UE, mesaj ferm la primul Summit G20 găzduit in Africa: ”Cooperarea globală este singura cale pentru echilibru economic”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, vor participa la 13 martie la summitul UE-Africa de Sud, găzduit de Cape Town, primul astfel de eveniment din ultimii șapte ani.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, summitul va oferi oportunitatea de a reafirma angajamentul Europeni față de parteneriatul unic pe care îl are cu Africa de Sud, de a consolida legăturile cu această țară și de a aborda în comun problemele globale.

Acesta a oferi prilejul de a sprijini președinția sud-africană a G30 și de a pregăti summitul UE-Uniunea Africană, programat pentru a doua jumătate a acestui an.

”Peisajul geopolitic se schimbă, ceea ce face ca parteneriatele puternice să fie mai importante ca niciodată. Merg la Cape Town cu un singur obiectiv: să consolidăm relația noastră unică cu Africa de Sud în toate domeniile – ducând cooperarea noastră în domeniul comerțului, al materiilor prime esențiale și al energiei curate la nivelul următor și aducând noi investiții în cadrul Global Gateway. Mesajul meu: Europa prețuiește parteneriatul său cu Africa de Sud, la fel cum eu prețuiesc prietenia mea cu președintele Ramaphosa. Africa de Sud poate conta pe Europa. Și știu că Europa poate conta pe Africa de Sud”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

UE și Africa de Sud vor discuta modalitățile de a consolida în continuare relațiile comerciale și de investiții pe baza intereselor comune în domeniul tehnologiilor curate și al lanțurilor de aprovizionare durabile. În acest context, președinta von der Leyen va discuta, de asemenea, despre modul în care această relație înfloritoare poate avansa în cadrul noii generații de acorduri comerciale ale UE, concentrându-se pe cooperarea în materie de investiții, energie curată, competențe și tehnologie.

În cadrul reuniunii la nivel înalt, președinta von der Leyen va anunța un „pachet de investiții Global Gateway” al UE cu Africa de Sud pentru a stimula investițiile reciproc avantajoase prin subvenții și împrumuturi publice și private din partea instituțiilor financiare europene și locale. Pachetul de investiții ”Global Gateway” este ancorat în trei elemente de bază care se aliniază priorităților comune ale Africii de Sud și ale UE:

Sprijinirea tranziției energetice echitabile prin investiții în proiecte de hidrogen ecologic, prelucrarea și rafinarea locală a mineralelor esențiale, dezvoltarea competențelor forței de muncă locale și a locurilor de muncă pentru economia ecologică.

Consolidarea infrastructurii de conectivitate, cum ar fi coridoarele de transport, inclusiv căile ferate și porturile (dezvoltarea coridorului strategic nord-sud), logistica nepoluantă, cum ar fi stocarea energiei la scară de rețea sau decarbonizarea transportului public, precum și digitalizarea prin extinderea rețelelor de fibră optică accesibile și a infrastructurii 5G.

Consolidarea capacității de producție de vaccinuri a Africii de Sud și stimularea lanțurilor valorice farmaceutice locale prin îmbunătățirea calității produselor farmaceutice și consolidarea competențelor privind reglementările în materie de sănătate și vaccinuri.

Acest pachet de investiții Global Gateway va combina investițiile în infrastructură cu sprijinul pentru mediul favorabil, cum ar fi consolidarea reglementărilor, consolidarea capacităților, dezvoltarea competențelor, cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării și standardele de durabilitate.

În contextul summitului, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene și Infrastructura sud-africană de cercetare în domeniul medicinei nucleare (NuMeRI) vor semna, de asemenea, un acord de colaborare care vizează sprijinirea spitalelor sud-africane în vederea accelerării diagnosticării și tratării cancerului.