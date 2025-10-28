UE pregătește semnarea până la Crăciun a acordului comercial cu Mercosur, care va crea o zonă de liber schimb de 800 milioane de persoane

Uniunea Europeană intenționează să finalizeze până la sfârșitul anului acordul comercial istoric cu blocul sud-american Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay), care ar crea o zonă de liber schimb cu o populație combinată de aproximativ 800 milioane de persoane, transmite Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar putea merge în Brazilia pe 20 decembrie, pentru ceremonia oficială de semnare, dacă statele membre vor da undă verde finală în Consiliu.

Data a fost propusă de președintele Consiliului European, António Costa, la summitul liderilor UE de săptămâna trecută, au declarat pentru Politico doi oficiali europeni și un diplomat al Uniunii.

După mai bine de 25 de ani de negocieri marcate de blocaje repetate, în special din partea Franței, sceptică față de impactul asupra sectorului agricol, Bruxelles-ul încearcă acum să obțină o aprobarea „dintr-o singură mișcare”, printr-un vot simultan al statelor membre asupra componentelor comerciale și politice ale acordului, inclusiv cele privind protecția investitorilor.

„Reiterăm angajamentul nostru, așa cum a spus anterior președinta von der Leyen, de a semna acest acord până la sfârșitul anului, sub rezerva finalizării procedurilor din Consiliu”, a declarat Olof Gill, purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei Europene.

Ultimul summit al liderilor europeni din 2025 este programat pentru 18–19 decembrie, cu doar o zi înainte de data provizorie a semnării.

Acordul ar elimina taxele vamale pentru 91% din importurile UE către Mercosur și ar liberaliza exporturile europene de automobile, în timp ce țările sud-americane ar beneficia de acces preferențial la produse agricole precum carnea de vită, etanolul și ouăle.

Pentru a accelera procedura, Bruxelles-ul vrea ca atât secțiunile comerciale, cât și cele politice ale acordului să fie aprobate prin vot cu majoritate calificată, adică cu sprijinul a 15 dintre cele 27 de state membre care reprezintă cel puțin 65% din populația UE, și nu prin unanimitate, cum se obișnuia pentru acordurile cu componente de politică internă.

Totuși, nemulțumirile Franței, Italiei și Poloniei privind protecția fermierilor europeni rămân o provocare majoră. Pentru a le atenua, Comisia Europeană a propus un mecanism de protecție suplimentar, care ar permite reintroducerea temporară a tarifelor vamale în cazul unei creșteri bruște a importurilor de produse sensibile.

Acest „instrument de salvgardare” trebuie aprobat de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European, care, potrivit președintelui Comisiei pentru Comerț, Bernd Lange, ar urma să-l adopte printr-o procedură simplificată, fără vot în plen.

Semnarea acordului Mercosur, cel mai amplu tratat comercial negociat vreodată de Uniunea Europeană, este considerată o prioritate strategică în contextul deteriorării relațiilor comerciale ale blocului atât cu China, cât și cu Statele Unite.

Dacă planul se concretizează, acordul ar marca un moment istoric pentru politica comercială europeană, oferind companiilor europene acces extins la o piață uriașă din America Latină și consolidând rolul UE ca actor economic global.