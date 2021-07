UE lansează un litigiu în cadrul OMC împotriva achizițiilor discriminatorii efectuate de întreprinderile de stat ruse

Comisia Europeană a adoptat luni, 19 iulie, o evaluare pozitivă a planului de redresare și reziliență (PNRR) al Cehiei. Acesta este un pas important în vederea plății de către UE a unor granturi în valoare de 7 miliarde EUR în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), potrivit unui comunicat. Această finanțare va sprijini punerea în aplicare a măsurilor cruciale de investiții și de reformă prezentate în planul de redresare și de reziliență al Cehiei. De asemenea, va juca un rol esențial în sprijinirea Cehiei pentru a ieși mai puternică din pandemia COVID-19.

„Comisia Europeană a decis să dea undă verde planului de redresare și reziliență al Cehiei. Acest plan va juca un rol crucial în sprijinirea tranziției către un viitor mai ecologic și mai digital pentru Cehia. Măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice, de digitalizare a administrației publice și de descurajare a utilizării abuzive a fondurilor publice sunt exact în concordanță cu obiectivele NextGenerationEU. Salut, de asemenea, accentul puternic pe care planul îl pune pe consolidarea rezilienței sistemului de sănătate din Cehia pentru a-l pregăti pentru provocările viitoare. Vom fi alături de voi la fiecare pas pentru a ne asigura că planul este pus în aplicare pe deplin”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

