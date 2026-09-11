UE pledează pentru adoptarea unor norme globale privind inteligența artificială, pe fondul unei curse din ce în ce mai acerbe

Uniunea Europeană solicită adoptarea unor norme globale privind inteligența artificială, a dezvăluit vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Henna Virkkunen, responsabilă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, după avertismentul unui fost inginer al companiei Anthropic, potrivit căruia IA ar putea duce la dispariția umanității, informează Politico Europe.

„Este foarte important să continuăm acum cooperarea internațională în acest domeniu, deoarece consider că normele globale sunt cu adevărat necesare”, a declarat Henna Virkkunen, în contextul unei conferințe organizate la Dublin pe tema siguranței online a copiilor.

UE dispune de o lege care impune companiilor, printre care Anthropic și OpenAI, să evalueze și să reducă riscul de a pierde controlul asupra unui model de IA, dar acest lucru nu este valabil la nivel global, a spus Virkkunen.

Blocul a solicitat în mod constant o cooperare la nivel mondial cu privire la riscurile generate de această tehnologie. La summitul G7 din Franța, din luna iunie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „Europa și SUA ar trebui să colaboreze în domeniul IA”, invocând „punctele forte complementare, interesele comune în materie de securitate și responsabilitatea comună de a asuma rolul de lider”.

Ministrul german al Afacerilor Digitale, Karsten Wildberger, a declarat pentru POLITICO într-un interviu recent că își dorește înființarea unui organism internațional pentru siguranța IA, după modelul celui care controlează tehnologia nucleară, Agenția Internațională pentru Energie Nucleară (AIEA).

Oficialii europeni așteaptă, de asemenea, să vadă cum va fi abordată tema cursei privind IA în cadrul unei întâlniri viitoare dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele chinez, Xi Jinping, la sfârșitul lunii septembrie, având în vedere poziția dominantă a celor două națiuni în domeniul IA.

Ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder, a declarat vineri că „va pleda pentru ca UE să colaboreze cu Statele Unite în domeniul IA”. Totuși, vorbind la un eveniment organizat la Riga, Puzder a precizat că există limite ale acestei cooperări: „Nu vom permite ca platformele și companiile americane să fie reglementate într-o măsură care să ne împiedice să depășim China”, a afirmat el.

Pe fondul întrebărilor privind modul în care vor reacționa SUA și China, UE se confruntă cu presiuni atât din partea Parlamentului European, cât și din partea capitalelor naționale pentru a promova cooperarea la nivel global.