UE nu „vede semne tangibile” că Rusia depune eforturi considerabile pentru pace în Ucraina: Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei
UE nu vede „semne concrete că Rusia nu depune eforturi serioase” pentru a asigura pacea în Ucraina, a declarat purtătorul său de cuvânt, ca răspuns la ultima rundă de negocieri de la Geneva, informează The Guardian.
„Vedem că Rusia continuă atacurile sale neîncetate asupra Ucrainei. Acest lucru reflectă faptul că Rusia nu este pregătită pentru pace. Încă nu vedem semne tangibile că Rusia se implică serios în procesul de pace. Chiar și în această săptămână, înaintea negocierilor de pace, Ucraina a suferit un alt atac masiv cu rachete și drone, potrivit autorităților ucrainene. Atât timp cât vărsarea de sânge continuă, vom continua să exercităm presiuni asupra Rusiei”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri externe, Anouar El Anouni.
Citiți și: UE intenționează să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până pe 24 februarie, când se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei
A treia rundă de negocieri dintre negociatorii ucraineni și ruși, care a avut loc la Geneva în ultimele două zile, nu a dus la niciun acord cu privire la problemele cheie, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, conform Deutsche Welle.
„Negocierile nu au fost ușoare”, a declarat Zelenski într-un mesaj adresat jurnaliștilor după ce a doua zi de negocieri s-a încheiat brusc, după doar câteva ore. „Putem vedea că s-au făcut unele progrese, dar, deocamdată, pozițiile diferă”, a arătat liderul ucrainean.
Potrivit lui Zelenski, „problemele sensibile” care rămân nerezolvate includ soarta teritoriului ocupat din estul Ucrainei și statutul viitor al centralei nucleare de la Zaporojie, care este în prezent ocupată și controlată de forțele ruse.
La ieșirea din Hotelul Intercontinental din Geneva, șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat că discuțiile au fost „intense și substanțiale”, adăugând: „S-au înregistrat progrese, dar în acest stadiu nu pot fi dezvăluite detalii”.
El a spus că următorul pas este încercarea de a ajunge la un consens cu scopul de a „prezenta deciziile elaborate spre analiză președinților”, adăugând că acest lucru necesită nu doar o bază formală, ci și una practică.
„Ucraina rămâne constructivă. Obiectivul final rămâne neschimbat: o pace justă și durabilă”, a spus Umerov.
Friedrich Merz: Războiul din Ucraina se va termina doar când una dintre părți va fi epuizată militar sau economic
Cancelarul german Friedrich Merz apreciază că perspectivele unei încheieri rapide, prin negocieri, a războiului din Ucraina rămân limitate, considerând că evoluția conflictului va depinde în mare măsură de capacitatea uneia dintre părți de a continua efortul militar și economic, relatează dpa, preluat de Agerpres.
„În opinia mea, acest război se va termina doar când una dintre cele două părți va fi epuizată, fie din punct de vedere militar, fie din punct de vedere economic”, a declarat Merz într-un interviu acordat publicației Rheinpfalz.
Șeful guvernului german a subliniat că argumentele umanitare nu sunt suficiente pentru a schimba poziția Kremlinului: „Rațiunea și argumentele umanitare nu îl vor convinge pe Putin. Acesta este adevărul amar”. În acest context, el a arătat că eforturile europene ar trebui să vizeze limitarea capacității Rusiei de a continua conflictul, astfel încât „statul rus nu mai poate continua războiul din punct de vedere militar și nu îl mai poate finanța din punct de vedere economic”.
Merz a mai susținut că actuala conducere de la Moscova este dependentă de continuarea războiului, apreciind că „clica de la vârful puterii ruse” nu ar putea rezista fără menținerea acestuia pe termen apropiat.
„Trebuie să mențină mașina de război în funcțiune, întrucât nu are niciun plan legat de ce să facă cu sutele de mii de soldați, uneori grav traumatizați, care se întorc de pe front”, a explicat el.
Totodată, cancelarul german a descris situația internă din Rusia în termeni critici: „În acest moment, asistăm la o stare de barbarie profundă în această țară, iar aceasta nu se va schimba în viitorul previzibil și este ceva cu care trebuie să ne împăcăm”.
Războiul declanșat de Rusia prin invazia pe scară largă în Ucraina se apropie de al cincilea an, în timp ce, recent, au avut loc negocieri la Geneva, desfășurate cu ușile închise, în încercarea de a identifica o posibilă soluție diplomatică, fără ca părțile să ofere detalii suplimentare, mai notează dpa.
SUA consideră că ambiția UE de a reduce dependența de gazul american este „nefericită”: Suntem un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, l-a criticat joi pe comisarul european pentru energie, care a sugerat că Europa ar trebui să-și reducă dependența de gazul natural lichefiat american, insistând că Washingtonul „nu va folosi niciodată” exporturile de energie ca armă, informează Politico Europe.
Wright a răspuns la comentariile comisarului european pentru Energie, Dan Jørgensen, de la sfârșitul lunii ianuarie, potrivit cărora blocul intenționează să reducă dependența de GNL-ul american, în urma amenințărilor administrației Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, un teritoriu danez.
„Consider că declarațiile comisarului Jørgensen sunt foarte nefericite. Statele Unite sunt un furnizor de energie extrem de fiabil. Nu puteți avea un partener mai bun”, a declarat Wright jurnaliștilor după discuțiile cu ușile închise cu alți miniștri la Agenția Internațională pentru Energie (AIE) din Paris.
Citiți și: Pe fondul tensiunilor referitoare la Groenlanda, Comisia Europeană semnalează dependența „prea mare" a UE de importurile de GNL din SUA: Să nu înlocuim dependența de energia rusească cu alte dependențe
„Nu am folosit niciodată energia ca armă politică. Niciodată”, a spus el.
Wright a susținut că guvernele europene și-au slăbit propria securitate energetică prin reducerea producției interne de petrol și gaze, rămânând în același timp dependente de hidrocarburi. Exporturile SUA, a subliniat el, sunt gestionate de companii private care au contracte, nu sunt dirijate de guvern pentru a obține avantaje geopolitice.
În contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în februarie 2022, Uniunea Europeană a încercat să își diversifice sursele de aprovizionare cu energie în vederea renunțării complete la combustibilii fosili rusești până în 2027, decizie pe care statele membre au adoptat-o la finalul lunii ianuarie.
Conform unui document redactat în colaborare de Institutul Clingendael din Haga, Institutul Ecologic din Berlin și Institutul Norvegian de Afaceri Internaționale, importurile de gaz natural lichefiat din SUA în Spațiul Economic European au crescut cu 61% în 2025. SEE cuprinde cele 27 de state membre ale UE, plus Islanda, Liechtenstein și Norvegia.
Importurile în SEE au crescut cu 485% față de 2019, iar GNL din SUA reprezintă acum 59% din importurile de GNL în UE, potrivit datelor privind fluxurile de gaze din decembrie, informează The Guardian.
Mai mult, în cadrul acordului comercial convenit de UE cu Statele Unite, în iulie 2025, blocul european s-a angajat să achiziționeze produse energetice americane (gaze naturale lichefiate, petrol și produse nucleare) în valoare de 750 miliarde de dolari până în 2028.
Doar că declarațiile belicoase ale lui Donald Trump referitoare la preluarea insulei daneze Groenlanda au stârnit îngrijorare în rândul aliaților europeni, care se tem că liderul american ar putea folosi energia ca instrument de negociere.
Cu o zi înainte, Wright a intensificat criticile SUA la adresa Agenției Internaționale pentru Energie, acuzând-o că s-a îndepărtat de ceea ce el considera a fi mandatul său principal în materie de securitate energetică, adoptând obiective de emisii zero. Agenția, a spus el, s-a orientat către o agendă „anti-energie” care riscă să determine creșterea prețurilor și limitarea ofertei.
Marți, el a avertizat că SUA ar putea să se retragă din Agenția Internațională pentru Energie dacă aceasta nu își schimbă cursul — o sugestie respinsă de mai multe țări, printre care Marea Britanie, Austria și Franța.
Dar joi, Wright și-a moderat tonul. „Nu vrem sub nicio formă să ne retragem… Vrem doar să o readucem la realitate. Nu vrem să plecăm”, a spus el.
El a susținut că eforturile Washingtonului de a reorienta agenția au atras un sprijin semnificativ, chiar dacă în mare parte privat.
„Există un sprijin considerabil. În mare parte, acesta se manifestă în culise”, a spus Wright, promițând să folosească „toată presiunea pe care o avem” pentru a readuce agenția pe calea securității energetice.
Oana Țoiu anunță participarea României la programul european EastInvest: „Zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori”
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că, în ședința de Guvern de joi, a fost adoptat memorandumul dedicat participării României la programul european EastInvest.
„Se vorbește mult despre securitate la granița de est, dar dincolo de hărți și strategii militare, există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Reziliența depinde și de puterea economică și vrem să creștem județele noastre de frontieră — din Moldova până la Dunăre și mare — care duc o luptă invizibilă cu scăderea investițiilor”, a scris Oana Țoiu, pe Facebook.
Ministrul Afacerilor Externe a precizat că EastInvest „nu este doar un alt acronim de la Bruxelles”, ci un instrument care mobilizează 20 de miliarde de euro pentru a face viața mai predictibilă în regiunile de graniță.
Potrivit acesteia, programul va include un punct unic de acces unde primăriile și companiile vor putea identifica atât oportunități de finanțare, cât și servicii de consultanță pentru proiecte din domeniul logisticii, energiei sau digitalizării.
„Pentru noi, asta înseamnă că zone precum Moldova sau Delta Dunării primesc o șansă în plus să rămână atractive pentru investitori și sigure pentru cei care locuiesc acolo. Granița de est a Uniunii trebuie să fie o zonă vie, prosperă, nu doar o linie de apărare”, a explicat Oana Țoiu.
