UE pregătește un alt ajutor financiar de 8 mld. de euro pentru Ucraina, potrivit unei surse guvernamentale germane

Națiunile occidentale trebuie să intensifice semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei și sprijinul militar pentru Ucraina înaintea venirii iernii, a declarat ministrul de externe al Estoniei, Ernas Reinsalu, într-un interviu acordat Politico înainte de a se întâlni cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

”Este nevoie imediată de un nou pachet de sancțiuni sau de mai multe pachete. Războiul nu se va încheia de la sine. Războiul se va încheia doar dacă Putin pune capăt războiului. Iar Putin va pune capăt războiului nu pentru că are cumva un feeling cu privire la ceea ce s-a schimbat în ordinea internațională sau despre reputația sa”, a declarat Reinsalu, potrivit The Guardian.

”Ne așteaptă vremuri foarte grele la toamnă și la iarnă. Acum trebuie să îi arătăm agresorului hotărârea noastră și că voința noastră este mai puternică decât a lui Putin”, a completat ministrul de externe al Estoniei, amintind că Rusia folosește gazul ca pe o armă.

După acest interviu, Ernas Reinsalu a avut o întrevedere cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre sprijinul țării sale față de Kiev, ”cu precădere pentru iarna care vine”.

Met with the president of #Ukraine @ZelenskyyUa in #Kiyv today to discuss #Estonia´s 🇪🇪 continued aid to 🇺🇦 especially for the coming winter, and ramping up defensive aid.

We must also start with Ukraine´s reconstruction despite Russia’s brutal war. #StandWithUkraine pic.twitter.com/7eRmWar7o2

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) August 3, 2022