UE lansează o nouă cerere de propuneri în valoare de 1,6 mld. euro pentru a sprijini întreprinderile mici afectate de războiul din Ucraina

Antonio Costa, Ursula von der Leyen, Christine Lagarde și Paschal Donohoe au discutat luni despre măsurile esențiale pentru consolidarea prosperității, flexibilității și rezilienței Uniunii Europene, cu scopul de a spori competitivitatea și securitatea europeană.

„Lucrăm împreună pentru a face UE mai prosperă, mai agilă și mai rezistentă, pentru a ne spori competitivitatea și securitatea”, a scis președintele Consiliului European, pe platforma X.

Working together to make our EU more prosperous, agile and resilient to boost our competitiveness and security. Very good exchange of views with @vonderleyen, @Lagarde and @Paschald on the key economic and financial issues ahead of next week’s #EuroSummit and #EUCO: -… pic.twitter.com/9h866zHLtY — António Costa (@eucopresident) March 10, 2025

„Am avut un schimb de opinii foarte bun cu Ursula von der Leyen, Christine Lagarde și Paschal Donohoe cu privire la principalele aspecte economice și financiare înaintea Summitului Euro din săptămâna viitoare și a Consiliului European:

Simplificarea proceselor și reducerea sarcinii administrative

Reducerea costurilor energetice

Promovarea unei Uniuni pentru Economii și Investiții”, a adăugat Antonio Costa.

La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că Europa are „tot ce îi trebuie pentru a prelua conducerea în cursa competitivității”.

„Luna aceasta, Comisia Europeană va prezenta Uniunea economiilor și investițiilor. Vom transforma economiile private în investiții extrem de necesare. Și vom colabora cu partenerii noștri instituționali pentru a o pune în aplicare”, a scris Ursula von der Leyen, pe aceeași rețea de socializare.

Europe has all it needs to take the lead in the competitiveness race. This month, the @EU_Commission will unveil the 🇪🇺 Savings & Investments Union. We’ll turn private savings into much needed investment. And we’ll work with our institutional partners to get it off the ground pic.twitter.com/rtd0UqCeut — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2025

Paschal Donohoe, președintele Eurogrupului, a precizat că îi va informa pe liderii europeni, la Summitul Euro de săptămâna viitoare, despre progresele recente ale Eurogrupului, concentrându-se în special pe Uniunea Piețelor de Capital.

„Implementarea, ambiția și impactul sunt esențiale pe măsură ce ne confruntăm cu provocări suplimentare, nevoi de finanțare și oportunități politice în schimbare”, a transmis Paschal Donohoe.

Looking forward to updating EU Leaders at next week’s #EuroSummit on the recent #Eurogroup work with a focus on the #CapitalMarketsUnion. Implementation, ambition and impact are key as we face additional challenges, financing needs & shifting political opportunities. #CMU https://t.co/J6EVksVDm0 — Paschal Donohoe (@Paschald) March 10, 2025

De asemenea, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a subliniat importanța progreselor privind Uniunea economiilor și investițiilor.

Thank you dear António for bringing us together this morning. I underlined the importance of progress on the Savings and Investment Union. https://t.co/7fpxnMuWe0 — Christine Lagarde (@Lagarde) March 10, 2025

Citiți și: Activitatea de 100 de zile a Comisiei Europene s-a bazat pe trei piloni: prosperitate, securitate și democrație. Ce obiective urmează