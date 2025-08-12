INTERNAȚIONAL
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, anunță Kaja Kallas: „Atât timp cât Rusia nu acceptă un armistițiu complet, nu ar trebui să discutăm despre concesii”
Uniunea Europeană pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas, avertizând că nu trebuie acordate concesii Moscovei.
„Atât timp cât Rusia nu a acceptat un armistițiu complet și necondiționat, nu ar trebui să discutăm nici măcar despre concesii”, a spus Kallas într-o declarație, potrivit Reuters.
„Ordinea pașilor este importantă. Mai întâi, o încetare a focului necondiționată, cu un sistem solid de monitorizare și garanții de securitate de nezdruncinat”, a spus ea, adăugând că „vom lucra la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”.
În cadrul reuniunii extraordinare de luni, convocată de Kaja Kallas, miniștrii de externe ai UE și-au exprimat sprijinul pentru demersurile SUA menite să ducă la o pace justă.
„Între timp, lucrăm la noi sancțiuni împotriva Rusiei, la sprijin militar suplimentar pentru Ucraina și la sprijinirea necesităților bugetare ale Ucrainei, precum și a procesului de aderare a acesteia la UE”, a scris șefa diplomației europene, pe X.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.
Pacea nu se poate construi fără Ucraina și fără ca ucrainenii să își decidă liber viitorul, afirmă Nicușor Dan înainte de summitul Trump-Putin, salutând eforturile de pace ale liderului SUA
Președintele Nicușor Dan a anunțat marți că a semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația comună care afirmă că ”pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”.
”Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă. Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”, a scris șeful statului pe Facebook.
El și-a manifestat susținerea pentru Ucraina.
”Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a declarat Nicușor Dan.
Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția celui ungar, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația adoptată de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri, cu excepția liderului maghiar Viktor Orban.
Citiți și România cere “garanții solide de securitate” în orice acord de pace Rusia – Ucraina și speră că SUA vor folosi “influența lor puternică” pentru o pace justă și durabilă
Totodată, Administrația Prezidențială a confirmat marți că președintele Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”/ „Coalition of the Willing”, grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.
Anunțul inițial a fost făcut de minstrul de externe, Oana Țoiu, în direct la postul de televiziune Digi24 după ce cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Zelenski avertizează asupra unor noi ofensive ruse înaintea negocierilor Trump–Putin din Alaska
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni seara că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina, cu doar câteva zile înaintea negocierilor de pace programate între liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în Alaska.
„Astăzi, a fost prezentat un raport al serviciilor de informații și al comandamentului militar cu privire la ceea ce urmărește Putin și la ceea ce pregătește de fapt, inclusiv pregătiri militare. Cu siguranță, el nu se pregătește pentru un armistițiu sau pentru sfârșitul războiului. Până în prezent, nu există niciun indiciu că rușii ar fi primit semnale să se pregătească pentru o situație postbelică. Dimpotrivă, ei își redistribuie trupele și forțele într-un mod care sugerează pregătiri pentru noi operațiuni ofensive”, a declarat Zelenski pe rețeaua socială X.
Today, there was a report from the intelligence and military command on what Putin is counting on and what he is actually preparing for, including military preparations. He is definitely not preparing for a ceasefire or an end to the war. Putin is determined only to present a… pic.twitter.com/T3sqQg0ltT
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025
Potrivit armatei ucrainene și analiștilor, trupele ruse au realizat marți un avans rapid într-un sector strategic de pe frontul de est, la nord-est de orașul minier Pokrovsk, epicentru al luptelor din regiunea Donetsk, pe care Moscova pretinde că a anexat-o.
Negocierile dintre SUA și Rusia, programate pentru vineri, atrag atenția la nivel internațional, însă stârnesc îngrijorare la Kiev, mai ales în condițiile în care președintele ucrainean nu este, deocamdată, invitat să participe. Autoritățile ucrainene se tem că discuțiile ar putea conduce la un acord care ar forța Ucraina să cedeze părți din teritoriul său Rusiei.
„Putin este hotărât doar să prezinte o întâlnire cu America ca pe o victorie personală și apoi să continue să acționeze exact ca înainte, exercitând aceeași presiune asupra Ucrainei ca și până acum”, a mai spus președintele ucrainean.
Liderul de la Kremlin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.
Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului, dar acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul național ar fi dificilă politic și dureroasă pentru Kiev. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. „Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus el. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”
„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a afirmat Zelenski. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat liderul ucrainean.
Ucraina și Lituania împărtășesc aceeași poziție: Fără garanții clare de securitate pentru Kiev, orice alte aranjamente nu ar face decât să ofere Rusiei ocazia de a-și reface forțele
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat telefonic cu omologul lituanian Gitanas Nauseda căruia i-a mulțumit pentru sprijinul său și al celorlalți lideri ai statelor nordice și baltice care și-au exprimat sprijinul, într-o declarație, pentru „suveranitatea, independența și integritatea teritorială” a Ucrainei.
„L-am informat despre contactele cu partenerii și eforturile diplomatice. Am mulțumit Lituaniei și tuturor țărilor din Europa de Nord și din regiunea baltică pentru declarația de ieri în sprijinul suveranității, independenței și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și pentru disponibilitatea de a depune eforturi diplomatice, de a acorda asistență țării noastre și de a consolida sancțiunile împotriva Rusiei. Împărtășim aceeași poziție: mai întâi trebuie să existe un armistițiu, iar apoi să se caute o soluție diplomatică care să permită încheierea războiului cu o pace justă și durabilă. Fără garanții clare de securitate, orice alte aranjamente nu ar face decât să ofere Rusiei ocazia de a-și reface forțele”, a evidențiat Zelenski într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
I spoke with the President of Lithuania, @GitanasNauseda.
I informed about contacts with partners and diplomatic efforts. I thanked Lithuania and all the countries of Northern Europe and the Baltic region for yesterday’s declaration in support of Ukraine’s sovereignty,… pic.twitter.com/XInlxDeXhv
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2025
Cei doi au mai discutat și despre „situația de pe câmpul de luptă și despre nevoile” Kievului, Zelenski mulțumind Lituaniei pentru contribuția sa la furnizarea de sisteme Patriot către Ucraina.
O altă temă abordată de președintele ucrainean și cel lituanian este cea privind situația procesului de negociere a aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.
Gitanas Nauseda împărtășește pe deplin poziția Ucrainei, potrivit lui Zelenski: „Ucraina și Moldova trebuie să avanseze către aderarea la UE în mod sincronizat și simultan.”
Liderii statelor nordice și baltice care au emis o declarație în care subliniază că războiul poate fi oprit doar printr-o combinație între „diplomație hotărâtă, sprijin neclintit pentru Ucraina și presiune constantă asupra” Moscovei.
Declarația publicată de aceștia o secondează pe cea emisă de președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierii italian, polonez și britanic Giorgia Meloni, Donald Tusk și Keir Starmer, precum și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care au evidențiat că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale și de securitate ale Ucrainei și Europei”.
Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul pornit de Moscova împotriva Ucrainei.
Potrivit declarațiilor lui Trump, Statele Unite vor încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în dialogul pe care îl vor avea cu Rusia, în contextul informațiilor vehiculate în presă conform cărora o posibilă înțelegere de pace în Ucraina cuprinde o cedare de teritorii, fapt ce a generat îngrijorare în rândul europenilor și în Ucraina.
În context, liderii europeni, cu excepția Ungariei, au adoptat o declarație comună în care subliniază că Ucraina trebuie să își aleagă singură propriul destin, o formulare ce reflectă frustrarea față de incertitudinea prezenței Kievului la masa dialogului de pe 15 august, deși vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că SUA dorește să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski.
În preambulul întâlnirii ruso-americane de vineri, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu liderii din Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, președinții Comisiei Europene și Consiliului European, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Statelor Unite Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski în vederea unei coordonări transatlantice.
După întrevederea de vineri cu Putin, Donald Trump îi va informa pe partenerii europeni și pe liderul ucrainean despre propunerea Rusiei.
