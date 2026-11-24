Corespondență din Strasbourg

Eurodeputatul Daniel Buda avertizează că Parlamentul European respinge orice tăiere pe care o propune Consiliul, deoarece UE are nevoie de un buget ambițios pentru a-și atinge obiectivele pe termen lung și pentru a-și proteja cetățenii. Potrivit acestuia, Parlamentul European este pregătit să blocheze negocierile pentru CFM de această dată.

„Sunt cele mai complicate dezbateri pe care le avem aici, în Parlamentul European. Știți foarte bine că Antonio Costa, președintele Consiliului European, a venit cu o propunere de a se reduce din nou bugetul cu 6,5%, să fie foarte clar. Parlamentul European respinge din capul locului orice tăiere bugetară pe care o propune Consiliul, deoarece nu putem să facem mai mult cu bani mai puțini”, a precizat deputatul european în cadrul declarațiilor de presă susținute în Parlamentul European de la Strasbourg.

Europarlamentarul liberal susține că negocierile încă nu au atins cote maxime, iar subvențiile pentru coeziune și agricultură rămân două componente importate de la care Legislativul European nu se va abate în cadrul negocierilor: „Această bătălie nu este nici pe departe una care să fie, să spun așa, nici măcar pe la mijloc. Ne vom bate mai departe ca aceste două politici importante, coeziunea și agricultura, să fie finanțate în mod adecvat mai departe de către Comisia Europeană și de către Consiliu”.

Daniel Buda a explicat faptul că de această dată Parlamentul European este pregătit să blocheze adoptarea bugetului pe termen lung al UE, dacă nu se va ține cont de poziția Legislativului: „Poziția Parlamentului este una foarte puternică și, dacă până acum Parlamentul a fost oarecum pus în dificultate, mă refer la celelalte proiecte de buget, de data aceasta își va juca ultima carte și vom bloca adoptarea acestui buget, să fie foarte clar.”

Întrebat de corespondentul CaleaEuropeana.ro ce nu va accepta Parlamentul European în aceste negocieri, europarlamentarul PPE a răspuns ferm: „Tăierea banilor pentru coeziune și pentru agricultură”.

„Avem nevoie de bani, chiar dacă avem provocări majore legate de ceea ce înseamnă banii pentru apărare și vedem că suntem într-un pre-război, să spun așa, și competitivitate, dar banii pentru agricultură, care se referă la ceea ce înseamnă garantarea securității alimentare, sunt mai importanți decât oricare altă resursă financiară, oricare alți bani. Pentru că nu poți să faci nimic fără să ai bani pentru mâncare”, a mai punctat europarlamentarul.

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