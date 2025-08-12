UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, anunță Kaja Kallas: „Atât timp cât Rusia nu acceptă un armistițiu complet, nu ar trebui să discutăm despre concesii”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat luni seara că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina, cu doar câteva zile înaintea negocierilor de pace programate între liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în Alaska.

„Astăzi, a fost prezentat un raport al serviciilor de informații și al comandamentului militar cu privire la ceea ce urmărește Putin și la ceea ce pregătește de fapt, inclusiv pregătiri militare. Cu siguranță, el nu se pregătește pentru un armistițiu sau pentru sfârșitul războiului. Până în prezent, nu există niciun indiciu că rușii ar fi primit semnale să se pregătească pentru o situație postbelică. Dimpotrivă, ei își redistribuie trupele și forțele într-un mod care sugerează pregătiri pentru noi operațiuni ofensive”, a declarat Zelenski pe rețeaua socială X.

Potrivit armatei ucrainene și analiștilor, trupele ruse au realizat marți un avans rapid într-un sector strategic de pe frontul de est, la nord-est de orașul minier Pokrovsk, epicentru al luptelor din regiunea Donetsk, pe care Moscova pretinde că a anexat-o.

Negocierile dintre SUA și Rusia, programate pentru vineri, atrag atenția la nivel internațional, însă stârnesc îngrijorare la Kiev, mai ales în condițiile în care președintele ucrainean nu este, deocamdată, invitat să participe. Autoritățile ucrainene se tem că discuțiile ar putea conduce la un acord care ar forța Ucraina să cedeze părți din teritoriul său Rusiei.

„Putin este hotărât doar să prezinte o întâlnire cu America ca pe o victorie personală și apoi să continue să acționeze exact ca înainte, exercitând aceeași presiune asupra Ucrainei ca și până acum”, a mai spus președintele ucrainean.

Liderul de la Kremlin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.

Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului, dar acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul național ar fi dificilă politic și dureroasă pentru Kiev. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. „Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus el. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”

„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a afirmat Zelenski. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat liderul ucrainean.