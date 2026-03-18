UE poate deveni lider global în științele vieții: Recuperarea decalajelor ar aduce peste 120 mld. euro în economie și acces mai bun pentru pacienți la studii clinice și medicamente inovatoare (studiu EFPIA)

Competitivitatea a devenit o prioritate politică și strategică în toate sectoarele din Europa. Industria științelor vieții reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje strategice ale Europei, contribuind la progrese medicale esențiale pentru sănătatea, stabilitatea economică și securitatea continentului. Într-un nou studiu publicat de Federația Europeană a Asociațiilor și Industriilor Farmaceutice –EFPIA, „Assessing Europe’s Competitiveness as a Location for the Life Sciences Industry”, se prezintă punctele slabe, moderate și tari ale Europei în raport cu marii competitori globali – China, SUA, Regatul Unit și Elveția – în ceea ce privește cercetarea, inovarea și producția farmaceutică, care fac pași „tot mai mari și mai rapizi pentru a atrage investiții farmaceutice.”

EFPIA subliniază că Europa poate deveni un lider global în domeniul științelor vieții dacă vor fi luate „măsuri curajoase și decisive” și dacă vor fi eliminate principalele obstacole: fragmentarea cadrului de reglementare, investiții insuficiente, presiune asupra prețurilor și pierderea competitivității în atragerea studiilor clinice.

„În contextul în care factorii de decizie politică urmăresc consolidarea competitivității Europei, acest nou studiu contribuie la fundamentarea deciziilor politice care vor modela viitorul unui sector esențial pentru sănătatea, economia și securitatea Europei. (…) Consolidarea atractivității Europei pentru investițiile farmaceutice nu numai că va sprijini creșterea economică și securitatea, dar va asigura și faptul că pacienții europeni vor beneficia mai rapid de descoperirile medicale de ultimă generație”, a transmis conducerea EFPIA la lansarea studiului.

Reducerea decalajului în ceea ce privește investițiile în cercetare și dezvoltare din industrie ar putea genera investiții suplimentare de 105 miliarde de euro în următorul deceniu.

Creșterea ponderii Europei în studiile clinice la nivel mondial ar putea aduce economiei europene aproape 18 miliarde de euro , ar crea aproximativ 82.000 de locuri de muncă și ar permite participarea a încă 158.000 de pacienți la studii clinice .

Consolidarea căilor de reglementare și a ecosistemului de inovare mai larg ar putea, de asemenea, să accelereze dezvoltarea de noi medicamente, cu potențialul de a aduce pacienților peste 200 de substanțe active noi (NAS) suplimentare și de a crește numărul de medicamente provenite din Europa.

© https://efpia.eu/

Punctele forte ale UE:

UE înregistrează o creștere puternică a investițiilor în sectorul producției (15% CAGR 2018–2022, depășind cele 11% ale Chinei) și un excedent comercial persistent – cel mai mare contributor din Europa – reflectând lanțuri de aprovizionare reziliente și capacități de export.

UE are performanțe solide în ceea ce privește procentul de publicații din domeniul științelor medicale care se numără printre cele mai citate (top 1%) la nivel global.

Performanțe moderate ale UE:

Descoperirea de noi substanțe active (NAS) pentru medicamente a scăzut cu 20% în UE; în China, aceasta a crescut cu 470%.

În ceea ce privește protecția proprietății intelectuale, UE este depășită doar de China.

Originea noilor medicamente : China devansează acum UE și SUA ca sursă principală de noi substanțe active (NAS) – de la 4 NAS în 2018 la 28 în 2024. NAS din China sunt lansate din ce în ce mai mult în SUA și Europa.

Lansarea de medicamente noi: În medie, țările UE au atins o rată de lansare de 39%, substanțial mai mică decât cea a SUA, de 85%. Disparitățile persistă între țările UE cu cele mai bune performanțe, de exemplu în Germania (61% lansate în total și 44% în decurs de un an); comparativ cu Franța (52% lansate în total și 23% în decurs de un an). Germania se află în fruntea Europei, dar rămâne cu mult sub nivelul SUA.

Punctele slabe ale UE:

Cererile de brevete din UE au crescut modest (6% în perioada 2014–2024); creșterea de 170% înregistrată de China evidențiază stagnarea relativă a UE. Tendințele indică faptul că UE nu captează o pondere proporțională din capitalul de inovare în domeniul mobil în comparație cu omologii săi globali.

Termenele de aprobare reglementară s-au îmbunătățit (430 de zile în 2024, față de 464 în 2015), dar rămân mai lungi decât în China (200 de zile) și SUA (356 de zile).

Performanța UE în ceea ce privește cheltuielile pentru produse farmaceutice este de 1% din PIB , comparativ cu China (1,8%) și SUA (2,0%).

Peste 20 de state membre ale UE aplică instrumente de limitare a costurilor, precum reducerile obligatorii, taxele obligatorii pe vânzări și clauzele de recuperare, în timp ce SUA și China se bazează pe reduceri sau discounturi mai limitate. Se consideră pe scară largă că aceste mecanisme descurajează investițiile în sectorul farmaceutic.

Toate țările din UE, cu excepția Spaniei, pierd din cota de piață a studiilor clinice . Modernizarea societății și dimensiunea populației Chinei fac ca creșterea acesteia să nu fie „surprinzătoare”, se arată în raport.

Pierderea cotei de piață a UE este cea mai îngrijorătoare, cota globală scăzând de la 22 % în 2013 la 12 % în 2023.

Raportul concluzionează că UE dispune în continuare de o excelență științifică de nivel înalt, de capacități digitale avansate, de o bază industrială solidă și de performanțe comerciale remarcabile.

© https://efpia.eu/

Cu toate acestea, pe parcursul procesului de inovare și de adoptare a acesteia, UE pierde teren în fața Statelor Unite și, din ce în ce mai mult, în fața Chinei – acest lucru fiind cel mai evident în ceea ce privește dezvoltarea de noi medicamente, ponderea studiilor clinice, utilizarea procedurilor de reglementare accelerate, precum și viteza și amploarea lansărilor de medicamente.

Baza științifică și industrială a Europei este un atu, dar transformarea inovării, precum și amploarea și viteza accesului, definesc acum decalajele de competitivitate ale UE.

În ceea ce privește acești indicatori decisivi, decalajul față de SUA persistă, iar provocarea din partea Chinei este acum incontestabilă.

