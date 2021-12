UE post-Merkel: Ursula von der Leyen, Klaus Iohannis și ceilalți lideri PPE s-au întâlnit la Bruxelles în marja summitului Parteneriatului Estic și a Consiliului European

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și cei ai instituțiilor europene au recunoscut miercuri inițiativa trio-ului Georgia, Republica Moldova și Ucraina de a consolida cooperarea lor cu Uniunea Europeană, într-o declarație comună adoptată între Uniunea Europeană și cele cinci state ale Parteneriatului Estic la finalul unui summit desfășurat la Bruxelles.

“Ne-am reunit pentru a ne reafirma angajamentul ferm față de obiectivele noastre strategice, ambițioase și Parteneriatul estic, care rămâne ferm bazat pe principii fundamentale comune, precum și pe un parteneriat valori comune comune, interese reciproce și asumare comună, responsabilitate, incluziune, diferențiere și responsabilitate reciprocă”. se arată în declarația adoptată de lideri, între care președinții Klaus Iohannis și Maia Sandu.

“În conformitate cu principiile de diferențiere și incluziune, UE recunoaște inițiativa trioului de parteneri asociați Georgia, Republica Moldova și Ucraina, de a intensificarea cooperării cu UE și ia act de coordonarea sporită între aceștia în ceea ce privește chestiunile de interes comun legate de punerea în aplicare a procesului de asociere acordurilor de asociere și a DCFTA, precum și cu privire la cooperarea în cadrul Parteneriatului estic“, punctează textul de 22 de pagini andosat la capătul summitului din clădirea Europa și intitulat “Redresare, Reziliență și Reformă”.

Ca dimensiune specifică a politicii europene de vecinătate, Parteneriatul Estic permite apropierea dintre Uniunea Europeană și partenerii săi din Europa de Est. Acesta urmărește să încurajeze stabilitatea, prosperitatea și cooperarea reciprocă și să avanseze angajamentul față de reformele necesare și pentru a aborda provocările globale și regionale care cu care ne confruntăm, în beneficiul tuturor cetățenilor noștri.

Într-o conferință de presă ce a urmat summitului, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE a distribuit 13 milioane de doze de vaccin către partenerii estici și că executivul european a semnat un acord de 35 de milioane de euro cu Banca Poloneză de dezvoltare, pentru a intensifica livrarea de vaccinuri către partenerii estici.

Ea a asigurat că vaccinuri vor fi livrate și populației din Belarus, țară în raport cu care liderii UE au invocat abordarea “scaunului gol”, sperând că un nou lider ales democratic va asigura revenirea Belarusului la aceeași masă cu partenerii europeni.

“Ne aprofundăm cooperarea prin investiții semnificative. Global Gateway (n.r. – inițiativă a Comisiei Europene) este deja la lucru în țările PaE. De la eficientizarea energetică a clădirilor din Moldova până la desfășurarea cablului de fibră optică pe sub Marea Neagră. Așa că i-am invitat pe partenerii noștri estici să se urce la bord”, a mai afirmat von der Leyen, care, anterior summitului, a participat alături de președinta Republicii Moldova la semnarea unui acord de asistență financiară nerambursabilă de 60 de milioane pentru ca statul partener să poată gestiona criza gazului.

Global Gateway este noua strategie europeană în materie de conectivitate în valoare de 300 de miliarde de euro prin care Uniunea Europeană va investi în infrastructură de calitate, într-un mod echitabil și durabil.

