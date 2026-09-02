UE, mai aproape de lansarea programului AGILE pentru inovare în apărare. Acordul a trecut de comisiile Parlamentului European

U.E.PARLAMENTUL EUROPEAN
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
de citit in1 min.
© European Union 2025 - Source : EP

La 1 septembrie 2026, eurodeputații din comisiile SEDE și ITRE au aprobat acordul negociat la 15 iulie cu Consiliul privind AGILE, un nou program al UE pentru accelerarea inovării în domeniul apărării, conceput în special ca răspuns la schimbarea mediului de securitate provocată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Următorul pas este votul în plenul Parlamentului European, informează un comunicat oficial al Legislativului. 

Deși UE a dezvoltat deja un cadru substanțial de inovare în domeniul apărării, axat în principal pe proiecte pe termen lung și la scară largă, programul AGILE își propune să răspundă provocării reprezentate de faptul că tehnologiile emergente și disruptive (inclusiv inteligența artificială, calculul cuantic, robotica, capacitățile cibernetice și sistemele spațiale) devin din ce în ce mai decisive pentru eficacitatea militară.

Programul AGILE va sprijini capacitatea de inovare rapidă a IMM-urilor, inclusiv a start-up-urilor și scale-up-urilor inovatoare, în furnizarea de produse și tehnologii emergente și disruptive din domeniul apărării care să răspundă celor mai urgente provocări cu care se confruntă forțele armate ale statelor membre, punând accentul pe eficiența din punctul de vedere al costurilor și pe reducerea dependențelor strategice față de țări terțe neasociate.

Citiți și: Metsola salută acordul provizoriu privind Noul Program pentru inovare agilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE): Va face Europa mai sigură

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Ministrul de externe al Groenlandei: Dialogul cu SUA este în desfășurare. Oficialii lucrează intens pentru rezolvarea situației
Ministrul de externe al Groenlandei: Dialogul cu SUA este în desfășurare. Oficialii lucrează intens pentru rezolvarea situației
Articolul următor
ICI București a fost prezent la 2026 Cyber Defense Summit: Technological Sovereignty and Resilience
ICI București a fost prezent la 2026 Cyber Defense Summit: Technological Sovereignty and Resilience
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

Articole Populare