UE, NATO, Ucraina, SUA și partenerii europeni și-au coordonat pozițiile înaintea discuțiilor trilaterale de la Abu Dhabi

Reprezentanții UE, NATO, ai Franței, Germaniei, Italiei, ai Ucrainei și ai Statelor Unite s-au întâlnit înainte de discuțiile ruso-ucrainene mediate de SUA pentru a continua „coordonarea strânsă în ceea ce privește eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina și de a crea condițiile necesare pentru o pace durabilă, inclusiv sprijinul pentru garanții solide de securitate ca parte a oricărei soluții.”

Potrivit unui comunicat al Consiliului European, discuțiile s-au desfășurat în spirit de colaborare între partenerii europeni, Ucraina și Statele Unite, reflectând obiectivele comune ale acestora, consultările în curs și angajamentul față de securitatea euro-atlantică.”

We have begun our work in the United Arab Emirates. The first meeting will be held with representatives of the United Kingdom, France, Germany, Italy, NATO and the European Commission, joined by US Special Envoys Steve Witkoff and Jared Kushner. We will align our positions and coordinate our steps ahead of the next stage of negotiations. This will be followed by a trilateral meeting involving Ukraine, the United States and Russia. The Ukrainian delegation, alongside me, includes Kyrylo Budanov, Davyd Arakhamia, Serhii Kyslytsia and Vadym Skibitskyi. Our key priorities are to end hostilities, secure reliable post-war security guarantees, ensure Ukraine’s economic recovery and development, and advance humanitarian efforts. We are working to make as much progress as possible on these issues and bring peace closer. — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 10, 2026

Participanții au subliniat că „orice înțelegeri viitoare trebuie să respecte suveranitatea, integritatea teritorială și autonomia decizională și să ofere garanții de securitate credibile pentru Ucraina. Obiectivul comun este acela de a dezvolta un cadru de securitate practic și complementar, care să consolideze securitatea pe termen lung a Ucrainei și să creeze încrederea necesară pentru a ajunge la o soluție negociată”, mai arată comunicatul.

Pe lângă accentul pus pe o pace durabilă, discuția a abordat modul în care se poate valorifica potențialul instituțiilor și acordurilor europene existente în domeniul securității, în urma încheierii războiului din Ucraina.

Participanții au recunoscut, de asemenea, că este esențial să se abordeze preocupările legate de securitate din perioada postbelică și să se reducă riscul de conflict.

„Aceștia au discutat despre modalitățile de a asigura mecanisme solide de gestionare a riscurilor și de evitare a unei escaladări periculoase. Participanții și-au reafirmat angajamentul comun față de o arhitectură și un cadru de securitate european postbelic solid și au subliniat în mod clar că o alianță NATO puternică va rămâne un element central al apărării colective euro-atlantice”, mai informează sursa citată.

Conform acesteia, „partenerii europeni, Ucraina și Statele Unite vor continua să colaboreze strâns pe tot parcursul procesului de negociere, având ca obiectiv comun avansarea către discuții multilaterale mai ample, care să implice partenerii europeni, și realizarea unei păci cuprinzătoare și durabile.”

Ucraina și Rusia se întorc la masa negocierilor între 10 și 11 noiembrie, după o pauză care datează din luna februarie.

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Delegațiile care participă la discuțiile găzduite de Abu Dhabi și mediate de Statele Unite oferă un mic indiciu despre modul în care se va desfășura dialogul, informează Euronews.

Kievul se bazează în mare parte pe aceeași delegație care a participat la rundele anterioare, semnalând continuitate în eforturile sale de a obține un armistițiu ca prim pas către un acord de pace mai amplu.

Delegația Ucrainei va fi condusă din nou de șeful Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov, care a jucat un rol central în negocierile anterioare cu Moscova.

Alături de el se vor afla Kyrylo Budanov, șeful cabinetului lui Volodimir Zelenski, Davyd Arakhamia, liderul fracțiunii parlamentare prezidențiale „Slujitorul Poporului”, și Serhii Kyslytsia, primul adjunct al șefului cabinetului prezidențial.

Arakhamia s-a aflat, de asemenea, la Washington săptămâna trecută, participând joi la o întâlnire la Casa Albă găzduită de prima doamnă a SUA, Melania Trump, în urma armistițiului umanitar din Oleshky, localitate ocupată de Rusia.

Toți patru au participat la rundele anterioare de negocieri, asigurând continuitatea eforturilor depuse de Kiev pentru a obține un armistițiu și a negocia garanții împotriva unei noi agresiuni din partea Rusiei.

Delegația Rusiei va fi condusă din nou de Vladimir Medinsky, consilier la Kremlin și fost ministru al culturii, care a reprezentat Moscova în negocierile anterioare cu Ucraina.

Susținător fervent al invaziei rusești, Medinsky a coordonat un manual în trei volume, intitulat „Istoria militară a Rusiei”, publicat în ianuarie 2025, care prezintă războiul din Ucraina ca o continuare a luptei sovietice împotriva Germaniei naziste.

Revenirea sa sugerează o continuitate în abordarea Moscovei în ceea ce privește negocierile, însă prezența unor înalți oficiali diplomatici și militari ridică semne de întrebare cu privire la sfera discuțiilor.

Printre aceștia se numără și viceministrul de externe Serghei Riabkov, care participă pentru prima dată la negocierile de pace privind Ucraina.

Riabkov se ocupă de relațiile Rusiei cu Statele Unite, precum și de chestiunile legate de controlul armamentului și neproliferare, inclusiv cele referitoare la programul nuclear al Iranului.

El a fost implicat îndeaproape în cererile de securitate adresate de Moscova către Washington și NATO în decembrie 2021, cu puțin timp înainte ca Rusia să lanseze invazia pe scară largă.

Aceste propuneri solicitau încetarea extinderii NATO, inclusiv aderarea Ucrainei, precum și restricții privind prezența militară a alianței în Europa de Est, urmărind, de fapt, o revenire la pozițiile de dinainte de 1997.

Moscova a cerut, de asemenea, limitarea exercițiilor militare și a desfășurării rachetelor, alături de restricții privind armele nucleare staționate în afara țărilor de origine.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a sugerat că Moscova ar putea folosi experiența lui Ryabkov în ceea ce privește aceste cereri pentru a submina eforturile Ucrainei de a obține garanții de securitate postbelice.

Rusia îl trimite, de asemenea, pe Yuri Zhigarlovsky, șef adjunct al Direcției Operative Principale a Statului Major General, care este responsabilă de planificarea și operațiunile militare.

Delegația rusă s-a întâlnit vineri cu președintele Vladimir Putin în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate dedicată parțial pregătirilor pentru discuții.

Statele Unite vor fi reprezentate de ginerele lui Trump, Jared Kushner, și trimisul special Steve Witkoff.