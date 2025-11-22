G20
UE, mesaj ferm la primul Summit G20 găzduit in Africa: ”Cooperarea globală este singura cale pentru echilibru economic”
Primult Summit G20 organizat pe continentul african subliniază rolul tot mai important al Africii pe scena mondială. Uniunea Europeană a transmis un mesaj centrat pe comerț și pe necesitatea unui sistem economic global stabil.
Potrivit FMI, economia mondială ar urma să crească cu puțin peste 3% în următorii ani, un semnal de rezistență într-un context marcat de incertitudine crescută, descurajând investițiile și menținând dezechilibrele economice la nivel ridicat.
În discursul său, președinta Comisiei Europene a pledat pentru revenirea la un sistem comercial internațional bazat pe reguli, respingând „armarea dependențelor” economice. În acest sens, Uniunea susține o reformă profundă a Organizației Mondiale a Comerțului și construirea unor coaliții globale pentru modernizarea sistemului.
Uncertainty is growing. Imbalances, widening, and dependencies are weaponised.
So we need cooperation over confrontation. Diversification over disruption.
The EU is driving reforms to restore a fair, rules-based trading system, centred on the WTO.
And expanding our vast trade… pic.twitter.com/hOdp3Yyrdo
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2025
Pentru a întări acest cadru, UE a lansat un dialog cu țările din CPTPP și continuă extinderea rețelei sale de acorduri comerciale. Acordurile recente cu Mercosur, Mexic și Indonezia, precum și negocierile cu India, Australia și state din Asia de Sud-Est, vin în aceeași direcție.
Un moment important a fost și anunțul noului Parteneriat pentru Comerț Curat și Investiții (CTIP) dintre UE și Africa de Sud, care va stimula investițiile în lanțuri „verzi”: hidrogen curat, energie regenerabilă și materii prime critice.
G20
Ursula von der Leyen și Antonio Costa vor călători în Africa de Sud pentru a consolida parteneriatul strategic și pentru a stimula comerțul și investițiile, într-un peisaj geopolitic aflat în schimbare
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, vor participa la 13 martie la summitul UE-Africa de Sud, găzduit de Cape Town, primul astfel de eveniment din ultimii șapte ani.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, summitul va oferi oportunitatea de a reafirma angajamentul Europeni față de parteneriatul unic pe care îl are cu Africa de Sud, de a consolida legăturile cu această țară și de a aborda în comun problemele globale.
Acesta a oferi prilejul de a sprijini președinția sud-africană a G30 și de a pregăti summitul UE-Uniunea Africană, programat pentru a doua jumătate a acestui an.
”Peisajul geopolitic se schimbă, ceea ce face ca parteneriatele puternice să fie mai importante ca niciodată. Merg la Cape Town cu un singur obiectiv: să consolidăm relația noastră unică cu Africa de Sud în toate domeniile – ducând cooperarea noastră în domeniul comerțului, al materiilor prime esențiale și al energiei curate la nivelul următor și aducând noi investiții în cadrul Global Gateway. Mesajul meu: Europa prețuiește parteneriatul său cu Africa de Sud, la fel cum eu prețuiesc prietenia mea cu președintele Ramaphosa. Africa de Sud poate conta pe Europa. Și știu că Europa poate conta pe Africa de Sud”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
UE și Africa de Sud vor discuta modalitățile de a consolida în continuare relațiile comerciale și de investiții pe baza intereselor comune în domeniul tehnologiilor curate și al lanțurilor de aprovizionare durabile. În acest context, președinta von der Leyen va discuta, de asemenea, despre modul în care această relație înfloritoare poate avansa în cadrul noii generații de acorduri comerciale ale UE, concentrându-se pe cooperarea în materie de investiții, energie curată, competențe și tehnologie.
În cadrul reuniunii la nivel înalt, președinta von der Leyen va anunța un „pachet de investiții Global Gateway” al UE cu Africa de Sud pentru a stimula investițiile reciproc avantajoase prin subvenții și împrumuturi publice și private din partea instituțiilor financiare europene și locale. Pachetul de investiții ”Global Gateway” este ancorat în trei elemente de bază care se aliniază priorităților comune ale Africii de Sud și ale UE:
- Sprijinirea tranziției energetice echitabile prin investiții în proiecte de hidrogen ecologic, prelucrarea și rafinarea locală a mineralelor esențiale, dezvoltarea competențelor forței de muncă locale și a locurilor de muncă pentru economia ecologică.
- Consolidarea infrastructurii de conectivitate, cum ar fi coridoarele de transport, inclusiv căile ferate și porturile (dezvoltarea coridorului strategic nord-sud), logistica nepoluantă, cum ar fi stocarea energiei la scară de rețea sau decarbonizarea transportului public, precum și digitalizarea prin extinderea rețelelor de fibră optică accesibile și a infrastructurii 5G.
- Consolidarea capacității de producție de vaccinuri a Africii de Sud și stimularea lanțurilor valorice farmaceutice locale prin îmbunătățirea calității produselor farmaceutice și consolidarea competențelor privind reglementările în materie de sănătate și vaccinuri.
Acest pachet de investiții Global Gateway va combina investițiile în infrastructură cu sprijinul pentru mediul favorabil, cum ar fi consolidarea reglementărilor, consolidarea capacităților, dezvoltarea competențelor, cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării și standardele de durabilitate.
În contextul summitului, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene și Infrastructura sud-africană de cercetare în domeniul medicinei nucleare (NuMeRI) vor semna, de asemenea, un acord de colaborare care vizează sprijinirea spitalelor sud-africane în vederea accelerării diagnosticării și tratării cancerului.
G20
Secretarul de stat american anunță că nu va participa la întâlnirea ministerială G20 din Africa de Sud: Treaba mea este să promovez interesele naționale, nu să încurajez antiamericanismul
Secretarul de stat american Marco Rubio nu va participa la viitoarea reuniune a G20 ce va avea loc în Africa de Sud, la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va sista fondurile pentru țara africană, anunță Reuters și France 24.
Între 20-21 februarie, Africa de Sud, țară care deține președinția semestrială a G20 până în noiembrie 2025, va fi gazda unei reuniuni a miniștrilor de externe din acest format.
”NU voi participa la reuniunea la nivel înalt G20 de la Johannesburg. Africa de Sud face lucruri foarte rele. Expropriază proprietatea privată. folosește G20 pentru a promova <<solidaritatea, egalitatea și durabilitatea>>. Cu alte cuvinte: DEI și schimbările climatice. Treaba mea este să promovez interesele naționale ale Americii, nu să risipesc banii contribuabililor sau să încurajez antiamericanismul”, a menționat acesta într-un mesaj publicat pe X.
I will NOT attend the G20 summit in Johannesburg.
South Africa is doing very bad things. Expropriating private property. Using G20 to promote “solidarity, equality, & sustainability.” In other words: DEI and climate change.
My job is to advance America’s national interests, not…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 5, 2025
La sfârșitul lunii trecute, președintele sud-african Cyril Ramaphosa a semnat o lege care permite statului să confiște terenuri fără compensații în anumite circumstanțe pentru a aborda disparitățile rasiale și de altă natură în ceea ce privește proprietatea funciară, ceea ce a stârnit reacții rapide din interiorul Casei Albe, informează Politico Europe.
Luni, Ramaphosa a ripostat la promisiunea lui Trump de a întrerupe finanțarea americană pentru țara sa, după ce președintele SUA a afirmat că Africa de Sud ia terenuri de la ”anumite clase de oameni”.
Musk, care s-a născut în Africa de Sud, a pus paie pe foc, întrebându-l pe Ramaphosa pe social media: ”De ce aveți legi ale proprietății în mod deschis rasiste?”
Absența Statelor Unite, cea mai mare economie a lumii, ar marca o lovitură majoră pentru G20, care are rolul de a reprezenta cele mai mari economii ale lumii.
Reuniunea i-ar fi putut oferi lui Rubio o primă ocazie de a se întâlni cu omologul său rus, ministrul de externe Serghei Lavrov, în contextul în care Trump face presiuni diplomatice privind războiul din Ucraina.
G20
Țările din G20 au convenit să depună eforturi pentru impozitarea super-bogaților lumii
Cele mai puternice guverne ale lumii nu au ajuns la un acord cu privire la o taxă globală pentru miliardari, dar au promis să continue să discute această idee, potrivit Politico Europe.
În cadrul unei reuniuni la Rio de Janeiro, miniștrii de finanțe din țările G20 au convenit asupra necesității de a colabora în ceea ce privește impozitarea celor mai bogate persoane din lume – o prioritate pentru Brazilia, care deține președinția rotativă a G20.
”Cu respectarea deplină a suveranității fiscale, vom încerca să ne angajăm în cooperare pentru a ne asigura că persoanele fizice cu averi foarte mari sunt impozitate în mod eficient”, se arată în declarația adoptată.
”Inegalitățile de avere și de venit subminează creșterea economică și coeziunea socială și agravează vulnerabilitățile sociale”, continuă documentul, conform Deutsche Welle.
Președinta Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a salutat poziția G20 privind ”echitatea fiscală”, calificând drept ”oportună și binevenită” decizia de a coopera în ceea ce privește impozitarea persoanelor foarte bogate.
Problema sensibilă a combaterii evaziunii fiscale a miliardarilor a dominat reuniunea de două zile din orașul brazilian care va găzdui un summit G20 în noiembrie.
Brazilia a avansat anterior ideea unei taxe globale asupra celor mai bogate persoane din lume, inspirată de revizuirea impozitului pe profit discutată în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ideea, concepută de Gabriel Zucman, consilier G20, ar consta într-o taxă de minimum 2% asupra celor mai bogați 3 000 de miliardari din lume, care ar putea debloca aproximativ 250 de miliarde de dolari pe an la nivel global.
Însă această propunere este extrem de controversată și se confruntă cu reacții negative, inclusiv din partea ministrului german al finanțelor, Christian Lindner, și a secretarului Trezoreriei SUA, Janet Yellen, aceasta din urmă declarând la Rio că SUA ”nu văd necesitatea sau nu cred că este de dorit să încerce să negocieze un acord global în acest sens”.
Într-o declarație, Zucman, care a anticipat deja că este prea devreme ca țările G20 să ajungă la un acord cu privire la propunerea sa, a declarat că salută ”un consens între țările G20 cu privire la faptul că modul în care impozităm super-bogații trebuie să fie corectat”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
UE, mesaj ferm la primul Summit G20 găzduit in Africa: ”Cooperarea globală este singura cale pentru echilibru economic”
Vicepreședintele Parlamentului European avertizează: Pacea din Ucraina să nu vină cu prețul slăbirii suveranității ei sau al securității europene
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de Nicușor Dan, a fost modificată, clarificând prevederi, concepte și mesaje-cheie
Zelenski și șeful NATO au discutat opțiunile diplomatice disponibile și planul de pace propus de partea americană
Von der Leyen: Nimic nu ar trebui să se decidă în privința Ucrainei fără Ucraina. Liderii europeni discută azi despre planul Trump-Putin
Nicușor Dan salută eforturile pentru pace ale lui Trump și se alătură liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina: Securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci
Planul de pace propus de SUA: Zelenski avertizează că Ucraina se află într-unul “dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale” și are de ales “între a pierde un partener major sau demnitatea”
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Planul de pace propus de SUA: Deciziile privind interesele Europei au nevoie de consensul aliaților europeni din NATO, transmit Macron, Merz și Starmer după discuții cu Zelenski
Reacția României la planul de pace propus de SUA: Președintele Nicușor Dan afirmă că orice plan de pace trebuie aprobat de Ucraina
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
Trending
- U.E.3 days ago
Legea Rețelelor Digitale va fi fundamentul viitorului digital al Europei, subliniază Vodafone: Este șansa Europei de a-și recâștiga competitivitatea
- ROMÂNIA1 week ago
Profesorul universitar Sorin Costreie, de la Universitatea din București, va fi noul consilier pentru educație al președintelui Nicușor Dan
- COMISIA EUROPEANA6 days ago
Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui „micro-impozit la nivelul UE” pe alimentele procesate. Banii generați ar fi utilizați pentru programe de sănătate
- ROMÂNIA1 week ago
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
- EVENIMENTE3 days ago
“MAKE it in ROMANIA”, prima conferință dedicată consolidării industriei naționale de apărare, are loc la București, sub egida BSDA