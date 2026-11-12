UE pregătește cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și o nouă propunere de asistență financiară pentru Ucraina înaintea următorului summit european

Von der Leyen a salutat negocierile de pace de la Abu Dhabi și a subliniat că prezența reprezentanților europeni este importantă atât pentru protejarea intereselor UE, cât și la solicitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„El a cerut ca europenii să îl sprijine în cadrul acestor negocieri, iar noi vom continua să susținem Ucraina, fie că este vorba despre perioada de război, fie despre cea de pace. În acest context trebuie privite și pregătirile noastre pentru cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni”, a continuat Ursula von der Leyen.

In Dublin today for 9th European Political Community summit. The EU is ready to build alliances beyond our Union, and beyond our continent. And our security is at the heart of these partnerships. So we will discuss the latest efforts towards a just and lasting peace in Ukraine. As they are tightly linked to the security of our continent.

https://t.co/ND7cbxzpqf — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 12, 2026

De asemenea, Comisia Europeană elaborează o propunere privind modalitățile de acoperire a nevoilor financiare ale Ucrainei în 2027.

„Vom prezenta atât pachetul de sancțiuni, cât și propunerea privind nevoile financiare ale Ucrainei înaintea următoarei reuniuni a Consiliului European”, a concluzionat von der Leyen.