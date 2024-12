UE pregătește un buget de 100 miliarde de euro pentru apărare. Comisarul Kubilius: Dacă eșuăm în Ucraina, agresiunea Rusiei împotriva statelor membre UE poate crește

Comisia Europeană va continua să lucreze pentru ca platformele online să își respecte obligațiile în conformitate cu normele europene în ceea ce privește alegerile din Europa, a afirmat sâmbătă președinta executivului european, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu președintele român Klaus Iohannis.

“Este treaba poporului român să decidă ce este mai bine pentru țara sa, liber de interferențe străine“, a scris ea, pe X, după discuție.

“Comisia va continua să lucreze pentru ca platformele să își respecte obligațiile care le revin în temeiul Digital Services Act în ceea ce privește alegerile din Europa“, a adăugat von der Leyen.

Good phone call with @KlausIohannis

The Commission will keep working so that platforms respect their obligations under the Digital Services Act regarding elections in Europe.

It’s for the Romanian people to decide what’s best for their country, free from foreign interference.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2024