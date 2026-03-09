UE pregătește lansarea unui fond de investiții pentru tranziția energetică, estimată la aproape 700 miliarde de euro anual

Uniunea Europeană pregătește lansarea unui nou fond de investiții destinat finanțării infrastructurii energetice, menit să susțină cheltuielile de ordinul miilor de miliarde de euro necesare în următorii 15 ani pentru tranziția către energia verde, relatează Bloomberg, preluat de Agerpres.

Inițiativa face parte dintr-un proiect al Strategiei de investiții în energie curată, care urmează să fie adoptată în această săptămână de Comisia Europeană. Potrivit estimărilor acesteia, costurile tranziției energetice ar putea ajunge la aproximativ 695 miliarde de euro anual în următorul deceniu.

În acest context, Banca Europeană de Investiții (BEI) ar urma să joace un rol central, inclusiv prin furnizarea finanțării inițiale pentru un „Fond de investiții strategice în infrastructură”, conceput pentru a sprijini operatorii de rețele electrice să își consolideze bilanțurile și să atragă investiții suplimentare.

Potrivit proiectului de document citat, investițiile accelerate în rețelele electrice sunt considerate esențiale pentru competitivitatea și securitatea energetică a Europei.

„Investițiile sporite și accelerate în rețele electrice, coloana vertebrală a sistemului energetic, sunt esențiale pentru competitivitatea și securitatea europeană”, se arată în draftul strategiei, care ar putea suferi modificări înainte de adoptare.

Documentul subliniază totodată rolul sprijinului public în facilitarea tranziției energetice: „Sprijinul public poate ajuta la distribuirea costurilor tranziției pe durata de viață a activelor, prevenind vârfurile de preț pe termen scurt”.

Noua inițiativă de finanțare vine într-un moment în care UE încearcă să accelereze investițiile în infrastructura necesară pentru un sistem energetic bazat pe surse regenerabile, inclusiv în rețele electrice capabile să integreze volume mai mari de energie eoliană și solară.

În același timp, evoluțiile geopolitice recente au evidențiat vulnerabilitățile energetice ale continentului. Războiul din Iran a readus în prim-plan dependența Europei de combustibilii fosili, în contextul în care prețurile petrolului și gazelor au crescut pe fondul intensificării competiției globale pentru livrări limitate.

Deocamdată, dimensiunea exactă a fondului de infrastructură nu este cunoscută, iar valoarea investiției inițiale pe care ar putea-o furniza BEI nu a fost încă stabilită.