „reunificarea națională”, cheia obiectivului pe termen lung al președintelui Chinei, Xi Jinping, de a obține „întinerirea” națiunii chineze.
În ultimele săptămâni, presa de stat chineză și-a intensificat campania în favoarea „reunificării pașnice”, subliniind beneficii aplicării în Taiwan a modelului „o țară, două sisteme”, în vigoare în regiunile semi-autonome Hong Kong și Macao.
INDIA
SUA și India au semnat un acord-cadru pe zece ani în domeniul apărării, menit să contribuie la „stabilitatea și descurajarea în regiune”
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și ministrul indian al Apărării, Rajnath Singh, au semnat vineri un important acord-cadru de apărare în cadrul summitului ASEAN din Malaezia, în contextul eforturilor celor două țări de a repara relațiile deteriorate, informează Deutsche Welle.
Atât Hegseth, cât și Singh au lăudat acordul, intitulat „Cadrul pentru parteneriatul major de apărare între SUA și India”, care va avea o durată de zece ani.
Într-o postare online, Hegseth l-a descris ca fiind „o piatră de temelie pentru stabilitatea și descurajarea regională”.
I just met with @rajnathsingh to sign a 10-year U.S.-India Defense Framework.
This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence.
We’re enhancing our coordination, info sharing, and tech cooperation. Our defense ties have never been… pic.twitter.com/hPmkZdMDv2
— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 31, 2025
Acordul va contribui la aprofundarea coordonării, schimbului de informații și colaborării tehnologice între cele două țări, a afirmat el.
„Este un pas important pentru cele două armate ale noastre, o foaie de parcurs pentru o colaborare mai profundă și mai semnificativă în viitor”, a declarat Hegseth reporterilor după semnarea acordului.
La rândul său, Singh a lăudat „întâlnirea fructuoasă” cu omologul său american și a spus că acest cadru „va marca începutul unei noi ere” în relațiile de apărare dintre India și SUA.
El a spus că acesta reflectă o „convergență strategică crescândă” între cele două națiuni și este esențial pentru regiunea Indo-Pacific.
Had a fruitful meeting with my US counterpart @SecWar Peter Hegseth in Kuala Lumpur. We signed the 10 years ‘Framework for the US-India Major Defence Partnership’. This will usher in a new era in our already strong defence partnership.
This Defence Framework will provide policy… pic.twitter.com/IEP6Udg9Iw
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 31, 2025
Înaintea întâlnirii, se preconiza că cele două părți vor discuta și despre revizuirea planurilor Indiei de a achiziționa echipament militar american.
Navigând pe apele tulburi ale relațiilor dintre SUA și India
Relațiile dintre India și SUA sunt la un nivel scăzut de când președintele american Donald Trump a impus o taxă de 50% asupra unor exporturi indiene, departe de relația cordială pe care cei doi lideri o aveau în timpul primului mandat al lui Trump.
Conflictul provine în parte din angajamentul Indiei de a cumpăra petrol rusesc. Administrația Trump susține că aceste vânzări finanțează războiul Moscovei în Ucraina.
Tarifele impuse de SUA au determinat India să răspundă prin suspendarea achizițiilor de echipamente de apărare americane.
Săptămâna trecută, Trump a afirmat că premierul indian Narendra Modi i-a „asigurat” că India va înceta să mai cumpere petrol rusesc. Oficialii indieni nu au confirmat și nici nu au negat afirmațiile lui Trump.
Cu toate acestea, ambii lideri au încercat să minimizeze tensiunile, Modi mulțumindu-i recent lui Trump pentru urările sale cu ocazia festivalului hindus Diwali.
Premierul indian a continuat să promită o cooperare mai strânsă în combaterea terorismului, fără a menționa disputele legate de tarife și petrol.
SUA
JD Vance: Testarea arsenalului nuclear este importantă pentru securitatea națională a SUA. Trebuie să fim mereu la curent cu starea lui
Vicepreședintele american JD Vance a declarat joi că testele nucleare sunt esențiale pentru menținerea fiabilității arsenalului strategic al Statelor Unite, la o zi după ce președintele Donald Trump a anunțat reluarea acestor teste, transmite AFP, preluat de Agerpres.
„Este o parte importantă a securității naționale americane să ne asigurăm că arsenalul nuclear pe care îl avem funcționează corespunzător”, a declarat Vance reporterilor de la Casa Albă. „Să fim clari, știm că funcționează corespunzător, dar trebuie să fim mereu la curent cu starea lui, iar președintele vrea doar să se asigure că facem asta”, a subliniat vicepreședintele american.
Anunțul vicepreședintelui vine după mesajul transmis miercuri de Donald Trump pe platforma Truth Social, în care liderul american a afirmat că, „din cauza programelor de testare efectuate de alte țări”, a cerut Pentagonului „să înceapă să testeze armele noastre nucleare pe picior de egalitate”.
Citiți și Trump a ordonat Armatei SUA reluarea testelor nucleare după o pauză de 33 ani. Anunțul a fost făcut înainte de întâlnirea cu Xi Jinping și a provocat prudență la Kremlin
Postarea președintelui a făcut trimitere explicită la China și Rusia, survenind după recentele declarații ale lui Vladimir Putin despre dezvoltarea unor noi arme nucleare rusești. Totuși, comentariile lui Trump au stârnit confuzie la nivel internațional, întrucât acesta nu a clarificat natura exactă a testelor pe care intenționează să le autorizeze.
„Cred că postarea de pe Truth a președintelui vorbește de la sine”, a spus JD Vance, evitând să ofere detalii suplimentare.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Premierul Bolojan și ministrul german pentru Europa, Gunther Krichbaum, au discutat despre “sprijinul Germaniei în apărarea militară pe flancul estic”
UE l-a invitat pe secretarul american al comerțului la Bruxelles pentru a discuta despre relațiile comerciale
Cyber Diplomacy Training (IESPM): ICI București contribuie la promovarea leadershipului feminin și la cooperarea regională în domeniul securității cibernetice
Președintele Senatului: Folosind resursele pe care le avem la potențial maxim, putem transforma România într-un model de securitate energetică și digitală în Europa
Editura Club România a lansat volumul colaborativ Noul val 2035 – România Puternică
Comisia Europeană invită statele membre și actorii relevanți să-și aducă contribuția la definirea viitoarei Legi Europene privind Tehnologiile Cuantice
Letonia riscă să devină prima țară din UE care se retrage dintr-un tratat internațional istoric privind combaterea abuzului domestic și a violenței împotriva femeilor, în urma unui vot în Parlament
Nicuşor Dan l-a numit pe Marius Lazurca consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua și în funcția de consilier pentru politică externă
Ministrul chinez al apărării i-a cerut secretarului american Pete Hegseth ca SUA să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului”
SUA și India au semnat un acord-cadru pe zece ani în domeniul apărării, menit să contribuie la „stabilitatea și descurajarea în regiune”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa
- FONDURI EUROPENE1 week ago
“Acord important pentru România”. Bolojan anunță că revizuirea PNRR a fost aprobată, cu o valoare de 21,4 miliarde de euro: Am reușit păstrarea granturilor de 13,57 miliarde de euro
- EUROPARLAMENTARI ROMÂNI1 week ago
Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar
- ENERGIE1 week ago
Ministrul Energiei prezintă prioritățile României pentru finanțări din Fondul de Modernizare: Avem la dispoziție 10 miliarde de euro. Trebuie să devenim lider regional în tranziția energetică
- ROMÂNIA1 week ago
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete