UE lucrează la „soluții legale” privind utilizarea activelor rusești confiscate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei

Ucraina va învinge în lupta sa pentru libertate pentru că Europa, partenerii și aliații săi vor rămâne fermi ”atât timp cât este nevoie” în fața agresiunii ruse, a dat asigurări președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în mesajul transmis cu prilejul împlinirii unui an de când Moscova a lansat războiul împotriva acestei țări.

”Un an de agresiune brutală a Rusiei. Un an de rezistență ucraineană eroică. Un an de solidaritate europeană. În fața noastră se află un viitor al unității. Voi luptați pentru libertate, pentru democrație și pentru locul vostru în Uniunea Europeană. Suntem alături de voi atât timp cât va fi nevoie”, a transmis oficialul european într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Twitter.

One year of brutal Russian aggression.

One year of heroic Ukrainian resistance.

One year of European solidarity.

Ahead of us is a future of unity.

⁰You are fighting for freedom, for democracy, and for your place in the European Union.

We are with you, for as long as it takes. pic.twitter.com/nw01k1MFQE

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2023