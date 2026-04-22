UE pregătește sancțiuni pentru cei responsabili de încălcarea libertății de navigație în Stâmtoarea Ormuz

Diana Zaim
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate a anunțat că UE a ajuns la un acord politic privind extinderea regimului de sancțiuni pentru a viza și pe cei responsabili de încălcarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

„Schimbările zilnice de poziție, indiferent dacă Strâmtoarea Hormuz este deschisă sau închisă, sunt imprudente. Tranzitul prin strâmtoare trebuie să rămână liber. (…) În ceea ce privește sancțiunile împotriva Iranului, după cum știți, avem deja sancțiuni ample împotriva acestei țări. Acum, noua propunere vizează și pe cei care contribuie la limitarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Așadar, lucrările sunt în curs. Există un acord politic, dar este necesară și o pregătire juridică în acest sens. Ne propunem ca acest lucru să fie finalizat până la Consiliul Afaceri Externe din luna mai”, a informat Kaia Kallas într-o conferință de presă susținută la sfârșitul reuniunii miniștrilor de externe ai UE de ieri, 21 aprilie.

Șefa diplomației susține că UE este de acord cu partenerii regionali care pledează pentru o soluționare durabilă care să abordeze mai multe aspecte, pe lângă cel nuclear: programul de rachete al Iranului și sprijinul său continuu acordat grupurilor teroriste.

Nimeni dintre noi nu dorește să vadă un Iran dotat cu arme nucleare: „Dronele iraniene utilizate împotriva partenerilor noștri din Golf includ, probabil, îmbunătățiri tehnologice rusești. Colaborăm îndeaproape cu partenerii din Golf pentru a limita acest fenomen, inclusiv prin intermediul unei posibile cooperări în materie de sancțiuni. De asemenea, dorim să aprofundăm cooperarea cu țările din Golf în domeniul securității și al apărării.”

Ștefan-Radu Oprea: România intră pe harta globală a calculului cuantic. Primul sistem IBM Quantum System Two va fi instalat la Iași
Directorul ICI, la DeepTech Romania Forum găzduit de președintele Nicușor Dan: Contribuim la consolidarea unui ecosistem de inovare prin RO AI Factory
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

