UE pregătește măsuri pentru optimizarea distribuției combustibilului aviatic și identificarea de surse alternative, pe fondul blocajului din Strâmtoarea Ormuz

Uniunea Europeană urmează să propună măsuri pentru „optimizarea” distribuției combustibilului aviatic între statele membre și pentru identificarea unor surse alternative de aprovizionare, în contextul în care fluxurile energetice prin Strâmtoarea Ormuz rămân blocate, potrivit unui document consultat de Bloomberg.

Executivul european va anunța miercuri că intenționează să înainteze aceste propuneri chiar de luna următoare. Aproximativ 40% din combustibilul aviatic utilizat în UE este importat, iar jumătate din acest volum tranzitează Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic pentru transporturile globale de petrol.

Deși se estimează că Europa dispune de suficiente stocuri pentru a evita penuriile în luna aprilie, este de așteptat ca presiunea asupra aprovizionării să crească pe măsură ce blocajul se prelungește. Compania aeriană olandeză KLM a anunțat deja anularea a 80 de zboruri dus-întors către și dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam, pe fondul creșterii accelerate a costurilor.

În paralel, Comisia Europeană va publica în luna următoare orientări privind flexibilizarea cadrului legislativ existent, inclusiv în ceea ce privește alocarea sloturilor aeroportuare și gestionarea anulărilor de zboruri în cazul unor eventuale penurii de combustibil. De asemenea, vor fi analizate practicile de tip „fuel tankering”, prin care aeronavele își încarcă cantități suplimentare de combustibil la plecare pentru a evita achiziția la prețuri mai ridicate la destinație.

Dacă aceste măsuri nu vor fi suficiente, Executivul european are în vedere propunerea unor ajustări temporare ale regulilor, conform aceluiași document, aflat încă în fază de proiect. În același timp, Comisia va evalua nivelul stocurilor de petrol din regiune, va crea un mecanism de monitorizare a aprovizionării cu combustibili relevanți și va lua măsuri pentru maximizarea capacității de rafinare și stimularea producției interne de biocombustibili avansați.

Planul urmărește, totodată, creșterea rezilienței blocului european în fața unor viitoare șocuri de preț și include o accelerare a electrificării economiei, în vederea reducerii dependenței de combustibili fosili importați.

Contextul rămâne incert, în condițiile în care perspectivele privind evoluția conflictului dintre Statele Unite și Iran sunt neclare, iar un eventual armistițiu urmează să expire în zilele următoare. În weekend, Marina SUA a deschis focul și a interceptat o navă cargo sub pavilion iranian în Golful Oman, marcând prima capturare din cadrul blocadei americane asupra Strâmtorii Ormuz.