UE pregătește tratatul de aderare a Muntenegrului. Ursula von der Leyen: Credem în obiectivul Muntenegru al 28-lea stat UE până în 2028

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi, la Podgorica, că Uniunea Europeană și Muntenegrul intră în „ultima etapă” a procesului de aderare, Bruxelles-ul pregătind inclusiv pașii financiari și instituționali necesari pentru ca țara să devină stat membru.

„Primul meu mesaj este următorul: credem în obiectivul Muntenegru 28 până în 2028. Și vă vom sprijini pe tot parcursul acestui drum”, a declarat Ursula von der Leyen într-o declarație comună cu premierul muntenegrean Milojko Spajić, făcând trimitere la obiectivul țării balcanice de a deveni al 28-lea stat membru al UE în anul 2028.

The work is now advancing to prepare your Accession Treaty. Next week, the @EU_Commission will present its pre-enlargement policy reviews. To make sure the EU is ready to welcome new members. You are getting ready. So are we ↓https://t.co/pMog5fa8Fm — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2026

Președinta Comisiei Europene a subliniat că Muntenegrul a închis provizoriu mai mult de jumătate dintre capitolele de negociere și a înregistrat progrese importante în ceea ce privește reformele, în special în domeniul statului de drept.

„Lucrăm acum pentru a închide toate capitolele rămase până la sfârșitul acestui an”, a spus von der Leyen, care a avertizat însă că atingerea acestui obiectiv va necesita „menținerea stabilității politice și un sprijin larg din partea tuturor forțelor politice”, precum și relații solide cu statele membre și reziliență în fața tentativelor de „a diviza și polariza societatea”.

„Dar linia de sosire este la vedere. Iar trecerea ei ar transmite un semnal puternic în întreaga regiune a Balcanilor de Vest: reformele dau rezultate. Iar aderarea la UE este la îndemână”, a afirmat ea.

Un al doilea element evidențiat de șefa Comisiei Europene a fost Planul de creștere pentru Balcanii de Vest, prin care Bruxelles-ul combină investițiile europene cu reformele necesare pentru apropierea economiilor statelor candidate de piața unică.

Potrivit Ursulei von der Leyen, Muntenegrul este lider regional în implementarea reformelor aferente Planului de creștere, cu peste 90% dintre reformele necesare realizate. Țara are o alocare de peste 380 de milioane de euro în cadrul planului și a primit deja 89 de milioane de euro.

Ursula von der Leyen a indicat și câteva rezultate concrete, între care aderarea Muntenegrului la SEPA, Zona Unică de Plăți în Euro. „SEPA are potențialul de a economisi companiilor din Balcanii de Vest aproximativ 500 de milioane de euro pe an – pur și simplu pentru că taxele de tranzacționare scad”, a declarat ea, precizând că, în cazul Muntenegrului, acestea au scăzut deja cu peste 90%.

Președinta Comisiei Europene a mai anunțat că UE pregătește o serie de evaluări privind politicile, instituțiile și bugetul Uniunii în perspectiva viitoarei extinderi.

„Pentru că extinderea este un proces în ambele sensuri. Țările candidate trebuie să fie pregătite să adere, fără nicio îndoială. Iar UE trebuie, de asemenea, să fie pregătită să primească țările candidate care aderă la Uniunea Europeană”, a spus von der Leyen.

Ea a precizat că, într-o etapă ulterioară, Comisia va prezenta foi de parcurs pentru cele mai avansate țări candidate, inclusiv Muntenegrul, menite să transforme drumul către aderare în pași concreți.

„Aderarea va rămâne bazată pe merite. Dar faptul că este bazată pe merite nu înseamnă că trebuie să fie lentă. Mai ales în realitatea geopolitică de astăzi”, a punctat Ursula von der Leyen.

În cazul Muntenegrului, procesul a intrat deja într-o etapă avansată, Comisia pregătind tratatul de aderare și pachetul financiar aferent. „Sunt convinsă că puteți reuși. Iar ceea ce este absolut sigur este că puteți conta pe noi”, a transmis von der Leyen premierului Milojko Spajić.