UE pregătește acces gradual la piața unică pentru țările candidate, condiționat de alinierea la politica externă și de protejarea tehnologiilor sensibile

Țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană ar putea primi acces mai larg la piața unică și la programele europene de cercetare înainte de a deveni membre, potrivit unui proiect al Comisiei Europene consultat de Politico. Beneficiile ar urma să depindă de progresele în aplicarea normelor UE, dar și de cooperarea cu Uniunea în domenii precum sancțiunile, controlul exporturilor și protejarea tehnologiilor sensibile.

Proiectul propune o „integrare graduală” care să ofere țărilor candidate avantaje economice pe parcursul negocierilor de aderare. „Piața unică reprezintă prima prioritate pentru convergența economică”, se arată în document. Potrivit acestuia, integrarea mai timpurie ar crea oportunități pentru companiile din UE, ar consolida lanțurile valorice europene și ar reduce dependențele strategice.

Accesul nu ar fi însă automat sau identic pentru toate statele candidate. Comisia ar urma să stabilească domeniile în care apropierea de normele UE și capacitatea de a le aplica permit o participare mai profundă la cercetare, inovare și cooperare industrială, precum și un acces extins la piață.

În sectoarele sensibile, proiectul leagă această participare de alinierea strategică la UE.

„Pe măsură ce integrarea industrială și pe piață se adâncește, participarea în sectoare sensibile trebuie să fie însoțită de cooperare în verificarea investițiilor, controlul exporturilor, aplicarea sancțiunilor și protejarea tehnologiilor sensibile”, prevede documentul.

Printre domeniile luate în calcul se numără semiconductorii, tehnologiile cuantice, biotehnologia, inteligența artificială și sectorul spațial. Dacă obligațiile asumate nu sunt respectate, accesul ar putea fi suspendat sau retras, potrivit proiectului.

Revizuirea politicii de pre-aderare face parte dintr-un pachet mai amplu, care include și foi de parcurs individuale pentru Ucraina, Republica Moldova, Albania și Muntenegru. Acestea ar urma să precizeze reformele pe care fiecare țară trebuie să le îndeplinească și termene orientative pentru încheierea etapelor negocierilor de aderare. În paralel, integrarea graduală le-ar permite țărilor candidate să obțină, pe măsura progreselor realizate și înainte de aderare, acces mai larg la piața unică și la programele UE.

Documentul subliniază că obiectivul final rămâne aderarea deplină.

„Aderarea necesită însă timp: țările candidate trebuie să parcurgă un proces riguros, bazat pe merite, și să realizeze reforme profunde și durabile”, se arată în proiect.

Revizuirea examinează și schimbările necesare în interiorul Uniunii pentru a primi noi membri. Printre opțiuni figurează folosirea mai largă a votului cu majoritate calificată în anumite domenii în care deciziile cer astăzi unanimitate. Proiectul urmează să fie prezentat conducerii Comisiei la 6 octombrie, iar liderii statelor membre vor discuta extinderea și reformele interne la summitul din 15–16 octombrie, potrivit Politico.