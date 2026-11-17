Prima rețea europeană a locurilor de comemorare a Holocaustului (ESHEM), care reunește 32 de situri din 18 țări, a fost lansată pentru a consolida păstrarea memoriei victimelor, înțelegerea istoriei și combaterea negării și denaturării Holocaustului, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Inițiativa reprezintă una dintre acțiunile emblematice ale Strategiei UE privind combaterea antisemitismului și susținerea vieții evreiești pentru perioada 2021–2030. Rețeaua conectează și sprijină locuri de comemorare din Uniunea Europeană și din afara acesteia, promovând totodată responsabilitatea civică.

„Pe măsură ce ultimii martori ai Holocaustului se sting, este mai mult ca oricând responsabilitatea noastră comună să păstrăm vie memoria Holocaustului și să învățăm din trecut. Rețeaua europeană a locurilor de comemorare a Holocaustului și membrii săi se asigură că istoriile persecuției și crimei, precum și cele ale rezistenței, salvării și supraviețuirii vor dăinui”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner.

Membrii rețelei acoperă o diversitate de experiențe istorice, tipuri de situri și forme de organizare, de la instituții consacrate până la locuri mai puțin cunoscute sau care dispun de structuri instituționale limitate.

Comisia subliniază că răspândirea geografică a locurilor în care s-a desfășurat Holocaustul, în Europa și dincolo de granițele sale, impune o abordare coordonată și orientată spre viitor pentru păstrarea memoriei acestuia.

Rețeaua a fost dezvoltată în parteneriat cu Infrastructura Europeană de Cercetare a Holocaustului și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

Un al doilea apel deschis pentru includerea unor noi locuri de comemorare este planificat spre sfârșitul anului 2026. Informații despre inițiativă și membrii săi sunt disponibile pe platforma rețelei.