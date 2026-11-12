UE pregătește cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și o nouă propunere de asistență financiară pentru Ucraina înaintea următorului summit european

U.E.COMISIA EUROPEANA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union, 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că UE pregătește cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, precum și o propunere privind acoperirea nevoilor financiare ale Ucrainei în 2027. Cele două inițiative urmează să fie prezentate înaintea următoarei reuniuni a Consiliului European.

„Aștept cu mare interes reuniunea Comunității Politice Europene și reuniunea informală a Consiliului European, care vor avea loc aici, la Dublin. Vom aborda numeroase subiecte, dar, în marja reuniunii, vom discuta și despre negocierile de pace de la Abu Dhabi”, a declarat Ursula von der Leyen, înaintea reuniunii de la Dublin.

Von der Leyen a salutat negocierile de pace de la Abu Dhabi și a subliniat că prezența reprezentanților europeni este importantă atât pentru protejarea intereselor UE, cât și la solicitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„El a cerut ca europenii să îl sprijine în cadrul acestor negocieri, iar noi vom continua să susținem Ucraina, fie că este vorba despre perioada de război, fie despre cea de pace. În acest context trebuie privite și pregătirile noastre pentru cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni”, a continuat Ursula von der Leyen.

De asemenea, Comisia Europeană elaborează o propunere privind modalitățile de acoperire a nevoilor financiare ale Ucrainei în 2027.

„Vom prezenta atât pachetul de sancțiuni, cât și propunerea privind nevoile financiare ale Ucrainei înaintea următoarei reuniuni a Consiliului European”, a concluzionat von der Leyen.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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