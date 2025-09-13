UE prelungește până în martie 2026 sancțiunile contra persoanelor responsabile de subminarea integrității teritoriale, suveranității și independenței Ucrainei: Continuăm să sufocăm finanțarea războiului lui Putin

Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu încă șase luni, până la 15 martie 2026, măsurile restrictive care vizează persoanele responsabile de subminarea sau amenințarea integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al instituției europene, măsurile restrictive existente prevăd o interdicție de călătorie pentru persoanele fizice, care le împiedică să intre sau să tranziteze teritoriile UE, înghețarea activelor și interdicția de a pune la dispoziția persoanelor și entităților incluse pe listă fonduri sau alte resurse economice.

Sancțiunile vor continua să se aplice celor peste 2 500 de persoane și entități vizate ca răspuns la agresiunea militară nejustificată și neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei.

„Tocmai am extins sancțiunile împotriva Rusiei. În același timp, finalizăm lucrările la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, care prevede restricții suplimentare asupra vânzărilor de petrol rusesc, a flotei fantomă de petroliere și a băncilor. Vom continua să sufocăm finanțarea războiului lui Putin”, a subliniat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.

We just extended our sanctions on Russia. At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks. We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

În contextul revizuirii sancțiunilor, Consiliul a decis, de asemenea, să nu reînnoiască includerea unei persoane pe listă și să elimine o persoană decedată de pe listă.

După 24 februarie 2022, ca răspuns la agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, UE a extins masiv sancțiunile împotriva Rusiei, cu scopul de a slăbi în mod semnificativ baza economică a Rusiei, de a o priva de tehnologii și piețe critice și de a-i reduce în mod semnificativ capacitatea de a purta război.

Uniunea Europeană a reiterat că rămâne pregătită să intensifice presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin adoptarea de noi sancțiuni.