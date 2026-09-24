UE lansează primele proiecte Team Gaza, în valoare totală de 43 milioane de euro, pentru refacerea serviciilor de alimentare cu apă și de gestionare a deșeurilor în enclava palestiniană

Comisia Europeană a semnat miercuri, la New York, primele două proiecte din cadrul inițiativei Team Gaza, în valoare totală de 43 milioane de euro, care vor sprijini refacerea serviciilor de alimentare cu apă și de gestionare a deșeurilor în Fâșia Gaza, potrivit unui anunț al Executivului european.

Acordurile au fost semnate de comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Šuica, în marja Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU. Proiectele vor fi implementate împreună cu UNICEF și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Din suma totală, 37 milioane de euro, gestionate împreună cu UNICEF, vor fi folosite pentru îmbunătățirea accesului la apă potabilă și reducerea expunerii la apele uzate pentru aproximativ un milion de persoane. Alte 6 milioane de euro, printr-un proiect realizat împreună cu PNUD, vor sprijini colectarea și transportul deșeurilor, precum și un program-pilot de reciclare.

„La numai două luni de la lansarea inițiativei Team Gaza, trecem de la angajamente la acțiuni concrete pentru locuitorii din Gaza. Prin semnarea celor două contracte cu partenerii noștri de implementare, UNICEF și PNUD, vom contribui la restabilirea accesului la apă sigură și la servicii esențiale de gestionare a deșeurilor”, a declarat Šuica.

Comisarul a subliniat că accesul personalului, echipamentelor și materialelor este esențial pentru realizarea altor proiecte pe teren.

Lansată în iulie, inițiativa Team Gaza reunește Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și parteneri internaționali pentru coordonarea proiectelor de refacere a serviciilor de bază din Gaza. La lansare, contribuțiile anunțate în cadrul inițiativei însumau 883,6 milioane de euro. Cele două acorduri semnate miercuri sunt primele proiecte concrete ale acesteia.