UE prelungește cu încă un an sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate

Consiliul UE a decis astăzi să prelungească cu un an, până pe 9 octombrie 2026, sancțiunile împotriva persoanelor implicate în acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Potrivit comunicatului oficial, măsura vine în contextul continuării activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea informațiilor externe și interferența în afacerile UE, ale statelor membre și ale partenerilor săi.

În total, măsurile restrictive adoptate ca urmare a activităților destabilizatoare ale Rusiei se aplică în prezent unui număr de 47 de persoane și 15 entități. Persoanele și entitățile incluse pe listă fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri, active financiare sau resurse economice. Persoanele fizice se confruntă, de asemenea, cu o interdicție de călătorie care le interzice să intre sau să tranziteze teritoriile UE.

La 8 octombrie 2024, Consiliul a adoptat un cadru de măsuri restrictive ca răspuns la acțiunile destabilizatoare ale Rusiei. Regimul de sancțiuni vizează persoanele implicate în acțiuni și politici ale guvernului Federației Ruse care subminează valorile fundamentale ale UE și ale statelor sale membre, securitatea, stabilitatea, independența și integritatea acestora. Regimul de sancțiuni vizează, de asemenea, persoanele responsabile de activități hibride împotriva țărilor terțe și a organizațiilor internaționale.

În mai 2025, UE a extins domeniul de aplicare al cadrului de măsuri restrictive pentru a permite vizarea activelor corporale legate de activitățile destabilizatoare ale Rusiei, a susținătorilor financiari ai activităților destabilizatoare și pentru a permite suspendarea licențelor de difuzare ale mijloacelor de informare în masă rusești implicate în dezinformare.

În plus, la 18 iulie 2025, o declarație a Înaltului Reprezentant în numele UE a condamnat campaniile hibride persistente ale Rusiei împotriva UE, a statelor sale membre și a partenerilor săi. Declarația a subliniat că, în ultimii ani, UE a observat un model deliberat și sistematic de comportament rău intenționat atribuit Rusiei, cum ar fi atacuri cibernetice, acte de sabotaj, perturbarea infrastructurilor critice, atacuri fizice, manipularea și interferența informațiilor și alte acțiuni secrete sau coercitive. Aceste activități s-au intensificat și mai mult de la începutul războiului de agresiune împotriva Ucrainei și este foarte probabil să persiste în viitorul previzibil.

UE și statele sale membre vor continua să utilizeze întreaga gamă de instrumente disponibile pentru a proteja, preveni, descuraja și răspunde la astfel de comportamente răuvoitoare.