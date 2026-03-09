UE le transmite partenerilor din Orientul Mijlociu disponibilitatea de a contribui la dezescaladarea situației și la reluarea negocierilor diplomatice

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au discutat luni, 9 martie, prin videoconferință cu liderii mai multor state din Orientul Mijlociu și din regiune despre evoluțiile recente ale războiului din Iran și impactul acestuia asupra securității energetice și stabilității regionale.

La discuții au participat liderii Iordaniei, Egiptului, Bahrainului, Libanului, Siriei, Turciei, Armeniei, Irakului, Qatarului, Kuweitului, Emiratelor Arabe Unite, Arabiei Saudite și Omanului.

Potrivit unei declarații comune, liderii europeni au condamnat „în cei mai duri termeni” atacurile nediscriminatorii ale Iranului asupra statelor din regiune și și-au exprimat solidaritatea deplină cu populațiile afectate.

Reuniunea virtuală face parte din eforturile diplomatice ale UE de gestionare a crizei, în baza contactelor pe care Ursula von der Leyen și Antonio Costa le-au avut cu liderii regionali de la începutul conflictului, precum și datorită demersurilor realizate de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

Liderii europeni au mulțumit totodată statelor din regiune pentru sprijinul acordat în repatrierea zecilor de mii de cetățeni europeni care au rămas blocați în aceste țări la începutul războiului.

UE a subliniat că rămâne un partener de lungă durată și de încredere pentru statele din regiune și și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la dezescaladarea situației și la reluarea negocierilor diplomatice.

„Deși ordinea internațională bazată pe reguli se află sub presiune, credem ferm că dialogul și diplomația sunt singura cale viabilă de urmat”, se arată în declarația comună.

În același timp, liderii europeni au reiterat poziția constantă a UE privind activitățile nucleare și programul balistic al Iranului, cerând conducerii de la Teheran să pună capăt programului nuclear și să limiteze dezvoltarea rachetelor balistice. UE a condamnat, de asemenea, represiunea și violențele exercitate de regimul iranian împotriva propriilor cetățeni.

Președinții Comisiei și Consiliului European au reafirmat angajamentul UE pentru stabilitatea regională, solicitând protejarea civililor și respectarea deplină a dreptului internațional, a dreptului internațional umanitar și a principiilor Cartei ONU.

În contextul tensiunilor regionale, Ursula von der Leyen și Antonio Costa au evidențiat importanța operațiunilor maritime defensive ale UE Aspides și Atalanta, menite să protejeze rutele maritime strategice și să prevină perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare. Liderii europeni și-au exprimat totodată disponibilitatea de a adapta și consolida aceste operațiuni pentru a răspunde mai eficient situației actuale.

Declarația comună exprimă, de asemenea, îngrijorări profunde privind situația din Liban, unde criza regională provoacă un impact sever asupra populației civile și generează deplasări masive de persoane.

În acest context, Ursula von der Leyen a anunțat mobilizarea stocurilor ReliefEU pentru a sprijini aproximativ 130.000 de persoane din Liban, primul zbor umanitar fiind programat pentru marți.

Participanții la discuții au analizat și impactul atacurilor asupra infrastructurii energetice și al închiderii Strâmtorii Hormuz asupra securității energetice globale, explorând totodată modalități de consolidare a cooperării dintre UE și partenerii din Orientul Mijlociu pentru a reduce aceste riscuri.