UE pregătește un pachet de sancțiuni care să pună ”presiune maximă pe Rusia”. Kallas: Avem nevoie și de sprijinul SUA

Miniștrii de externe ai statelor membre au discutat în cadrul reuniunii Gymnich desfășurată în acest sfârșit de săptămână în Danemarca despre cum să arate următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Șefa diplmației UE se așteaptă ca pachetul cu numărul 19 să pună „presiune maximă” pe Rusia. Aceste sancțiuni ar fi și mai eficiente dacă ar fi susținute și de SUA, mai subliniază Kaja Kallas.

„Următorul pachet ar putea include sancțiuni secundare împotriva celor care susțin războiul Rusiei, precum și interdicții de import și tarife vamale pentru produsele rusești. trebuie intensificate eforturile împotriva navelor din flota fantomă, iar eu am solicitat statelor membre să îmi prezinte propunerile săptămâna viitoare. Obiectivul este de a exercita o presiune maximă asupra Rusiei. Desigur, noile acțiuni ar fi mai puternice dacă ar fi susținute și de partenerii noștri, inclusiv de partenerii noștri transatlantici”, a transmis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Kaja Kallas, la sfârșitul reuniunii.

De asemenea, miniștrii au discutat și despre utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru apărarea și reconstrucția Ucrainei. Potrivit Înaltului Reprezentant, a fost o discuție foarte bună și foarte substanțială: „Aveam nevoie de aceasta pentru a asculta toate argumentele tuturor părților, pentru a dezbate cu adevărat fondul problemei, iar această discuție va continua. Miniștrii au recunoscut necesitatea de a aborda deficitul de finanțare al Ucrainei și de a trage Rusia la răspundere pentru daunele de război.”

„Un lucru este absolut clar și toată lumea a fost de acord cu acesta, și anume că, având în vedere devastarea pe care Rusia o provoacă în Ucraina și pe care a provocat-o până acum în Ucraina, este de neconceput ca Rusia să mai vadă vreodată acești bani, cu excepția cazului în care va compensa integral Ucraina pentru daunele cauzate”, a mai adăugat aceasta.

Președintele Volodimir Zelenski susține că fără presiune din partea comunității internaționale, războiul nu se va sfârși. Liderul de la Kiev subliniază că ultimele două atacuri de amploare ale Rusiei trebuie să fie niște semnale clare pentru SUA, Euruopa și pentru liderii care se află în aceste zile în China și se vor întâlni cu Putin.

