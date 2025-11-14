PARLAMENTUL EUROPEAN
UE „nu va permite ca indiferența să se instaleze și nu va accepta niciodată normalizarea agresiunii”, promite Roberta Metsola după cele mai recente atacuri rusești asupra Kievului
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsolan, a promis că „nu va permite ca indiferența să se instaleze” în răspunsurile europene la atacurile rusești asupra Ucrainei, condamnând agresiunea Rusiei asupra Kievului din noaptea trecută.
„Scene teribile la Kiev după bombardamentul intens și nediscriminatoriu al Rusiei asupra zonelor rezidențiale, care a avut loc noaptea trecută. Toate gândurile mele sunt alături de victime, inclusiv de copii, și de familiile lor. Alți oameni nevinovați au fost obligați să plătească prețul suprem pentru războiul ilegal al Rusiei. Nu vom permite ca indiferența să se instaleze și nu vom accepta niciodată normalizarea agresiunii. Parlamentul European va continua să fie alături de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate”, a reacționat Roberta Metsola pe rețeaua de socializare X.
Terrible scenes in Kyiv after last night’s sustained, indiscriminate, bombardment of residential areas by Russia.
All my thoughts are with the victims, including the children, and their families.
More innocent people have been forced to pay the ultimate price for Russia’s…
— Roberta Metsola (@EP_President) November 14, 2025
Forțele ruse au lansat vineri un atac masiv asupra Kievului, ucigând patru persoane și rănind 27, printre care și o femeie însărcinată, au raportat autoritățile ucrainene, informează Politico Europe.
„Acesta a fost un atac deliberat și calculat, menit să provoace daune maxime populației și infrastructurii civile”, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o declarație făcută în dimineața zilei de vineri.
Bombardamentul, care a inclus 430 de drone și 18 rachete balistice, a început la miezul nopții și a continuat până vineri dimineața devreme, cu multiple incendii în jurul Kievului.
„Rușii lovesc clădiri rezidențiale. Există multe clădiri înalte avariate în tot Kievul, în aproape fiecare district”, a spus Tymur Tkachenko, șeful administrației militare din Kiev.
Încălzirea a fost întreruptă în două cartiere după atac, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.
Zelenski a declarat că Ucraina răspunde atacurilor Kremlinului cu lovituri în adâncimea teritoriului rus și a îndemnat lumea să oprească Moscova cu sancțiuni și să reaprovizioneze apărarea aeriană a Kievului.
„Rusia este încă în măsură să vândă petrol și să-și construiască planurile. Toate acestea trebuie să înceteze. Se lucrează intens cu partenerii pentru a consolida apărarea aeriană, dar nu este suficient. Avem nevoie de întăriri cu sisteme suplimentare și rachete interceptoare”, a declarat Zelenski.
Gabriela Firea, împreună cu reprezentanți instituționali și ai societății civile, a transmis Comisiei Europene propuneri concrete pentru întărirea legislației UE privind sprijinirea femeilor
Europarlamentarul Gabriela Firea a adus în Parlamentul European drama familiilor celor 51 de femei ucise în România, subliniind că a dus acest strigăt de ajutor în inima Europei pentru ca viitorul fetelor din țara noastră și din întreaga Uniune Europeană să fie unul în siguranță, fără frică.
„Personalitāți feminine din țară şi de la Bruxelles şi-au dat mâna pentru a atrage încă o dată atenția asupra situației multor femei: fără acces neîngrădit la sănătate şi educație, muncind zilnic şi acasă şi la serviciu, plătite mai prost decât bărbații la locul de muncă, discriminate ori victime ale violenței domestice, abuzurilor psihologice, sexuale sau/şi financiare”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.
Gabriela Firea a precizat că, odată cu apropierea Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor – 25 noiembrie –, au început cele 16 Zile de Activism, marcate printr-o dezbatere pe care o consideră esențială: „Stop Violență Domestică!”.
„Am adus acest strigăt de ajutor direct în inima Europei, la Parlamentul European, pentru că vreau ca viitorul fetelor din țara noastră și din toată Uniunea Europeană să fie unul în siguranță, fără frică. A fost o onoare să pun la aceeași masă forțe atât de puternice. Vreau să le mulțumesc în mod special femeilor extraordinare, românce și europene, care luptă zi de zi pentru egalitate și protecție: comisarul Roxana MÎNZATU – Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene, Iratxe GARCIA – Președinta Grupului S&D și o voce neobosită în Parlament, Helene FRITZON – Vicepreședinta S&D, care înțelege urgența acestei crize, Lina GALVEZ – președinta Comisiei pentru drepturile femeilor și Egalitate de gen, o susținătoare a femeilor, indiferent de vârstă”, a continuat Gabriela Firea.
Ea a precizat că Simona Bucura-Oprescu, chestor al Camerei Deputaților și fost ministru al Muncii, împreună cu Laura Albu, președinta Romanian Women’s Lobby, au adus la Bruxelles experiența și preocupările de acasă.
„Am avut alături pe Ministrul Muncii, Florin Manole, căruia îi mulțumesc pentru tot sprijinul și pe eurodeputata Maria Grapini, eurodeputații Gheorghe Cârciu şi Andi Cristea, alături de toți ceilalți experți și reprezentanți ai societății civile. De asemenea, îi mulțumesc jurnalistei și psihoterapeutei Maria Coman, pentru ideile propuse şi pentru ajutorul în moderarea dezbaterii. Conferința la care au participat reprezentante din domeniile : sănătate, educație, cultură, presă, administrație nu se opresc la dezbatere”, a adăugat deputatul european.
De asemenea, Gabriela Firea a menționat că, alături de toți participanții din zona instituțională și din societatea civilă, a lucrat la un document care a fost transmis către Comisia Europeană și care conține propuneri concrete pentru modificarea și întărirea legislației europene privind sprininirea femeilor şi lupta împotriva violenței domestice.
Siegfried Mureșan a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din UE în noul buget multianual al Uniunii Europene
Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE, PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind bugetul multianual al Uniunii Europene, a anunțat vineri că a obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din Uniunea Europeană, în propunerea pentru bugetul 2028–2034.
„Am obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru fermierii din România și din Uniunea Europeană, în propunerea pentru noul Buget multianual al UE. Vin cu vești bune pentru fermieri și pentru zonele rurale din România. În urma negocierilor pe care le-am condus, în numele Parlamentului European, cu Comisia Europeană privind Bugetul multianual al Uniunii Europene 2028–2034, am obținut 50 de miliarde de euro în plus pentru agricultură și dezvoltare rurală”, a scris Siegfried Mureșan, pe Facebook.
Siegfried Mureșan a explicat cum a reușit să obțină această creștere și a precizat că propunerea inițială a Comisiei Europene pentru noul buget prevedea finanțare garantată doar pentru plățile directe — adică subvențiile acordate pe hectar.
„Nu mai erau însă garantate în buget fondurile pentru investiții în mediul rural. Adică acele fonduri din care fermierii români și-au modernizat fermele, achiziționând utilaje de ultimă generație, sisteme de irigații, soiuri și semințe mai performante. Tot din aceste fonduri au fost modernizate drumuri și infrastructura din satele românești. Sunt banii europeni care au schimbat complet producția agricolă din România și au adus-o în secolul XXI”, a detaliat eurodeputatul.
Ca negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul Buget multianual, Siegfried Mureșan a insistat ca aceste fonduri să fie garantate și în următorul exercițiu financiar, subliniind că agricultura românească are în continuare nevoie de investiții europene solide pentru a putea concura pe piața europeană, nu doar de subvenții la hectar.
„După patru luni de negocieri intense, Comisia Europeană a răspuns pozitiv și a modificat propunerea de buget. În noua variantă se prevede o alocare minimă de 10% pentru zonele rurale din fondurile nealocate cuprinse în finanțarea Planurilor Naționale”, a adăugat deputatul european.
El a explicat că, în termeni absoluți, acest lucru înseamnă minimum 50 de miliarde de euro garantate în propunerea actuală de buget —bani care nu apăreau în prima variantă.
„Am crescut, așadar, de la ZERO euro la 50 de miliarde de euro finanțarea pentru zonele rurale. Cu această reușită, continuăm negocierile pentru a obține ceea ce ne-am propus: un buget multianual care protejează prioritățile tradiționale, precum agricultura și coeziunea, și finanțează corespunzător noile priorități, precum competitivitatea și apărarea”, a conchis Siegfried Mureșan.
Citiți și INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
Siegfried Mureșan a anunțat anterior, luni, că a obținut modificări importante în propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2028–2034, modificări care garantează finanțarea fermierilor, a zonelor rurale și a regiunilor
Declarația lui Mureșan a fost făcută după discuții între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinția daneză a Consiliului UE, reprezentată de premierul danez Mette Frederiksen, în care au fost clarificate și consolidate obiectivele în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței.
Triumful pragmatismului asupra principiilor: PPE rupe „cordonul sanitar” al centriștilor și se aliază cu extrema dreaptă în PE pentru a-și impune agenda de reducere a birocrației
Partidul Popular European (PPE), cea mai mare familie politică din Parlamentul European și formațiunea din care provine președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a votat joi alături de grupările de extremă dreapta pentru a aproba relaxarea unor norme de mediu, o premieră care marchează sfârșitul „cordonului sanitar” care izola până acum extrema dreaptă de deciziile politice majore, relatează Politico.
Într-un vot considerat „istoric” de extrema dreaptă, PPE a reușit să treacă atât pachetul de tăieri în legislația verde, cât și un set de modificări care scutesc mai multe companii de la obligațiile de raportare climatică, cu sprijinul grupurilor radicale.
„Interesul general a învins, dar este și rodul prezenței noastre tot mai puternice… aici, concret, în hemiciclu”, a declarat președintele grupului Patrioților, Jordan Bardella (Adunarea Națională, Franța). Negociatoarea principală a grupului pe acest dosar, Pascale Piera, a vorbit despre o „zi istorică”, afirmând că au „distrus majoritatea Ursulei von der Leyen”.
Astfel, PPE, Conservatorii și Reformiștii Europeni, extrema dreaptă din grupurile Patrioții și Europa Națiunilor Suverane au format o majoritate care nu doar relaxează legislația de mediu, dar și rescrie logica tradițională a alianțelor politice de la Bruxelles. Politico notează că acesta este un semnal clar că „centrul nu a rezistat”.
Decizia PPE a generat reacții dure din partea Verzilor, socialiștilor și unei părți a liberalilor. Negociatoarea Verzilor pe dosar, Kira Marie Peter-Hansen, a avertizat că „alianța PPE cu extrema dreaptă nu va face decât să creeze mai multă instabilitate în Europa și să îngreuneze activitatea majorității von der Leyen.” „Votul de astăzi marchează un moment trist pentru valorile noastre europene”, a adăugat ea.
La rândul său, copreședinta Verzilor, Terry Reintke, a deplâns că „este un semnal de rahat pentru majoritățile europene, este un semnal de rahat pentru Europa, este de rahat pentru lupta împotriva schimbărilor climatice și împotriva exploatării prin muncă a copiilor… pentru mine este un semnal foarte, foarte prost pentru cooperarea din următorii patru ani.”
Din perspectiva socialiștilor, „PPE este cel care trebuie să dea explicații, pentru că ei sunt cei care se aliniază cu extrema dreaptă și ies de pe platforma pro-europeană”, a spus președinta grupului S&D, Iratxe García.
Politico notează că votul reflectă ascensiunea rapidă a extremei drepte în politica europeană și națională. În Franța, Marea Britanie și chiar Germania, partidele radicale conduc în sondaje. După alegerile europene din 2024, partidele radicale s-au „profesionalizat”, învățând regulile interne ale Parlamentului pentru a-și maximiza influența.
„Extrema dreaptă devine mai inteligentă politic și acum știe să folosească regulile de procedură în avantajul ei”, a spus un oficial european sub anonimat.
În noul context parlamentar, PPE poate trece legislație fie cu dreapta radicală, fie cu centrul și stânga, în funcție de dosar, justificând parteneriatul cu extrema dreaptă prin agenda sa de reducere a birocrației.
„Le-am promis alegătorilor că vom reduce birocrația inutilă și asta vom face. Votul despre asta este”, a spus liderul PPE, Manfred Weber. Purtătorul de cuvânt al PPE, Pedro López de Pablo, a completat: „Politica nu este un joc al etichetelor, trucurilor și aparențelor. Am fost aleși în baza unui program și trebuie să livrăm ceea ce am promis.”
Pentru partenerii centriști, însă, votul ridică semne de întrebare și asupra poziției Ursulei von der Leyen.
„Orice vot în care PPE se aliază cu extrema dreaptă slăbește poziția Ursulei von der Leyen”, a spus Terry Reintke.
Jordan Bardella a prezentat votul de joi drept o lovitură directă la adresa politicilor climatice, care reprezintă un semn distinctiv al mandatelor președintei Comisiei Europene: „O adevărată înfrângere pentru ecologia punitivă și pentru o ideologie a decreșterii care este impusă în mintea multor oameni de la Comisia Europeană, în special de președinta Comisiei”.
Astfel, liberala Valérie Hayer a avertizat-o direct pe președinta Comisiei: „Coaliția dumneavoastră reprezintă stabilitatea politică, iar stabilitatea politică este sursa principală de prosperitate. Ceea ce a făcut grupul dumneavoastră astăzi subminează această stabilitate”.
În lipsa posibilității de alegeri anticipate la nivel european, toate grupurile vor fi obligate să funcționeze în această configurație până în 2029, într-un Parlament în care PPE poate decide, de la caz la caz, dacă guvernează cu centrul sau cu extrema dreaptă.
