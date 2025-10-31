UE l-a invitat pe secretarul american al comerțului la Bruxelles pentru a discuta despre relațiile comerciale

Uniunea Europeană l-a invitat pe secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, la Bruxelles, pe 24 noiembrie, pentru discuții cu miniștrii comerțului din blocul comunitar, a declarat pentru Politico un oficial danez familiarizat cu situația.

Președinția daneză a Consiliului UE și Comisia Europeană l-au invitat pe secretarul american al comerțului să participe la un prânz cu miniștrii în care va fi abordată relația comercială dintre Statele Unite și UE.

Invitația vine în contextul în care divergențele cu China privind ultimele controale ale exporturilor de pământuri rare redefinesc relațiile dintre Washington, Beijing și Bruxelles.

Lutnick nu și-a confirmat încă oficial participarea la reuniunea ministerială, a adăugat oficialul.

Invitația, care se află în pregătire de câteva luni, vine în contextul în care Bruxelles și Washingtonul sunt încă în procesul de implementare a angajamentelor asumate în iulie, în Scoția, de către președintele american Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, a confirmat că invitația i-a fost adresată lui Lutnick.

Bruxellesul continuă să facă presiuni asupra Washingtonului pentru scutiri tarifare în sectoare sensibile, precum băuturile spirtoase și produsele chimice, și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la extinderea de către SUA a listei de produse derivate din oțel supuse unui tarif de 50%.

Țările UE vor fi informate vineri cu privire la invitație, ambasadorii urmând să o discute pe 5 noiembrie. Aceasta se bazează pe contactele recente dintre comisarul european al comerțului, Maroš Šefčovič, și ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a cărui țară prezidează în prezent lucrările legislative ale Consiliului, brațul interguvernamental al blocului.

Între timp, aliații G7 încearcă să-și coordoneze răspunsurile la controlul exercitat de China asupra aprovizionării cu minerale esențiale pentru tehnologii precum turbinele eoliene, vehiculele electrice și dronele. Vineri, Comisia Europeană găzduiește o delegație de oficiali chinezi pentru a discuta despre cele mai recente controale la export.