U.E.
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
Premierul italian Giorgia Meloni a atras atenția că Uniunea Europeană riscă să alunece spre irelevanță pe scena globală, avertizând că blocul „trebuie să facă mai puțin, dar mai bine” dacă dorește să își mențină competitivitatea, informează Politico Europe.
Într-un discurs susținut la reuniunea anuală de la Rimini, un eveniment cheie în politica italiană, Meloni a spus că UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică, incapabilă să răspundă eficient provocărilor de competitivitate ridicate de China și Statele Unite”.
„Birocrația nu ne va scoate din furtună, arta de a guverna o va face”, a spus ea. „Reglementările nu ne vor face mai puternici, ideile ne vor face. Ideologiile nu ne vor elibera societățile, dar valorile — atunci când sunt adaptate realității în care trăim — o vor face. Trebuie să știm că întoarcerea la a fi protagoniști ai istoriei și ai propriului nostru destin nu este ușoară, nu este lipsită de durere și nu vine gratis”, a evidențiat Meloni.
Meloni a susținut că Uniunea Europeană ar trebui să se reorienteze spre principiile fundamentale și spre identitățile naționale.
„Adevărata provocare este o Europă care face mai puțin, dar face mai bine”, a spus ea. „Până la urmă, <<Unitate în diversitate>> este motto-ul Uniunii Europene și cred că este un motto din care ar trebui să ne inspirăm cu toții cu adevărat”, a continuat prim-ministrul italian.
Remarcile sale par a fi în concordanță cu cele ale fostului președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier al Italiei, Mario Draghi, care a susținut vineri, în cadrul aceluiași eveniment, că UE trebuie să învețe să se apere într-o lume tot mai modelată de război și competiția între „mari puteri”.
Citiți și: Într-o lume dominată de război și geopolitică nemiloasă, „UE trebuie să se transforme și să treacă de la un rol secundar sau de sprijin la cel de actor principal”, subliniază Mario Draghi
În aceeași direcție, Meloni a cerut blocului să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, semnalând că Bătrânul Continent nu se mai poate baza pe SUA.
„După decenii în care am externalizat securitatea europeană către Statele Unite — cu costul unei dependențe politice inevitabile — trebuie să fim dispuși să plătim prețul libertății și independenței noastre. Numai cei care sunt capabili să se apere sunt cu adevărat liberi în alegerile pe care le fac”, a spus ea.
„Am vorbit despre necesitatea unui pilon european al NATO, de aceeași anvergură cu cel american, într-o perioadă în care aceste probleme nu erau la modă. Mă face să zâmbesc puțin pentru că cei care acum susțin necesitatea de a se elibera de Statele Unite sunt chiar aceia care au fost împotriva unei politici de independență în ceea ce privește apărarea și securitatea”, a amintit Meloni.
Făcând referire la Ucraina, premierul Italiei a salutat recentele eforturi în direcția „căii de negociere” după ani în care Rusia a solicitat capitularea Kievului, lăudându-l pe președintele american Donald Trump, „rezistența eroică a poporului ucrainean” și sprijinul unit al Europei.
Liderul italian a abordat și conflictul din Gaza, condamnând atât Hamas, cât și Israel. Ea a spus că Roma a susținut Israelul imediat după atacurile din 7 octombrie, dar a criticat amploarea răspunsului său militar.
„Nu putem rămâne tăcuți în fața unei națiuni care a depășit principiul proporționalității, implicând chiar comunități creștine din regiune și punând în pericol perspectiva istorică a două popoare, două state,” a spus Meloni.
Aceasta a denunțat și uciderea unor jurnaliști în Gaza, calificând acest lucru drept „un atac inacceptabil la adresa libertății presei”.
REPUBLICA MOLDOVA
Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”
Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.
“Dragi prieteni, prezența voastră aici – Franța, Germania, Polonia – arată nu doar sprijin pentru Moldova, ci și faptul că proiectul european continuă, iar noi suntem parte din el. Și aici vreau să spunem răspicat: alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut. Europa înseamnă libertate și pace, Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”, a spus Maia Sandu, într-o conferință de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron, cu cancelarul german Friedrich Merz și cu prim-ministrul Poloniei Donald Tusk, aflați la Chișinău cu prilejul festivităților de Ziua Independenței Republicii Moldova.
Președinta Republicii Moldova a precizat că țara sa simte această diferență între Europa și Rusia “la fiecare bombă aruncată peste țara vecină”, cu referire la agresiunea armată a Rusiei împotriva Republicii Moldova.
“Războiul nemilos purtat de Rusia împotriva Ucrainei arată zilnic: Europa înseamnă libertate și pace, Rusia lui Putin înseamnă război și moarte. Moldovenii au ales deja direcția corectă: drumul european, drumul păcii“, a spus ea.
Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței sale, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică.
Această zi națională, celebrată sub sloganul “Independența ne unește”, coincide cu numărătoarea inversă până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate cruciale pentru direcția pro-occidentală a Chișinăului și aflate sub presiunea războiului informațional din partea Federației Ruse.
“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.
Pe acest fond, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și prim-ministrul polonez Donald Tusk se află la Chișinău pentru a reafirma sprijinul pentru parcursul european al țării.
“De Ziua Independenței, celebrăm povestea țării noastre: Am privit cu admirație povestea construcției europene ani la rând. Azi Moldova este parte a acestei construcții. Nu suntem singuri și asta ne dă putere. Ne dă putere să continuăm să menținem pacea, libertatea și dezvoltarea în țara noastră și o facem alături de familia noastră europeană”, a conchis Maia Sandu, înainte de a participa și la o ceremonie în Piața Marii Adunări Naționale alături de liderii prezenți.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.
Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.
În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
REPUBLICA MOLDOVA
Scut european la Chișinău în fața Rusiei: “Ușa spre UE este deschisă”, făgăduiesc liderii Franței, Germaniei și Poloniei, lângă Maia Sandu de Ziua Independenței
Ușa către aderarea la Uniunea Europeană este deschisă pentru Republica Moldova, deoarece o Europă mai puternică cu Moldova ca stat membru este în interesul vital al Uniunii Europene, au afirmat miercuri, la Chișinău, liderii Franței, Germaniei și Poloniei, într-un veritabil desant politic european cu o lună înainte de alegerile parlamentare din această țară.
Republica Moldova marchează miercuri cea de-a 34-a aniversare a independenței, proclamată în 1991 prin desprinderea de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea națională, desfășurată sub sloganul „Independența ne unește”, are loc într-un moment crucial, dând startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Pentru a reafirma sprijinul european, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk au sosit la Chișinău și au participat la evenimentele oficiale alături de președinta Maia Sandu.
„Este atât o plăcere, cât și o onoare, la invitația dumneavoastră, doamnă președintă, să fiu alături de dumneavoastră pentru această celebrare a Zilei Independenței Moldovei, aici, la Chișinău, alături de cei doi prieteni ai mei și reprezentându-i, într-adevăr, pe prietenii dumneavoastră europeni. Și împreună cu cancelarul și domnul prim-ministru, ni s-a părut esențial să venim și să sărbătorim această zi simbolică, care marchează intrarea Moldovei în era suveranității și libertății europene. Și calea despre care ați vorbit deja, de reformă și modernizare, trebuie să continue”, a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.
Liderul de la Elysee a criticat și campaniile hibride și de dezinformare ale Rusiei, afirmând că “spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu amenință pe nimeni și respectă suveranitatea tuturor”.
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a subliniat că experiența Poloniei în tranziția democratică poate fi un reper pentru Republica Moldova.
„O Europă mai puternică cu Moldova este în interesul vital al Uniunii Europene. Suntem gata să împărtășim experiența noastră. Curajul, demnitatea și munca cinstită a moldovenilor vor face Europa mai puternică, mai sigură și mai prosperă”, a spus liderul de la Varșovia.
El a adăugat că progresele Republicii Moldova sunt remarcabile în pofida obstacolelor.
„Am văzut realizările dumneavoastră și eu știu și înțeleg cât de multe provocări aveți aici, câți dușmani aveți. Realizările pe care le aveți sunt cu adevărat extraordinare. Trebuie să vă mândriți că aveți cu ce. Moldova este exact țara pe care o dorim noi în UE. Sunteți ambițioși, curajoși, cu multe tradiții, foarte muncitori și gata să apărați ceea ce este corect, chiar dacă provocările sunt foarte grave și toți cei din Europa cunosc moștenirea dumneavoastră, tradițiile, muzica și dansul, care sunt prezente în viața de zi cu zi”, a continuat Tusk.
La rândul său, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a transmis un mesaj direct privind perspectiva europeană a Chișinăului, adăugând că Berlinul va sprijini cu echipe de experți procesele de reformă democratică și europeană din Republica Moldova.
„Ușa spre UE este deschisă. Sunteți bineveniți în UE. Republica Moldova a demonstrat prin votul său din anul trecut că vrea să fie parte a UE. (…) Noi vom continua să vă susținem pe această cale în cel mai bun posibil mod. Vom face tot ce este posibil pentru a permite deschiderea primelor capitole pentru negociere. Germania va continua să trimită experți în susținerea politicilor de reformă în Republica Moldova”, a subliniat și Merz
Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Republica Moldova “rămâne blocată în trecut”, a avertizat miercuri președinta Maia Sandu, avându-i alături la Chișinău pe liderii Franței, Germaniei și Poloniei, în timp ce a comparat Europa, care înseamnă “libertate și pace”, cu “Rusia lui Putin care înseamnă război și moarte”.
“Independența nu este un lucru garantat. Ea depinde de alegerile pe care le facem. Astăzi, independența, suveranitatea, pacea noastră sunt puse la încercare mai mult ca oricând: ingerințe în alegerile noastre, finanțări ilegale din exterior, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice, proteste plătite, folosirea bisericii și a platformelor online pentru mesaje anti-europene, sabotarea votului diasporei, propagarea urii între comunități”, a mai apreciat Maia Sandu, evocând presiuni uriașe la adresa țării și referindu-se la bătălia dificilă pentru democrație de anul trecut când “prin vot, în fața unor forțe străine mult mi mari”, cetățenii țări au votat pentru înscrierea integrării europene în constituție și au reales-o pe Sandu pentru un al doilea mandat de președinte.
Cei trei lideri o vor acompania pe Maia Sandu în a se adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și va fi încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Reuniți la Bruxelles pentru Consiliul European de vară din luna iunie, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au reafirmat sprijinul ferm pentru Republica Moldova pe drumul său către aderarea la UE, invitând Consiliul Uniunii Europene să deschidă clusterele și capitolele de negociere “atunci când condițiile sunt îndeplinite” și luând act de evaluarea Comisiei Europene potrivit căreia primul cluster, cel al aspectelor fundamentale, este pregătit pentru a fi deschise negocierile. Concluzii similare au fost adoptate și în privința Ucrainei, însă nu prin consens, 26 de state aprobând și Ungaria continuând să își exercite dreptul de veto în ce privește Kievul și existând astfel temeri din partea Ucrainei că ar putea exista o decuplare de Republica Moldova.
Ulterior, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat pe 4 iulie primul lor summit din istorie, la Chișinău, întâlnirea marcând un moment istoric în relațiile UE–Moldova, reafirmând angajamentul comun pentru pace, securitate și prosperitate în întreaga Europă și evidențiind viitorul european al Republicii Moldova.
În cadrul summitului, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Republicii Moldova Maia Sandu au adoptat o declarație comună care trasează o viziune comună și stabilește rezultate concrete pentru calea europeană a Moldovei, inclusiv propunerea de eliminare a tarifelor de roaming cu Uniunea Europeană de la data de 1 ianuarie 2026 și alocarea a 270 milioane de euro, sub formă de prefinanțare, din Planul de Reformă și Creștere pentru Republica Moldova, cel mai amplu program financiar de la independența țării, în valoare de 1,9 miliarde de euro.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu, vicepreședinte al PE responsabil pentru relația cu R. Moldova, prezintă trei motive care „subliniază fără echivoc importanța strategică” a parteneriatului România-R. Moldova
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil pentru relația instituției cu Republica Moldova, prezintă „trei motive care subliniază fără echivoc importanța strategică” a parteneriatului pe care România îl are cu țara vecină, într-un mesaj publicat cu ocazia celebrării a 34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
„Sunt deseori întrebat, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, de ce este acest stat atât de important pentru România”, a mărturisit Negrescu, prezentând cele trei motive care arată importanța strategică a parteneriatului România-R. Moldova.
Primul dintre acestea este „legătura istorică, culturală și lingvistică care trebuie întărită”, evidențiază Negrescu, în contextul în care „aproape 1 milion de cetățeni moldoveni au cetățenia română, reprezentând circa 1/3 din întreaga populație”.
„A fi patriot înseamnă să înțelegi că pentru orice român din lume avem o responsabilitate”, a mai arătat eurodeputatul.
Cel de-al doilea motiv este dat de dimensiunea economică dintre România și Republica Moldova.
„România este principalul partener economic al Republicii Moldova. Țara noastră are investiții consistente în Republica Moldova, unele de importanță strategică. Împreună ne putem dezvolta mai bine. Expertiza românească în accesarea fondurilor europene poate fi transferată ușor și pot apărea companii româno-moldovenești care utilizează eficient fondurile UE disponibile și peste Prut”, a continuat vicepreședintele Parlamentului European.
Ultimul dintre motive ține de aspectele geostrategice.
„România nu își poate permite ca la frontierele sale să aibă un stat fragil ce poate reprezenta un risc de securitate în contextul conflictului cu Federația Rusă. Acest lucru afectează direct investițiile din regiunea de Nord-Est și reprezintă o presiune pentru flancul de Est al NATO și al UE”, a mai arătat europarlamentarul.
Victor Negrescu a reliefat „oportunitatea de neratat” pe care o are Republica Moldova, făcând referire la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
„Republica Moldova trece astăzi prin cel mai bun moment al său din punct de vedere al reputației sale și are în fața sa o oportunitate de neratat. Orice ambiguitate sau reducere a eforturilor privind aderarea reprezintă un risc. Scenariul Georgia este posibil dacă lucrurile nu sunt gestionate corespunzător. Democratic și doar prin alegeri libere cetățenii Republicii Moldova își vor alege viitorul”, a mai spus vicepreședintele Parlamentului European.
Cu prilejul celor 34 de ani de independență ai Republicii Moldova, eurodeputatul a amintit că Parlamentarul European rămâne „un partener și un susținător ferm al parcursului european al acestui stat”.
În context, Victor Negrescu a reiterat că „legislativul european va adopta în prima sesiune din septembrie o rezoluție prin care va sublinia importanța valorificării eforturilor făcute de Republica Moldova, va reitera suportul pentru toate mecanismele de sprijin oferite fraților noștri de peste Prut și va condamna cu fermitate ingerințele forțelor pro-ruse”.
„Alegerile din septembrie sunt decisive, iar începerea rapidă a negocierilor pe capitolele de aderare este esențială”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.
Mesaje de felicitare pentru Republica Moldova au venit și din partea liderilor instituțiilor Uniunii Europene.
Republica Moldova sărbătorește Ziua Independenței, moment care marchează 34 de ani de la adoptarea Declarației de Independență față de Uniunea Sovietică.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
În prezența secretarului general NATO, România și Rheinmetall au anunțat construcția în țara noastră a celei mai moderne fabrici de pulberi pentru muniție
Independența nu este garantată, ci depinde de alegerile noastre, spune Maia Sandu, avându-i alături pe Macron, Tusk și Merz: “Alternativa la Europa nu există. Rusia lui Putin înseamnă război și moarte”
Scut european la Chișinău în fața Rusiei: “Ușa spre UE este deschisă”, făgăduiesc liderii Franței, Germaniei și Poloniei, lângă Maia Sandu de Ziua Independenței
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
Op-ed | Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est: România în noul exercițiu financiar 2028-2034 – Cum aducem Europa mai aproape de comunități
Ilie Bolojan a discutat cu delegații agenției de rating Moody’s despre măsurile curente și viitoare pentru echilibrarea situației bugetare
China respinge participarea la negocierile privind dezarmarea nucleară cu SUA și Rusia, invocând diferența substanțială de capabilități
Rusia „este și va rămâne” principala amenințare la adresa libertății, păcii și stabilității în Europa, subliniază Friedrich Merz. În context, Guvernul german a aprobat înființarea unui Consiliu Național de Securitate
Pentagon: Forțele speciale ale SUA și României s-au antrenat în comun la Baza Aeriană Boboc pentru “a spori gradul de pregătire al NATO în Europa”
Din R. Moldova, vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu, reiterează sprijinul României pentru parcursul european al țării vecine: Am fost și vom rămâne mereu alături de voi
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Trending
- FONDURI EUROPENE1 week ago
Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care ”filtrează” proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
- NATO6 days ago
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Trump a întrerupt întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni pentru a-l suna pe Putin. Macron dorește o cvadrilaterală SUA-Ucraina-Rusia-Europa după un summit Trump-Putin-Zelenski
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Erdoğan i-a spus lui Macron că Turcia este pregătită să găzduiască orice inițiativă privind negocierile de pace Ucraina–Rusia
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Imaginea zilei la Casa Albă: Trump, Zelenski și liderii europeni, în Biroul Oval cu o hartă a Ucrainei, Rusiei, României și R. Moldova pe fundal