UE militează pentru navigație „liberă și neîngrădită” prin Strâmtoarea Ormuz. Kaja Kallas s-a întâlnit cu ministrul iranian de Externe la New York

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, a avut o întâlnire la New York, în contextul Adunării Generale a ONU, cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, cei doi discutând despre căile diplomatice pentru a pune capăt conflictului din zonă și pentru a deschide complet Strâmtoarea Ormuz, informează Euronews.

Într-o postare publicată pe rețeaua de socializare X după întâlnire, Kaja Kallas a afirmat că navele nu ar trebui să fie obligate să plătească pentru a traversa strâmtoarea odată ce conflictul se va încheia.

I met with Iranian Foreign Minister Araghchi on the sidelines of the UN General Assembly. We addressed diplomatic prospects for ending the US-Iran war and fully re-opening the Strait of Hormuz. There were no tolls or fees for passage before the war, and there should be none… pic.twitter.com/u5ZqUMWCDz — Kaja Kallas (@kajakallas) September 22, 2026

Ea a subliniat că înainte de război nu se percepeau taxe de trecere și a spus că navigația trebuie să fie „liberă și neîngrădită” atât în Strâmtoarea Ormuz, cât și în Strâmtoarea Bab al-Mandab, situată la capătul sudic al Mării Roșii.

Kallas a mai spus că a abordat cu Araghchi tema represiunii din Iran, subliniind creșterea bruscă a numărului de execuții și de condamnări la moarte.

Întâlnirea Kajei Kallas a avut loc în contextul în care negociatorii americani și iranieni au purtat discuții indirecte în contextul Adunării Generale a ONU.

Partea americană a fost reprezentată de Witkoff și Jared Kushner, iar delegația iraniană a fost condusă de Araghchi. Witkoff a declarat că părțile au „finalizat cu succes o rundă de discuții”, urmând ca o altă rundă să aibă loc în curând.

În discursul său adresat Adunării Generale, președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că se află în fața unei „decizii importante” cu privire la încheierea unui acord cu Iranul. Totuși, diferențele de opinie rămân mari.

Parlamentul iranian a aprobat norme care prevăd aplicarea de amenzi navelor care traversează strâmtoarea fără autorizație, ceea ce contravine apelului lui Kallas pentru un drept de trecere fără taxă.

Forțele Houthi, susținute de Iran, și-au intensificat, de asemenea, atacurile asupra Arabiei Saudite, deschizând un al doilea front în războiul care a început în februarie.

Araghchi s-a întâlnit, de asemenea, cu ministrul olandez de externe Tom de Bruijn la New York, potrivit canalului său de Telegram.

În cadrul întâlnirii, Araghchi a criticat vehement „standardele duble ale țărilor europene” în ceea ce privește evoluțiile regionale, subliniind în mod specific tăcerea și politica de conciliere a acestora față de „acțiunile agresive și crimele” comise de SUA și Israel împotriva Iranului, se menționează în comunicat.

Serviciul European de Acțiune Externă afirmă că Înaltul Reprezentant al UE a venit la New York cu un mesaj clar și unitar: dreptul internațional și Carta ONU trebuie respectate, suveranitatea și integritatea teritorială trebuie respectate, iar încălcările dreptului internațional nu trebuie să rămână nepedepsite.