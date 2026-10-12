UE pregătește limitarea importurilor de mașini hibride din China pentru patru ani. Plafonul inițial este de 350.000 de unități, cu o creștere anuală de 6%

Uniunea Europeană ar urma să plafoneze importurile de automobile hibride din China timp de patru ani, pornind de la 350.000 de unități în primul an și majorând cota cu 6% anual din al doilea an, potrivit unui plan consultat de Bloomberg. Măsura ar putea fi aplicată de la 1 decembrie, în cadrul înțelegerii negociate la Beijing de comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, relatează EFE, preluat de Agerpres.

Pentru a respecta principiul nediscriminării prevăzut de regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), mecanismul de salvgardare ar include plafoane pentru importurile de vehicule hibride din toate țările. Cota alocată Chinei nu ar putea fi mai mică decât cea acordată oricărui alt stat care exportă astfel de automobile către UE.

În schimb, Beijingul ar urma să elimine taxele vamale pentru anumite componente auto și să reducă la jumătate tarifele aplicate încălțămintei, înghețatei și uleiului de măsline. Facilitățile ar fi temporare și ar acoperi exporturi europene în valoare de aproximativ patru miliarde de euro, potrivit informațiilor Bloomberg, preluate de EFE și Agerpres.

Înțelegerea trebuie însă examinată la nivel european. Šefčovič a precizat că va prezenta parametrii acesteia președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, statelor membre și liderilor UE, înaintea discuțiilor de la summitul din 15–16 octombrie.

La finalul vizitei efectuate săptămâna trecută la Beijing, comisarul a indicat că acordul ar putea împiedica intrarea pe piața europeană a câtorva milioane de automobile chinezești pe parcursul celor patru ani. El nu a detaliat atunci mecanismul de aplicare, subliniind că rezultatul negocierilor reprezintă o primă etapă în eforturile de corectare a dezechilibrelor comerciale.

Discuțiile au urmărit să răspundă îngrijorărilor europene privind deficitul comercial în relația cu China, estimat la aproximativ un miliard de euro pe zi, și presiunea asupra industriei și locurilor de muncă din UE. Šefčovič solicitase rezultate concrete în negocierile cu autoritățile chineze.

Vizita a avut loc și pe fondul riscului unei escaladări comerciale. Bruxellesul avertizase că ar putea recurge la noi măsuri de protecție dacă dialogul nu aduce progrese, iar Beijingul evocase posibilitatea unor reacții.

Pe lângă accesul pe piețele auto și de bunuri de consum, negocierile au abordat aprovizionarea industriei europene cu materii prime critice. Declarația comună publicată după discuții consemnează disponibilitatea Chinei de a facilita în continuare acordarea licențelor de export pentru pământuri rare și magneți permanenți destinați UE.

Angajamentul privește un domeniu în care dependența europeană de China rămâne ridicată. Beijingul domină extracția și rafinarea pământurilor rare, utilizate în numeroase industrii strategice, iar restricțiile la export introduse în 2025 au perturbat lanțurile de aprovizionare europene.

Cele două părți și-au exprimat disponibilitatea de a continua și de a aprofunda dialogul, în încercarea de a evita noi bariere comerciale reciproce.