UE, mai aproape de lansarea programului AGILE pentru inovare în apărare. Acordul a trecut de comisiile Parlamentului European

La 1 septembrie 2026, eurodeputații din comisiile SEDE și ITRE au aprobat acordul negociat la 15 iulie cu Consiliul privind AGILE, un nou program al UE pentru accelerarea inovării în domeniul apărării, conceput în special ca răspuns la schimbarea mediului de securitate provocată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Următorul pas este votul în plenul Parlamentului European, informează un comunicat oficial al Legislativului.

Deși UE a dezvoltat deja un cadru substanțial de inovare în domeniul apărării, axat în principal pe proiecte pe termen lung și la scară largă, programul AGILE își propune să răspundă provocării reprezentate de faptul că tehnologiile emergente și disruptive (inclusiv inteligența artificială, calculul cuantic, robotica, capacitățile cibernetice și sistemele spațiale) devin din ce în ce mai decisive pentru eficacitatea militară.

Programul AGILE va sprijini capacitatea de inovare rapidă a IMM-urilor, inclusiv a start-up-urilor și scale-up-urilor inovatoare, în furnizarea de produse și tehnologii emergente și disruptive din domeniul apărării care să răspundă celor mai urgente provocări cu care se confruntă forțele armate ale statelor membre, punând accentul pe eficiența din punctul de vedere al costurilor și pe reducerea dependențelor strategice față de țări terțe neasociate.

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