UE pregătește un pachet de sancțiuni care să pună ”presiune maximă pe Rusia”. Kallas: Avem nevoie și de sprijinul SUA
Miniștrii de externe ai statelor membre au discutat în cadrul reuniunii Gymnich desfășurată în acest sfârșit de săptămână în Danemarca despre cum să arate următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Șefa diplmației UE se așteaptă ca pachetul cu numărul 19 să pună „presiune maximă” pe Rusia. Aceste sancțiuni ar fi și mai eficiente dacă ar fi susținute și de SUA, mai subliniază Kaja Kallas.
„Următorul pachet ar putea include sancțiuni secundare împotriva celor care susțin războiul Rusiei, precum și interdicții de import și tarife vamale pentru produsele rusești. trebuie intensificate eforturile împotriva navelor din flota fantomă, iar eu am solicitat statelor membre să îmi prezinte propunerile săptămâna viitoare. Obiectivul este de a exercita o presiune maximă asupra Rusiei. Desigur, noile acțiuni ar fi mai puternice dacă ar fi susținute și de partenerii noștri, inclusiv de partenerii noștri transatlantici”, a transmis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Kaja Kallas, la sfârșitul reuniunii.
De asemenea, miniștrii au discutat și despre utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru apărarea și reconstrucția Ucrainei. Potrivit Înaltului Reprezentant, a fost o discuție foarte bună și foarte substanțială: „Aveam nevoie de aceasta pentru a asculta toate argumentele tuturor părților, pentru a dezbate cu adevărat fondul problemei, iar această discuție va continua. Miniștrii au recunoscut necesitatea de a aborda deficitul de finanțare al Ucrainei și de a trage Rusia la răspundere pentru daunele de război.”
„Un lucru este absolut clar și toată lumea a fost de acord cu acesta, și anume că, având în vedere devastarea pe care Rusia o provoacă în Ucraina și pe care a provocat-o până acum în Ucraina, este de neconceput ca Rusia să mai vadă vreodată acești bani, cu excepția cazului în care va compensa integral Ucraina pentru daunele cauzate”, a mai adăugat aceasta.
Președintele Volodimir Zelenski susține că fără presiune din partea comunității internaționale, războiul nu se va sfârși. Liderul de la Kiev subliniază că ultimele două atacuri de amploare ale Rusiei trebuie să fie niște semnale clare pentru SUA, Euruopa și pentru liderii care se află în aceste zile în China și se vor întâlni cu Putin.
Citiți și: Ucraina se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu "adevărat puternic", subliniază Zelenski într-o convorbire cu Antonio Costa
Ursula von der Leyen, alături de premierul Donald Tusk în Polonia: Frontierele Europei, o responsabilitate comună
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată în vizită în Polonia, a subliniat sprijinul deplin al Uniunii Europene pentru Polonia, aflată în „prima linie” în fața ameințărilor de securitate și a atacurilor hibride venite dinspre est.
Von der Leyen a anunțat că noul buget multianual al UE prevede triplarea investițiilor în gestionarea migrației și a frontierelor, cu alocări suplimentare pentru statele care au graniță directă cu Rusia și Belarus: „Frontierele Poloniei sunt frontierele Europei, iar apărarea lor este o responsabilitate comună”, a subliniat aceasta.
Totodată, Comisia Europeană propune o creștere de zece ori a finanțării pentru mobilitatea militară și o majorare de cinci ori a investițiilor în apărare. Un element central îl reprezintă regulamentul SAFE, prin care UE a mobilizat 150 de miliarde de euro pentru achiziții comune de armament: „Polonia va fi principalul beneficiar al acestui instrument”, a precizat înaltul oficial european.
📍 At the border between Poland and Belarus.
Poland is facing hybrid attacks from across the border.
We stand in solidarity with our Member State.
In our new EU budget, we have proposed to triple border management funding.
We are all responsible for Europe’s external borders pic.twitter.com/gdoWTmr3NW
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 31, 2025
Șefa Comisiei Europene a reiterat că securitatea Ucrainei rămâne prioritară pentru UE. Fondurile alocate prin SAFE pot fi utlizate și pentru sprijinirea industriei de apărare ucrainene: „Prima linie de apărare este o armată ucraineană puternică, pe care o compar cu un porc spinos de oțel imposibil de înghițit pentru invadatori.”
Astfel, în următoarele săptămâni, Executivul European va prezenta o foaie de parcurs pentru investițiile suplimentare în apărare, cu obiective clare până în 2030, care va fi discutată la Consiliul European din octombrie: „Trebuie să păstrăm sentimentul de urgență. Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba. El poate fi descurajat doar printr-o forță credibilă”, a avertizat președinta Ursula von der Leyen.”
Nu în ultimul rând, Ursula von der Leyen a mulțumit premierului Donald Tusk pentru „leadershipul curajos” și pentru contribuția la consolidarea securității europene: „Protejând granița poloneză, protejați întreaga Uniune Europeană și lumea democratică”, a încheiat oficialul european.
”România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership”, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, subliniază că oamenii politici nu trebuie să uite faptul că cetățenii nu sunt simple cifre, iar un venit diminuat chiar și cu câteva zeci de lei poate avea un impact major asupra multor familii.
„România are nevoie de reforme, iar Uniunea Europeană duce lipsă de leadership. (…) Povara trebuie repartizată echitabil. Datoria oamenilor politici nu este doar să constate, să își facă selfie-uri sau să se lamenteze, ci să ofere soluții credibile și să propună măsuri echitabile”, a transmis eurodeputatul român în urma reuniunii PES activists România.
În cadrul Adunării Generale a PES activists România, participanții au discutat despre propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economincă, dar și despre o serie de măsuri de simplificare. Totodată, au fost analizate principalele teme europene și internaționale, inclusiv direcțiile în perspectiva viitorului Congresul PES și a negocierilor privind bugetul european pe termen lung.
„PES activists România este o pepinieră de idei și politici publice, unde discutăm cu respect, sincer și direct, inclusiv despre subiectele dificile. Mulțumesc fiecărui coleg pentru contribuția și eforturile depuse. Am creionat, astfel, mai multe propuneri pentru pachetul PSD privind redresarea economică și o listă de măsuri de simplificare”, a mai precizat Victor Negrescu.
Șefa diplomației române, mesaj de la reuniunea Gymnich: ”O unitate mai mare a acțiunilor și a pozițiilor europene, în avantajul UE și al României
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat astăzi, 30 august, la reuniunea Gymnich a miniștrilor de externe ai UE, „într-un moment important pentru prioritățile de politică externă ale UE și ale României”. Printre prioritățile avute pe agenda de lucru se numără securitatea zonii Mării Negre, concluziile de Cernăuți ale trilateralei în format Odesa, dar și asigurarea de vize necesare accesului diplomaților la Adunarea Generală a ONU din New York.
De asememena, miniștrii de externe ai statelor UE au discutate pașii viitori pentru îmbunătățirea procesului decizional al UE pe subiecte de securitate și politică externă pentru o voce mai puternică și proactivă în lume: „O unitate mai mare a acțiunilor și a pozițiilor europene este în avantajul UE și al României.”
Ministrul român a avut și întâlniri bilaterale de lucru cu Finlanda și Slovacia pentru a discuta despre întărirea relațiilor dintre țările noastre, mai ales pentru o coordonare diplomatică a țărilor de pe Flancul estic: „Le-am comunicat despre procesul de aderare al României la OCDE, o prioritate a Guvernului nostru, și am informat despre progresele făcute. Am reconfirmat sprijinul lor pentru acest obiectiv important al României.”
Am participat astăzi, în Copenhaga, la reuniunea Gymnich a miniștrilor de externe ai UE 🇪🇺.
Reuniunea a avut loc într-un moment important pentru prioritățile de politică externă ale UE și ale României 🇷🇴.
📝 Am avut următoarele priorități pe agenda de lucru:
✅ am inclus în… pic.twitter.com/idRQWhBxU3
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 30, 2025
Reuniunea Gymnich are loc de două ori pe an. Prima reuniune de acest fel a avut loc acum 50 de ani, la castelul Gymnich din Germania – de aici și numele. De atunci, a devenit o tradiție, pentru că permite miniștrilor să dezbată subiecte importante și să înțeleagă mai bine prioritățile și punctele de vedere.
Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău: Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului
Nicușor Dan laudă, la Chișinău, eforturile R. Moldova de a apăra democrația în fața presiunilor: Sunteți mai europeni decât europenii. Locul vostru este în UE
