UE nu va relaxa sancțiunile asupra combustibililor fosili ruși, în pofida acordului privind motorina dintre Rusia și SUA: Moscova nu este un furnizor de încredere

UE nu va relaxa sancțiunile asupra combustibililor fosili ruși, chiar și după ce SUA au încheiat un acord cu Moscova privind motorina, a declarat miercuri dimineață președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Politico Europe.

Într-un discurs adresat europarlamentarilor, ea a avertizat că „Rusia nu este un furnizor de încredere în energie, deoarece, după cum ne-a arătat experiența, ar putea oricând să folosească dependența energetică ca armă pentru a șantaja pe alții”, susținând că Rusia a fost cea care a întrerupt aprovizionarea cu gaze către Europa. „Aceasta este o lecție pe care Europa cu siguranță nu o va uita.”

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La începutul acestei luni, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin privind relaxarea sancțiunilor asupra importurilor de motorină până în aprilie 2027, pe fondul creșterii prețurilor globale la petrol.

Câteva zile mai târziu, Trump a apărat acordul, susținând că și UE a achiziționat combustibili fosili în valoare de miliarde de la Moscova, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Ursula von der Leyen a abordat, de asemenea, problema dezechilibrului comercial cu China.

Ea a confirmat că executivul european va prezenta un nou instrument de descurajare încă din luna decembrie. Se preconizează că acest instrument se va baza pe cel propus de Berlin și Paris la începutul acestei luni și va împuternici executivul UE să restricționeze sau chiar să interzică importurile din țările considerate că denaturează piața unică. Acesta ar necesita o consultare minimă din partea statelor membre, permițând o acțiune mai rapidă din partea Bruxelles-ului.

Acest instrument ar veni în completarea unui instrument de diversificare și a unui mecanism de solidaritate care sunt deja în curs de elaborare.

„Asistăm la pierderea locurilor de muncă în centrele noastre industriale”, a declarat von der Leyen, adăugând că UE va continua să caute înțelegeri cu Beijingul după încheierea unui acord privind limitarea importurilor de vehicule hibride din China.