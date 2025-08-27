UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere

Premierul italian Giorgia Meloni a atras atenția că Uniunea Europeană riscă să alunece spre irelevanță pe scena globală, avertizând că blocul „trebuie să facă mai puțin, dar mai bine” dacă dorește să își mențină competitivitatea, informează Politico Europe.

Într-un discurs susținut la reuniunea anuală de la Rimini, un eveniment cheie în politica italiană, Meloni a spus că UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică, incapabilă să răspundă eficient provocărilor de competitivitate ridicate de China și Statele Unite”.

„Birocrația nu ne va scoate din furtună, arta de a guverna o va face”, a spus ea. „Reglementările nu ne vor face mai puternici, ideile ne vor face. Ideologiile nu ne vor elibera societățile, dar valorile — atunci când sunt adaptate realității în care trăim — o vor face. Trebuie să știm că întoarcerea la a fi protagoniști ai istoriei și ai propriului nostru destin nu este ușoară, nu este lipsită de durere și nu vine gratis”, a evidențiat Meloni.

Meloni a susținut că Uniunea Europeană ar trebui să se reorienteze spre principiile fundamentale și spre identitățile naționale.

„Adevărata provocare este o Europă care face mai puțin, dar face mai bine”, a spus ea. „Până la urmă, <<Unitate în diversitate>> este motto-ul Uniunii Europene și cred că este un motto din care ar trebui să ne inspirăm cu toții cu adevărat”, a continuat prim-ministrul italian.

Remarcile sale par a fi în concordanță cu cele ale fostului președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier al Italiei, Mario Draghi, care a susținut vineri, în cadrul aceluiași eveniment, că UE trebuie să învețe să se apere într-o lume tot mai modelată de război și competiția între „mari puteri”.

În aceeași direcție, Meloni a cerut blocului să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, semnalând că Bătrânul Continent nu se mai poate baza pe SUA.

„După decenii în care am externalizat securitatea europeană către Statele Unite — cu costul unei dependențe politice inevitabile — trebuie să fim dispuși să plătim prețul libertății și independenței noastre. Numai cei care sunt capabili să se apere sunt cu adevărat liberi în alegerile pe care le fac”, a spus ea.

„Am vorbit despre necesitatea unui pilon european al NATO, de aceeași anvergură cu cel american, într-o perioadă în care aceste probleme nu erau la modă. Mă face să zâmbesc puțin pentru că cei care acum susțin necesitatea de a se elibera de Statele Unite sunt chiar aceia care au fost împotriva unei politici de independență în ceea ce privește apărarea și securitatea”, a amintit Meloni.

Făcând referire la Ucraina, premierul Italiei a salutat recentele eforturi în direcția „căii de negociere” după ani în care Rusia a solicitat capitularea Kievului, lăudându-l pe președintele american Donald Trump, „rezistența eroică a poporului ucrainean” și sprijinul unit al Europei.

Liderul italian a abordat și conflictul din Gaza, condamnând atât Hamas, cât și Israel. Ea a spus că Roma a susținut Israelul imediat după atacurile din 7 octombrie, dar a criticat amploarea răspunsului său militar.

„Nu putem rămâne tăcuți în fața unei națiuni care a depășit principiul proporționalității, implicând chiar comunități creștine din regiune și punând în pericol perspectiva istorică a două popoare, două state,” a spus Meloni.

Aceasta a denunțat și uciderea unor jurnaliști în Gaza, calificând acest lucru drept „un atac inacceptabil la adresa libertății presei”.