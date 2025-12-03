COMISIA EUROPEANA
UE lansează un program de 5 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și interferenței străine în țările Parteneriatului Estic
Un nou program regional în valoare de 5 milioane de euro, care vizează detectarea și combaterea manipulării informaționale străine, interferenței și dezinformării în regiunea Parteneriatului Estic (PaE), a fost lansat marți, la Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, informează Comisia Europeană.
Programul va sprijini organizațiile societății civile și mass-media independente din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, precum și pe cele care operează în exil. El se va concentra pe consolidarea capacității acestora de a desfășura comunicare strategică, pe îmbunătățirea nivelului de alfabetizare media și pe combaterea dezinformării. Acțiunile vor include consolidarea capacităților, cercetare și analiză, creșterea rezilienței transfrontaliere și sprijin financiar.
Această nouă inițiativă vine într-un moment critic pentru Parteneriatul Estic, în condițiile în care regiunea se confruntă cu provocări majore: suferința umană și instabilitatea provocate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei; represiunea continuă din Belarus; reculul democratic accelerat din Georgia; amenințările hibride persistente și tentativele de destabilizare a Republicii Moldova, în special în perioada electorală recentă; precum și alegerile care vor avea loc în curând în Armenia, un nou test pentru instituțiile democratice.
„Autocrații răspândesc dezinformare pentru a slăbi societățile noastre democratice. Ne confruntăm cu aceleași amenințări în statele noastre membre și în țările vecine. Pentru a proteja libertatea și democrația în Europa, toți europenii trebuie să lucreze împreună. Mass-media independentă și spațiile civice active din vecinătatea noastră fac parte din rețeaua de siguranță democratică a Europei”, a declarat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos.
În cadrul ceremoniei de deschidere, comisarul Kos a participat și la ceremonia de decernare a Premiilor Societății Civile, distincția anuală acordată de Forumul Societății Civile din Parteneriatul Estic pentru activitatea remarcabilă și curajoasă a unor persoane sau organizații din regiune. Ea a înmânat premiile pentru 2025 organizațiilor Foreign Policy Council “Ukrainian Prism” și Women’s Association for Rational Development (WARD).
Ukrainian Prism, un think tank axat pe politică externă și securitate internațională, a fost onorat pentru angajamentul său continuu în ciuda impactului devastator al războiului de agresiune al Rusiei. Organizația reprezintă forța și reziliența societății civile ucrainene, care continuă să apere democrația și justiția în condiții extrem de dificile.
WARD, o organizație a societății civile din Azerbaidjan care promovează egalitatea de gen, emanciparea femeilor și participarea acestora, a fost recunoscută pentru eforturile depuse în avansarea egalității de gen pentru toți – femei, bărbați, fete și băieți – în țară.
Lansat în 2009, Parteneriatul Estic are ca obiectiv consolidarea și aprofundarea relațiilor politice și economice dintre Uniunea Europeană, statele sale membre și șase țări din regiune: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.
Summitul Societății Civile pentru Parteneriatul Estic 2025, organizat de Forumul Societății Civile PaE cu sprijinul UE, are loc la Bruxelles în perioada 2–4 decembrie. Evenimentul reunește organizații ale societății civile din UE și din Parteneriatul Estic, precum și factori de decizie, pentru a discuta viitorul cooperării multilaterale, rolul societății civile și modalități de consolidare a rezilienței acesteia.
“O zi istorică pentru UE”. Suntem în “zorii erei independenței energetice totale a Europei față de Rusia”, afirmă Ursula von der Leyen după acordul de eliminare a importului de gaze rusești până în 2027
Uniunea Europeană a făcut marți pasul decisiv către eliminarea completă a importurilor de gaze rusești până în 2027, după ce negociatorii instituțiilor europene au ajuns la un acord provizoriu în miez de noapte asupra propunerii Comisiei Europene. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a salutat în termeni puternici momentul, numindu-l unul „istoric” pentru Uniune și pentru securitatea sa energetică.
Ursula von der Leyen a afirmat că, odată cu acest acord, Europa intră într-o nouă etapă strategică.
„Astăzi este o zi istorică pentru Uniunea noastră. Noaptea trecută, am ajuns la un acord provizoriu privind propunerea Comisiei de a elimina complet combustibilii fosili ruși. Întoarcem acea pagină. O întoarcem pentru totdeauna. Aceștia sunt zorii unei noi ere. Era independenței energetice totale a Europei față de Rusia”, a spus ea, într-o declarație susținută la sediul Comisiei.
It’s decided.
Europe is closing the tap on Russian fossil fuels once and for all.
Energy independence starts now ↓ https://t.co/GZGLIKWeXk
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2025
În mesajul său, ea a subliniat magnitudinea schimbării produse în doar câțiva ani, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Potrivit acesteia, dependența energetică față de Moscova a fost redusă drastic cu ajutorul planului RePowerEU.
„Astăzi, importurile de gaze rusești – LNG și pe conductă – au scăzut de la 45% la 13%, importurile de cărbune de la 51% la zero, iar importurile de țiței de la 26% la 2%”, a adăugat ea.
Președinta Comisiei Europene a insistat că succesul acestei transformări a fost posibil datorită unității politice europene și a investițiilor rapide în infrastructura energetică.
„Am știut întotdeauna că putem reuși. Cu unitate, cu hotărâre și bazându-ne pe munca extraordinară din ultimii trei ani”, a continuat aceasta.
În același timp, ea a subliniat că reducerea dependenței de combustibilii fosili ruși a avut și un impact direct asupra capacității Rusiei de a finanța războiul.
„La începutul războiului plăteam Rusiei 12 miliarde de euro pe lună pentru combustibili fosili – acum am ajuns la 1,5 miliarde EUR pe lună, încă prea mult, și ne propunem să ajungem la zero”, a mai punctat șefa Comisiei.
Ursula von der Leyen a transmis și un mesaj privind solidaritatea continuă a UE cu Ucraina, evocând asistența oferită pentru menținerea funcționării sistemului energetic ucrainean. „Iarnă după iarnă, Europa a ajutat la menținerea luminilor aprinse”, a subliniat aceasta.
Acordul politic dintre Parlamentul European și Consiliul UE deschide calea către adoptarea oficială a noilor reguli energetice, care vor consacra juridic obiectivul UE de a deveni independentă de energia rusească până în 2027.
Stephane Séjourné a discutat cu reprezentanții din sectorul construcțiilor despre provocările și soluțiile din domeniu: Este al treilea ecosistem industrial ca mărime, fiind esențial pentru prosperitatea Europei
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Stephane Séjourné a găzduit principalii actori din lanțul valoric al construcțiilor pentru a discuta despre obstacolele și provocările care afectează competitivitatea și productivitatea sectorului, precum și despre posibile soluții pentru a le aborda.
Participanții au identificat obstacolele care stau în calea unei piețe interne a UE mai integrate pentru serviciile de construcții și impactul normelor de autorizare asupra competitivității ca factori-cheie care împiedică funcționarea ecosistemului.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, aceștia au discutat posibile soluții, cum ar fi simplificarea procedurilor de autorizare a construcțiilor, schimbul de bune practici în materie de digitalizare și adoptarea de măsuri pentru a sprijini dezvoltarea de noi piețe și o mai mare circularitate.
Problemele discutate se vor regăsi în viitoarea Strategie europeană pentru construcția de locuințe, care va viza îmbunătățirea competitivității, productivității și inovării în acest sector în întreaga Europă, asigurând în același timp un nivel mai ridicat de siguranță și durabilitate.
Cei 15 participanți au reprezentat, printre altele, antreprenori, producători de produse pentru construcții, producători de construcții offsite, dezvoltatori, companii din sectorul serviciilor de construcții, proprietari de imobile, întreprinderi mici și mijlocii din sectorul construcțiilor și sindicate.
„Construcțiile reprezintă al treilea ecosistem industrial ca mărime din Europa. Acesta cuprinde 6,6 milioane de întreprinderi – dintre care peste 99 % sunt IMM-uri – și asigură locuri de muncă pentru peste 27 de milioane de persoane. Datorită impactului său amplu, acest sector este esențial pentru prosperitatea Europei, ceea ce face indispensabilă existența unui ecosistem european al construcțiilor competitiv și productiv. Dialogul de astăzi a contribuit la identificarea atât a provocărilor, cât și a soluțiilor pentru a sprijini dezvoltarea sectorului”, a transmis vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Stephane Séjourné.
Dialogurile privind punerea în aplicare fac parte din angajamentul Comisiei de a solicita feedback din partea părților interesate pentru punerea în aplicare și simplificarea politicilor UE.
După cum se subliniază în Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare și simplificarea pentru mandatul 2024-2029, toți membrii Colegiului comisarilor trebuie să organizeze astfel de dialoguri în fiecare an.
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera, dar trebuie eliminate principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri, subliniază Ursula von der Leyen
Europa are tot ce îi trebuie pentru a prospera într-o lume „mult mai conflictuală pe plan economic”, în care „unii dintre concurenții noștri sunt gata să utilizeze orice mijloace pentru a obține un avantaj”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen în cadrul unui mesaj video transmis la Plenara Conferinței comisiilor pentru afaceri europene a parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC).
Aceasta a evidențiat provocările comune cu care se confruntă Europa și cum acestea pot fi depășite doar prin eforturi comune.
„După cum știm, amenințarea la adresa Europei este mult mai aproape decât linia frontului din Ucraina. Cablurile submarine din Marea Baltică au fost sabotate. Spațiul aerian al Europei a fost încălcat de avioane de vânătoare rusești. Și în apropierea locului în care vă aflați, zborurile de la aeroportul din Copenhaga au fost blocate de drone. Acesta este doar unul dintre numeroasele exemple. Niciunul dintre acestea nu este un accident. Sunt încercări deliberate de a intimida cetățenii europeni și de a submina hotărârea noastră în privința Ucrainei. Dar nu vor avea succes. Împreună, Europa răspunde cu rapiditate și ambiție. Facem progrese semnificative în construirea unei adevărate uniuni de apărare. Și investim masiv în industria noastră de apărare. Cu 800 de miliarde de euro mobilizate – cea mai mare investiție în apărare din istoria Uniunii noastre. Și acest lucru este posibil deoarece liderii din întreaga Europă înțeleg urgența și gravitatea amenințărilor la adresa securității noastre. De exemplu, sub conducerea prim-ministrului Mette Frederiksen, Danemarca a trimis avioane de vânătoare și alte echipamente vitale în Ucraina. Danemarca a aderat pe deplin la Foaia de parcurs a Europei privind pregătirea în domeniul apărării pentru 2030. Putem observa această dinamică în întreaga Europă și în solidaritatea pe care o construiți. De la țările baltice până la Marea Mediterană, parlamentele voastre colaborează pe teme care vizează de la securitate la energie. Pentru că știți că, lucrând împreună, suntem mai puternici, și-a exprimat convingerea Ursula von der Leyen.
Pentru ca Europa să-și poată folosi adevăratul potențial, trebuie să elimine principalele obstacole care împiedică dezvoltarea companiilor și a investitorilor noștri.
Una dintre principalele bariere din calea competitivității europene o reprezintă prețurile ridicate la energie.
„Știm că acestea sunt determinate de dependența noastră de combustibilii fosili importați, în timp ce energia nucleară și energiile regenerabile sunt cele care reduc prețurile. Deoarece sunt mai ieftine și sunt produse la nivel local, acestea consolidează independența noastră energetică și creează locuri de muncă de calitate aici, în Europa. Așadar, energia curată nu este problema, ci soluția. Însă, pentru ca familiile și industriile din întreaga Europă să simtă acest beneficiu, trebuie să construim și infrastructura necesară pentru a ne îndeplini ambițiile. Energia solară, eoliană și geotermală se dezvoltă mai rapid ca niciodată. Dar avem nevoie de sisteme care să poată capta energia atunci când aceasta este abundentă și să o stocheze pentru momentele în care este necesară. De aceea, Europa investește nu numai în noile surse de energie cu emisii reduse de carbon, ci și în rețelele și sistemele de stocare care le fac fiabile pentru toți. După cum se subliniază în raportul Draghi, competitivitatea depinde de investiții și de amploare, aici, în Europa”, a detaliat von der Leyen.
Ea mai punctat nevoia inovării și crearea unei adevărat piețe unice, motiv pentru care Comisia Europeană a lansat mai multe inițiative: „Alegeți Europa”, Fondul de extindere, strategia „AI First” și un al 28-lea regim juridic pentru întreprinderile inovatoare.
„Toți vrem să trăim într-o Europă sigură, prosperă și stabilă. Și să transmitem această realitate copiilor și nepoților noștri. Munca esențială pe care o faceți pentru a realiza acest lucru este pentru cetățenii de astăzi și de mâine”, a conchis Ursula von der Leyen.
