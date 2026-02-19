UE nu „vede semne tangibile” că Rusia depune eforturi considerabile pentru pace în Ucraina: Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei

UE nu vede „semne concrete că Rusia nu depune eforturi serioase” pentru a asigura pacea în Ucraina, a declarat purtătorul său de cuvânt, ca răspuns la ultima rundă de negocieri de la Geneva, informează The Guardian.

„Vedem că Rusia continuă atacurile sale neîncetate asupra Ucrainei. Acest lucru reflectă faptul că Rusia nu este pregătită pentru pace. Încă nu vedem semne tangibile că Rusia se implică serios în procesul de pace. Chiar și în această săptămână, înaintea negocierilor de pace, Ucraina a suferit un alt atac masiv cu rachete și drone, potrivit autorităților ucrainene. Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe, Anouar El Anouni.

A treia rundă de negocieri dintre negociatorii ucraineni și ruși, care a avut loc la Geneva în ultimele două zile, nu a dus la niciun acord cu privire la problemele cheie, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, conform Deutsche Welle.

„Negocierile nu au fost ușoare”, a declarat Zelenski într-un mesaj adresat jurnaliștilor după ce a doua zi de negocieri s-a încheiat brusc, după doar câteva ore. „Putem vedea că s-au făcut unele progrese, dar, deocamdată, pozițiile diferă”, a arătat liderul ucrainean.

Potrivit lui Zelenski, „problemele sensibile” care rămân nerezolvate includ soarta teritoriului ocupat din estul Ucrainei și statutul viitor al centralei nucleare de la Zaporojie, care este în prezent ocupată și controlată de forțele ruse.

La ieșirea din Hotelul Intercontinental din Geneva, șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat că discuțiile au fost „intense și substanțiale”, adăugând: „S-au înregistrat progrese, dar în acest stadiu nu pot fi dezvăluite detalii”.

El a spus că următorul pas este încercarea de a ajunge la un consens cu scopul de a „prezenta deciziile elaborate spre analiză președinților”, adăugând că acest lucru necesită nu doar o bază formală, ci și una practică.

„Ucraina rămâne constructivă. Obiectivul final rămâne neschimbat: o pace justă și durabilă”, a spus Umerov.