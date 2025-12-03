UE lansează un program de 5 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și interferenței străine în țările Parteneriatului Estic

Un nou program regional în valoare de 5 milioane de euro, care vizează detectarea și combaterea manipulării informaționale străine, interferenței și dezinformării în regiunea Parteneriatului Estic (PaE), a fost lansat marți, la Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, informează Comisia Europeană.

Programul va sprijini organizațiile societății civile și mass-media independente din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, precum și pe cele care operează în exil. El se va concentra pe consolidarea capacității acestora de a desfășura comunicare strategică, pe îmbunătățirea nivelului de alfabetizare media și pe combaterea dezinformării. Acțiunile vor include consolidarea capacităților, cercetare și analiză, creșterea rezilienței transfrontaliere și sprijin financiar.

Această nouă inițiativă vine într-un moment critic pentru Parteneriatul Estic, în condițiile în care regiunea se confruntă cu provocări majore: suferința umană și instabilitatea provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; represiunea continuă din Belarus; reculul democratic accelerat din Georgia; amenințările hibride persistente și tentativele de destabilizare a Republicii Moldova, în special în perioada electorală recentă; precum și alegerile care vor avea loc în curând în Armenia, un nou test pentru instituțiile democratice.

„Autocrații răspândesc dezinformare pentru a slăbi societățile noastre democratice. Ne confruntăm cu aceleași amenințări în statele noastre membre și în țările vecine. Pentru a proteja libertatea și democrația în Europa, toți europenii trebuie să lucreze împreună. Mass-media independentă și spațiile civice active din vecinătatea noastră fac parte din rețeaua de siguranță democratică a Europei”, a declarat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos.

În cadrul ceremoniei de deschidere, comisarul Kos a participat și la ceremonia de decernare a Premiilor Societății Civile, distincția anuală acordată de Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic pentru activitatea remarcabilă și curajoasă a unor persoane sau organizații din regiune. Ea a înmânat premiile pentru 2025 organizațiilor Foreign Policy Council “Ukrainian Prism” și Women’s Association for Rational Development (WARD).

Ukrainian Prism, un think tank axat pe politică externă și securitate internațională, a fost onorat pentru angajamentul său continuu în ciuda impactului devastator al războiului de agresiune al Rusiei. Organizația reprezintă forța și reziliența societății civile ucrainene, care continuă să apere democrația și justiția în condiții extrem de dificile.

WARD, o organizație a societății civile din Azerbaidjan care promovează egalitatea de gen, emanciparea femeilor și participarea acestora, a fost recunoscută pentru eforturile depuse în avansarea egalității de gen pentru toți – femei, bărbați, fete și băieți – în țară.

Lansat în 2009, Parteneriatul Estic are ca obiectiv consolidarea și aprofundarea relațiilor politice și economice dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și șase țări din regiune: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, organizat de Forumul Societății Civile PaE cu sprijinul UE, are loc la Bruxelles în perioada 2–4 decembrie. Evenimentul reunește organizații ale societății civile din UE și din Parteneriatul Estic, precum și factori de decizie, pentru a discuta viitorul cooperării multilaterale, rolul societății civile și modalități de consolidare a rezilienței acesteia.