UE pregătește foi de parcurs individuale pentru aderarea R. Moldova, Ucrainei, Muntenegrului și Albaniei

Comisia Europeană pregătește foi de parcurs individuale pentru Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania, care ar urma să stabilească mai clar reformele necesare și etapele negocierilor de aderare. Propunerile sunt încă în lucru și nu stabilesc date pentru intrarea celor patru țări în UE, potrivit Politico, care citează doi înalți funcționari ai Comisiei implicați în elaborarea lor.

Documentele ar urma să indice prioritățile fiecărei țări și termene orientative pentru încheierea unor grupuri de capitole de negociere. Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat pentru Politico că foile de parcurs vor prezenta „o listă clară de priorități”, cu termene și rezultate așteptate, pentru a ajuta candidații cei mai avansați să încheie reformele necesare. Trecerea la fiecare etapă depinde în continuare de acordul statelor membre.

Ursula von der Leyen anunțase în discursul privind starea Uniunii că executivul european va propune foi de parcurs pentru țările cele mai avansate în procesul de aderare. Cele patru state vizate au făcut noi pași în negocieri la conferințele de aderare organizate în iulie.

Potrivit oficialilor citați de Politico, această inițiativă nu ar urma să fie extinsă, în această etapă, la celelalte țări care aspiră să intre în UE, între care Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina și Kosovo. Nici Serbia, Georgia sau Turcia nu sunt incluse în planurile discutate acum.

Foile de parcurs fac parte dintr-o discuție mai amplă despre schimbarea procesului de extindere. Comisia analizează cum ar putea țările candidate să primească treptat acces la beneficii economice și proiecte comune ale UE, pe măsură ce avansează cu reformele, fără să aștepte încheierea întregului proces de aderare. Revizuirea acestor politici ar urma să fie prezentată conducerii Comisiei la 6 octombrie, potrivit Politico.

În paralel, executivul european pregătește posibile ajustări ale funcționării Uniunii înaintea unei noi extinderi. Printre variantele discutate se numără clauze de protecție și perioade de tranziție înainte ca viitorii membri să poată exercita pe deplin anumite drepturi. Acestea sunt deocamdată propuneri, asupra cărora liderii statelor membre vor avea o discuție strategică la reuniunea Consiliului European din 15–16 octombrie. Aderarea rămâne condiționată de îndeplinirea criteriilor și de aprobarea statelor membre.