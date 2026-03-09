UE: Noua platformă ”Women in Farming” va sprijini implicarea femeilor în agricultură și egalitatea de șanse în mediul rural

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, marcată pe 8 martie, Comisia Europeană a lansat platforma „Women in Farming”, o inițiativă menită să sprijine femeile care activează în agricultură și să consolideze egalitatea de șanse în acest sector și în comunitățile rurale.

Anunțată anterior în cadrul „Viziunii pentru Agricultură și Alimentație” prezentate de executivul european anul trecut, platforma urmărește să crească numărul femeilor implicate în exploatații agricole, să faciliteze schimbul de experiență și cooperarea între acestea și să promoveze bune practici la nivel european. Lansarea inițiativei este considerată cu atât mai relevantă cu cât Organizația Națiunilor Unite a declarat 2026 Anul Internațional al Femeii Fermier.

Potrivit Comisiei Europene, femeile joacă un rol esențial în agricultura europeană, contribuind frecvent la inovare, sustenabilitate și diversificarea economiilor rurale. Cu toate acestea, ele rămân subreprezentate în acest domeniu. În prezent, doar 32% dintre fermele din Uniunea Europeană sunt gestionate de femei, iar numai 3% dintre acestea sunt conduse de femei sub 40 de ani.

Femeile din agricultură se confruntă în continuare cu bariere structurale, inclusiv în ceea ce privește accesul la terenuri, finanțare, formare profesională și resurse.

Noua platformă își propune să contribuie la recunoașterea rolului femeilor în agricultură și să sprijine programe naționale de mentorat, precum și schimbul de bune practici între statele membre, inclusiv prin mentorat transfrontalier. De asemenea, inițiativa va încuraja crearea de rețele între femeile fermier, va evidenția proiecte de succes care pot fi replicate și va integra experiența practică a acestora în procesul de elaborare a politicilor publice la nivel național și european.

Prin dezvoltarea unei culturi solide de mentorat și a unor rețele de sprijin, platforma urmărește să crească încrederea și capacitatea femeilor de a dezvolta afaceri agricole, atât în propriile țări, cât și la nivel european.

Inițiativa va pune totodată în valoare exemple de femei fermier de succes, pentru a combate percepția tradițională conform căreia agricultura este un domeniu dominat de bărbați. Potrivit Comisiei, vizibilitatea acestor modele poate contribui la schimbarea mentalităților și poate încuraja tinerele să se implice în sectorul agricol.

Platforma va sprijini, în același timp, alinierea politicilor agricole și de dezvoltare rurală ale UE la angajamentele Uniunii în materie de egalitate de gen, contribuind la consolidarea comunităților rurale și la reînnoirea generațională în agricultură.

În plan practic, politica agricolă comună (PAC) promovează deja participarea femeilor în agricultură și în economia rurală. Statele membre au acum mai multă flexibilitate pentru a introduce măsuri dedicate femeilor fermier, inclusiv sprijin financiar suplimentar.

Comisia subliniază, de asemenea, importanța îmbunătățirii colectării de date defalcate pe criteriul de gen, pentru a fundamenta politici publice mai eficiente. Numai în 2024, aproximativ 55.300 de tinere au primit sprijin pentru a-și înființa propriile exploatații agricole și pentru a beneficia de plăți suplimentare pentru venit.

Potrivit executivului european, viitorul agriculturii europene trebuie să fie incluziv, orientat spre viitor și bazat pe egalitatea de șanse.