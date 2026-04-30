UE lansează a doua fază a inițiativei BraveTech, cu 35 milioane de euro pentru testarea tehnologiilor de apărare inspirate din războiul din Ucraina

U.E.
de citit in1 min.
© European Union, 2026

Comisia Europeană și Agenția Europeană de Apărare au semnat un acord de contribuție pentru lansarea celei de-a doua faze a inițiativei BraveTech UE, un program destinat accelerării inovației în domeniul apărării, cu accent pe lecțiile din războiul din Ucraina.

În baza acordului, Agenția Europeană de Apărare va primi 35 de milioane de euro pentru implementarea noii etape a programului, care vizează testarea și evaluarea tehnologiilor dezvoltate pentru a răspunde nevoilor operaționale urgente.

Inițiativa BraveTech UE, anunțată în iulie 2025 de comisarul european Andrius Kubilius și ministrul ucrainean Mihailo Fedorov, este dezvoltată în cooperare cu clusterul ucrainean de inovare în apărare Brave1 și are ca obiectiv identificarea rapidă și implementarea de soluții tehnologice aplicabile în condiții reale de conflict.

Programul este structurat în două faze. Prima etapă, denumită „DefTech Forges”, este implementată de un consorțiu format din Civitta, Starburst Accelerator și Darkstar și are rolul de a selecta cele mai promițătoare soluții dezvoltate de inovatori din întreaga Europă.

A doua fază, încredințată Agenției Europene de Apărare, va presupune testarea acestor tehnologii în condiții apropiate de cele reale de operare, inclusiv în scenarii inspirate direct din războiul din Ucraina.

Implementarea inițiativei este deja în curs, primele evenimente DefTech Forges fiind programate pentru luna iunie în Estonia și Franța. Activitățile inițiale de testare și evaluare sunt așteptate să înceapă în cursul acestui an.

Prin acest program, Uniunea Europeană urmărește să consolideze ecosistemul de inovare în domeniul apărării, oferind în același timp sprijin concret pentru nevoile operaționale imediate ale Ucrainei.

Ultimele Articole

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Statele Unite încearcă să formeze o coaliție pentru restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz
Articolul următor
MAE: Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE a lansat o consultare publică privind viitorul cooperării internaționale pentru dezvoltare
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare